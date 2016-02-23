Современное испанское ранчо

Стиль ранчо – это особенный образ жизни с любовью к традициям и собственному саду. Традиционное ранчо было одноэтажным домом ковбоя, но современные интерпретации просто подразумевают приземленный тип здания, особенно открытую планировку общественной зоны, страсть к деревянной отделке и панорамное остекление, выходящее на многочисленные террасы.
Данный проект испанского ранчо был создан студией архитектуры TARIMAS DE AUTOR и выглядит просто роскошно – теплые тона ореховой древесины, подсветка и современный дизайн!
Этот дом, полный актуальных приемов в дизайне и любви к традиционной атмосфере загородного дома, еще и охраняется симпатичным песиком. Даже фотограф не стал исключением для бдительного наблюдения собаки, наличие которой также определяет стиль жизни ранчо.
Солнечная прихожая будто приглашает нас войти в дом и узнать все его секреты. Справа мы найдем лестницу на второй этаж, слева – удобную гардеробную, а на переднем плане мы видим модульную мебель, которая расположена по всей площади открытого первого уровня и позволяет зонам плавно перетекать друг в друга.
Гостиная с очаровательными морскими акцентами оформлена в стиле модерн с особой любовью к роскоши и глянцу. Особенный декоративный прием – отделка визуальной зоны дымохода для камина древесиной – является фокусной точкой всего дизайн-проекта. А над гостиной, за стеклянными экранами, расположен кабинет с красивым видом на комнату внизу.
Современный формат модульной мебели подразумевает эксклюзивный подход, минималистичный дизайн и такие приятные дополнения, как подсветка, мульти-функциональность и разнообразие модулей. Здесь, например, удобные модули для хранения тянутся по всей длине стены, доходя до гардеробной в прихожей, а в столовой, на противоположной стене, являются частью открытого стеллажа.
Просторная столовая, оформленная в теплых тонах с золотыми элементами, смотрится особенно роскошно. Как и в гостиной здесь есть панорамные окна в пол с выходом на террасу.
Продолжая нашу экскурсию по этому замечательному ранчо, мы попадаем в кухню, в которой все элементы в дизайне сведены к концепции идеального белоснежного интерьера.
Лишь зона бара (на заднем плане фотографии сверху) включает в себя темно-коричневые открытые полочки для бокалов разных видов и эффектный винный холодильник.
Подстать современному ранчо в таком проекте мы найдем и шикарную лестницу – ступени ее выполнены из древесины той же породы, что и многие другие элементы дизайна в доме.
Поднимаясь по лестнице на второй мансардный уровень, полюбуемся на маленькие, но светлые комнаты с открытыми потолочными балками и эклектичным дизайном интерьера – элементы в стиле модерн и антик отлично сочетаются здесь на сером нейтральном фоне.
Особенно романтично выглядит детская для двух дочерей владельца дома – этой комнате досталось около четверти всей площади второго этажа здания.
У детей есть собственная ванная комната, тогда как родительский мастер-сьют имеет и ванную комнату, и гардеробную.
На этой фотографии мы видим хорошо организованную гардеробную с фасадами и полочками цвета венге и белоснежную ванную комнату за дверью-слайдером.
Возвращаясь к теме дизайна фасадов, вспомним про кирпичные стены, отделку древесиной и декоративными панелями из металла. Сочетание в минималистичной манере всех идей привело к тому, что экстерьер ранчо получился особенно эффектным и выразительным.
Интересные материалы для вас на homify:
— Дом-лайнер для уверенных в себе;
— Спальни в стиле модерн: идеи дизайна и организации пространства.