Сделай сам: стяжка пола

Стяжка пола является одним из самых быстрых и доступных способов обустройства идеально ровного основания под финишное покрытие. Выполнение стяжки пола представляет собой относительно дорогостоящую процедуру, особенно если вызывать для ее осуществления профессионалов.
Поэтому для большинства людей наиболее подходящим вариантом является стяжка пола своими руками. Но, если человек дилетант в этом деле, то стоит хорошо подумать, сможет ли он выполнить такую задачу. Ведь сэкономив деньги, можно утратить качество. Итак, в этой статье вы узнаете, что такое стяжка пола, какие есть ее виды, их плюсы и минусы, как избежать ошибок в процессе этого дела.
Стяжки делаются для выравнивания или придания жесткости поверхности, для обеспечения нормируемого теплоусвоения пола, оформления уклона в полах на перекрытиях, для укрытия трубопроводов. Они укладываются поверх перекрытия или на вспомогательных, к примеру, звуко- или теплоизоляционных слоях. Стяжки могут стать самой финишной поверхностью или могут служить в качестве промежуточного слоя для настила на них финишного пола.
Стяжка пола представляет собой слой, который служит основой для напольного покрытия.Также можно сказать, что стяжка является промежуточным слоем полов между чистовым покрытием и основанием. Чем качественнее и профессиональнее будет все сделано, тем долговечнее будет сам пол. В связи с этим стяжки пола бывают различными по способу сцепления с перекрытием, по способу укладки и составу.
Различают следующие виды стяжек:
· Цементно-песчаная стяжка. Это самый распространенный вид стяжки. Большое преимущество данного вида перед другими состоит в цене и простоте. Многие люди имеют в виду именно этот тип, когда говорят слово «стяжка».
· Сухая стяжка пола. Этот вид пока не очень популярен, несмотря на свое весомое преимущество — скорость выполнения. Не нужно делать раствор, а затем ждать, пока он остынет. Следует только уложить сухой сыпучий материал, а сверху – гипсовые плиты. Пол готов.
· Самовыравнивающаяся. Данный способ как раз быстро набирает популярность. Здесь не нужны маяки, не нужно самому ничего ровнять, так как смесь сама растекается горизонтально. Но есть один недостаток — можно заливать лишь тонкий слой до 2 см.
· Комбинированная. То есть цементно-песчаная и самовыравнивающаяся. Ее основная функция — получение идеально ровного пола, если нужно значительно изменить уровень.
Есть сборные стяжки, которые состоят из элементов, полностью готовых к укладке. Они рассчитаны на соединение швами и передачу нагрузки. Такие стяжки монтируются из крупноразмерных листов и плит, таких как фанера, ДСП (древесно-стружечные плиты) и ДВП, гипсоволокнистые (ГВЛ) листы, ГСП – гипсовые листы, ГВЛВ – влагостойкие гипсоволокнистые листы, ОСП – древесно-стружечные ориентированные плиты.
Вес элементов сборных стяжек небольшой, это позволяет одному человеку справиться с укладкой. Использование сборных стяжек исключает «мокрые» процессы, поэтому можно почти сразу приступать к укладке лицевого покрытия в доме. Но применение сборных стяжек возможно не для всех типов лицевых покрытий.
Лучше всего использовать материал ГВЛВ, он надежен, имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные качества. ГСП материал прочен и экологичен, его кладут в два слоя. Из минусов стоит отметить пыль при резке гипса и вес. Многие строители даже отказываются работать с такими листами. Решением может стать электролобзик с пылеуловителем, но этот инструмент есть далеко не у всех.
- Сначала нужно проверить подготовленную поверхность на кривизну, на наличие максимальных перепадов. Это позволит правильно рассчитать материал.
- Обязательно нужно установить маяки по уровню и зафиксировать их.
- Поверхность хорошо грунтуют с помощью специального состава.
- Готовится цементно-песчаная смесь в нужной пропорции. Количество раствора будет зависеть от скорости выполнения работы, собственных возможностей.
- Стяжка пола при использовании бетона должна быть сделана за сутки, без перерывов.
- Для получения ровной стяжки пользуются ровной доской, специальным правилом или игольчатым валиком.
- Чтобы избежать растрескивания стяжки пола, по мере высыхания ее нужно обильно смачивать водой. Иначе цементно-песчаный раствор рассохнется и потрескается. В помещение не должны попадать сквозняки и солнечные лучи. Во время жаркой погоды можно после смачивания водой накрыть стяжку толстым слоем полиэтиленовой пленки.
- Избегайте перепадов температуры, попадания воды на пол.
Если вы уверены в своих силах, в запасе есть нужное количество свободного времени, то тогда имеет смысл сделать стяжку пола своими руками. Но перед этим изучите все ключевые этапы и нюансы выполнения работы. Тот, кто решил сделать эту работу, по сути, должен соблюсти только 2 вещи – правильно приготовить раствор стяжки и правильно установить маяки. Если есть сомнения в своих силах, то лучше вызвать специалиста и быть спокойными.
Таким образом, вы узнали основные нюансы, касающиеся стяжки пола. Надеемся, что приведенная информация и советы помогут вам в этом деле!