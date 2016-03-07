Полное руководство по строительству сауны в саду

Не секрет, что горячий воздух и пар – лучший анти-стресс для всего организма, уставших мышцы и напряженных нервов. Поэтому построив дом, многие сразу же задумываются о дополнительном комфорте для себя и своих близких. Бани и сауны разных видов – традиционно одно из наиболее популярных строений на участке.
Отдых в сауне - это и расслабление, и очищение. Прекрасным местом для такого строения на участке будет место тихое и уединенное: в саду под раскидистыми деревьями, рядом с искусственным или природным водоемом. Только не стоит размещать сауну у самой речки, лучше отступить на расстояние 15-30 метров, и выбрать сухое место на берегу без опасности затопления. Вход в сауну лучше расположить по возможности на южную или западную сторону. Кстати, для строительства сауны подойдет и крутой склон. В этом случае сауна может быть выполнена в виде землянки или полуземлянки с террасой на столбах.
Один из наиболее простых и экономичных способов порадовать себя жаркой парной – оборудовать хотя бы небольшую сауну в своем доме, задействовав для этого свободное помещение в цокольном этаже. Но, как говорится, скупой платит дважды, и хотя отдельное строение вам в таком случае возводить на участке не придется, большую часть затрат составит обеспечение безопасности такого соседства. Делая встроенное размещение сауны в доме необходимо будет серьезно подойти к вопросам пожароопасности и влажности, оборудовать основательную тепло- и гидроизоляцию помещения парной.
Для постройки сауны конечно желательно выбирать материалы наиболее натуральные, к тому же выбор вариантов их достаточно широк. Это может быть и основательное каменное, кирпичное строение, и избушка в виде сруба, и строение в финском стиле из деревянного бруса, есть также варианты каркасного строительства сауны и даже небольших землянок наполовину углубленных в грунт с дёрновым покрытием сверху.
Сердце любой парной – печь. Для современной сауны чаще всего используют металлические печи, где в качестве топлива могут использоваться не только дрова, но и электричество. Такие печи крайне экономичны по размерам, ведь для них не нужна массивная кирпичная кладка, при этом они быстро нагреваются, отлично поддерживают нужную температуру и не загрязняют копотью помещение сауны.
Даже если площадь участка позволяет построить просторную сауну, отталкивайтесь в первую очередь от количества людей, которые будут пользоваться парной одновременно. Ведь слишком большая парная будет долго прогреваться, и построенная с запасом площади сауна окажется не самым простым вариантом для отдыха. При определении площади парилки специалисты ориентируются на то, что для одного места сидя необходима площадь 0,8—1,2 метров квадратных. Вместе с тем на степень использования площади кабины-сауны значительно влияют ее длина, а также расположение печи, двери и полок. Значение имеет не только абсолютная величина размеров, но и их пропорции. Длина одного места сидя 900—1000 мм, одного места лежа 1800—2000 мм. Внутреннее расположение можно считать хорошим тогда, когда размещение печи и двери делает возможным L- или U-образное размещение верхних полок около стены.
Очищение тела и духа в атмосфере раскаленного воздуха и душистого пара – одна из древнейших традиций, истоки которой присутствуют у народов всего мира. Где-то с течением веков эти оздоравливающие процедуры были позабыты, но финская сауна, русская парная и турецкий хамам до сих пор известны всем и заслуженно пользуются всеобщей любовью и признанием.
Турецкая баня хамам – самая прохладная из всех существующих видов бань и, одновременно, одна из наиболее влажных. Средняя температура в помещениях хамам редко превышает 35-50°С, зато влажность приближается к абсолютным 100%. Такой «тропический» климат очень легко переносится, позволяя человеку расслабиться и получить максимальный эффект от процедур. Русская баня и финская сауна обе произошли от традиций топить по-черному. Только позднее экономичные финны заменили массивную каменку более удобной электрической печью, что позволило им оснастить такими домашними саунами практически каждую квартиру в стране.
Несмотря на то, что парную заслуженно называют сердцем сауны, не менее важно и оборудование удобной душевой, уютного предбанника с широкими скамьями для отдыха после горячего воздуха парной. Традиционно бани и сауны строились на берегах водоемов, но такие участки – большая редкость. А вот дополнение сауны мини-бассейном – гораздо более простой и доступный вариант.
Основные затраты при строительстве сауны зависят от выбранного материала, размеров парной и дополнительных помещений, обустройства парной – количества и длина полок, электрическая или дровяная печь, наличие каменки. Самые простые проекты сауны – небольшие по размеру, с отделкой липой и электропечью обойдутся до 100 тысяч рублей, ну а все дополнительные улучшения, конечно уже добавят и стоимости.