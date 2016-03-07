Полное руководство по строительству сауны в саду

Для постройки сауны конечно желательно выбирать материалы наиболее натуральные, к тому же выбор вариантов их достаточно широк. Это может быть и основательное каменное, кирпичное строение, и избушка в виде сруба, и строение в финском стиле из деревянного бруса, есть также варианты каркасного строительства сауны и даже небольших землянок наполовину углубленных в грунт с дёрновым покрытием сверху.

Сердце любой парной – печь. Для современной сауны чаще всего используют металлические печи, где в качестве топлива могут использоваться не только дрова, но и электричество. Такие печи крайне экономичны по размерам, ведь для них не нужна массивная кирпичная кладка, при этом они быстро нагреваются, отлично поддерживают нужную температуру и не загрязняют копотью помещение сауны.