Сделай сам: стяжка пола

Различают следующие виды стяжек:

· Цементно-песчаная стяжка. Это самый распространенный вид стяжки. Большое преимущество данного вида перед другими состоит в цене и простоте. Многие люди имеют в виду именно этот тип, когда говорят слово «стяжка».

· Сухая стяжка пола. Этот вид пока не очень популярен, несмотря на свое весомое преимущество — скорость выполнения. Не нужно делать раствор, а затем ждать, пока он остынет. Следует только уложить сухой сыпучий материал, а сверху – гипсовые плиты. Пол готов.

· Самовыравнивающаяся. Данный способ как раз быстро набирает популярность. Здесь не нужны маяки, не нужно самому ничего ровнять, так как смесь сама растекается горизонтально. Но есть один недостаток — можно заливать лишь тонкий слой до 2 см.

· Комбинированная. То есть цементно-песчаная и самовыравнивающаяся. Ее основная функция — получение идеально ровного пола, если нужно значительно изменить уровень.