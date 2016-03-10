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Офис в гостиной – это возможно! 6 фантастических идей!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
AUXILIARES Y DECORACIÓN, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca ГостинаяАксессуары и декорации
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В современных апартаментах не всегда найдется свободная комната для обустройства домашнего офиса. Но уголок с подобным функционалом просто необходим тем, кто работает дома. Предлагаем рассмотреть возможность организации офиса в гостиной комнате

На первый взгляд такая идея может показаться не достаточно практичной. Но мы уверяем, что при грамотном подходе к выбору места и его обустройства можно достигнуть потрясающих результатов.

Далее мы с удовольствием поделимся с вами фантастическими идеями создания офиса в гостиной, благодаря которым можно использовать названную комнату с максимальной выгодой. 

1.Разделите оба пространства мебелью

AUXILIARES Y DECORACIÓN, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca ГостинаяАксессуары и декорации
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

Чтобы работа в домашнем офисе была продуктивной, рекомендуем разграничить пространство комнаты. Для этого можно использовать различные методы, но один из самых распространенных состоит и правильной расстановке мебели.

Подберите интересный предмет с ярко выраженным функционалом и сделайте его условной границей между пространствами. На фото с этой задачей прекрасно справляется стильная конструкция в виде спиральных книжных полок. Она не только разделяет офис от зоны отдыха, но и выступает центральным элементом интерьера, привлекая взгляды всех, кто попадает в комнату. 

Также для зонирования пространства гостиной можно использовать шкафы, комоды и диваны. 

2… . или ширмой

Гостиная в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design Гостиная в стиле модерн Белый
Sweet Home Design

Гостиная в частном доме

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

Если визуальная граница посредством мебели вам кажется слишком банальной, то попробуйте подобрать что-то оригинальное для этого. Например – ширму. 

Данный элемент интерьера используется дизайнерами испокон веков и зачастую выполняет не только практичную функцию, но и эстетическую. Огромный ассортимент ширм позволяет подобрать гармоничную модель для каждой комнаты и сделать ее обстановку более утонченной. Часто ширмы можно встретить в классических интерьерах, а также в лофтах. 

3.Выберите место с естественным освещением

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Дневной свет, который попадает в комнату с улицы, является наиболее благоприятным для зрения и визуального восприятия информации. Именно поэтому при выборе места для письменного стола лучше предпочесть наиболее приближенное к окну.

На фото представлен удачный пример организации офисного уголка в гостиной. Естественное освещение наполнит комнату яркими лучами днем, а в темное время суток комфортную атмосферу вам обеспечит настольный светильник. Выбирайте для него лампы с эффектом дневного света и ваши глаза будут лучше выдерживать зрительные нагрузки во время работы. 

4.Используйте раскладной стол для небольшой комнаты

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté Гостиная в скандинавском стиле
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

Если ваша гостиная имеет небольшую квадратуру, то идеальным вариантом для офиса в ней станет раскладной стол. Его можно использовать только по мере необходимости, а в остальное время спрятать подальше от посторонних глаз в специальную конструкцию на стене. 

Также существуют модели-трансформеры, которые кажутся крохотными, но на самом деле раскладываются и обретают внушительные габариты. Подобная мебель для домашнего офиса в гостиной подойдет, если ваша работа предполагает периодические встречи и совещания. За таким столом можно разместить много людей, а по окончании переговоров вернуть ему изначальный компактный вид.

5.Также растения помогут разделить оба пространства

Loft ATOCHA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos Гостиная в стиле лофт
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

Использование растений в интерьере гостиной – это не только красиво, но и практично. Особенно такая идея понравится тем, кто любит яркие краски вокруг и природные компоненты в дизайне.

Для зонирования пространства гостиной комнаты лучше всего подойдут высокорослые растения, такие как пальмы и фикусы. Они не только станут живой ширмой, но и привнесут в интерьер тропические мотивы и ощущение вечного лета. Кроме того, нужно помнить о колоссальной пользе подобных украшений для здоровья: эти растения прекрасно увлажняют воздух, наполняют его кислородом и даже нейтрализуют некоторые виды микробов.

Рекомендуем уделить отдельное внимание подбору горшков для комнатных цветов. Они могут быть одинаковыми или же совершенно разными по форме, цвету и текстуре. В последнем варианте внимание гостей привлекут не только вечнозеленые растения, но и эффектные емкости, в которых они произрастают. 

6.Не забудьте об освещении!

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture Гостиная в скандинавском стиле
INT2architecture

ИНТЕРЬЕР VA

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Важным условием комфортабельного домашнего офиса является достаточное освещение рабочего места. Поскольку современная деятельность тесно связана с компьютером, использование которого негативно отражается на зрительных функциях, нужно сделать все возможное для наполнения пространства светом.

Если письменный стол расположен у окна, то днем можно обойтись без применения светильников. Но вечером обязательно включайте вспомогательные устройства. В зависимости от планировки гостиной, вам могут понадобиться настольные, настенные или напольные модели.  Найдите для себя оптимальную комбинацию светильников и берегите зрение. 

Трендовые идеи скандинавского дизайна
Как бы вы посоветовали организовать офис в гостиной комнате?

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