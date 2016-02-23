Современное испанское ранчо

Стиль ранчо – это особенный образ жизни с любовью к традициям и собственному саду. Традиционное ранчо было одноэтажным домом ковбоя, но современные интерпретации просто подразумевают приземленный тип здания, особенно открытую планировку общественной зоны, страсть к деревянной отделке и панорамное остекление, выходящее на многочисленные террасы.

Данный проект испанского ранчо был создан студией архитектуры TARIMAS DE AUTOR и выглядит просто роскошно – теплые тона ореховой древесины, подсветка и современный дизайн!