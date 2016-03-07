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Полное руководство по строительству сауны в саду

Перла Вереника Перла Вереника
La Zagaleta Marbella Villa, DenisBu DenisBu Спа в стиле модерн
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Не секрет, что горячий воздух и пар – лучший анти-стресс для всего организма, уставших мышцы и напряженных нервов. Поэтому  построив дом, многие сразу же задумываются о дополнительном комфорте для себя и своих близких. Бани и сауны разных видов – традиционно одно из наиболее популярных строений на участке. 

Где найти оптимальное место?

Gartensauna, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Спа в скандинавском стиле
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Отдых в сауне - это и расслабление, и очищение. Прекрасным местом для такого строения на участке будет место тихое и уединенное: в саду под раскидистыми деревьями, рядом с искусственным или природным водоемом. Только не стоит размещать сауну у самой речки, лучше отступить на расстояние 15-30 метров,  и выбрать сухое место на берегу без опасности затопления. Вход в сауну лучше расположить по возможности на южную или западную сторону. Кстати, для строительства сауны подойдет и крутой склон. В этом случае сауна может быть выполнена в виде землянки или полуземлянки с террасой на столбах.

Почему сауна в саду, а не в цокольном этаже дома?

Загородный дом в Краснодаре, NK design studio NK design studio Спа в стиле модерн
NK design studio

Загородный дом в Краснодаре

NK design studio
NK design studio
NK design studio

Один из наиболее простых и экономичных способов порадовать себя жаркой парной – оборудовать хотя бы небольшую сауну в своем доме, задействовав для этого свободное помещение в цокольном этаже. Но, как говорится,  скупой платит дважды, и хотя отдельное строение вам в таком случае возводить на участке не придется, большую часть затрат составит обеспечение безопасности такого соседства. Делая встроенное размещение сауны в доме необходимо будет  серьезно подойти к вопросам пожароопасности и влажности, оборудовать основательную тепло- и гидроизоляцию помещения парной. 

Какие материалы использовать?

Hochwertige Sauna mit schwebend wirkenden Liegen, Erdmann Exklusive Saunen Erdmann Exklusive Saunen Спа в стиле модерн
Erdmann Exklusive Saunen

Erdmann Exklusive Saunen
Erdmann Exklusive Saunen
Erdmann Exklusive Saunen

Для постройки сауны конечно желательно выбирать материалы наиболее натуральные, к тому же выбор вариантов их достаточно широк. Это может быть и основательное каменное, кирпичное строение, и избушка в виде сруба, и строение в финском стиле из деревянного бруса, есть также варианты каркасного строительства сауны и даже небольших землянок наполовину углубленных в грунт с дёрновым покрытием сверху. 

Сердце любой парной – печь. Для современной сауны чаще всего используют металлические печи, где в качестве топлива могут использоваться не только дрова, но и электричество. Такие печи крайне экономичны по размерам, ведь для них не нужна массивная кирпичная кладка, при этом они быстро нагреваются, отлично поддерживают нужную температуру и не загрязняют копотью помещение сауны. 

Какой размер?

Сауны., Студия дизайна Elena-art Студия дизайна Elena-art Спа в классическом стиле
Студия дизайна Elena-art

Сауны.

Студия дизайна Elena-art
Студия дизайна Elena-art
Студия дизайна Elena-art

Даже если площадь участка позволяет построить просторную сауну, отталкивайтесь в первую очередь от количества людей, которые будут пользоваться парной одновременно. Ведь слишком большая парная будет долго прогреваться, и построенная с запасом площади сауна окажется не самым простым вариантом для отдыха. При определении площади парилки специалисты ориентируются на то, что для одного места сидя необходима площадь 0,8—1,2 метров квадратных. Вместе с тем на степень использования площади кабины-сауны значительно влияют ее длина, а также расположение печи, двери и полок. Значение имеет не только абсолютная величина размеров, но и их пропорции. Длина одного места сидя 900—1000 мм, одного места лежа 1800—2000 мм. Внутреннее расположение можно считать хорошим тогда, когда размещение печи и двери делает возможным L- или U-образное размещение верхних  полок  около  стены.

Какой вид сауны выбрать

La Zagaleta Marbella Villa, DenisBu DenisBu Спа в стиле модерн
DenisBu

La Zagaleta Marbella Villa

DenisBu
DenisBu
DenisBu

Очищение тела и духа в атмосфере раскаленного воздуха и душистого пара – одна из древнейших традиций, истоки которой присутствуют у народов всего мира. Где-то с течением веков эти оздоравливающие процедуры были позабыты, но финская сауна, русская парная и турецкий хамам до сих пор известны всем и  заслуженно пользуются всеобщей любовью и признанием.  

Турецкая баня хамам – самая прохладная из всех существующих видов бань и, одновременно, одна из наиболее влажных. Средняя температура в помещениях хамам редко превышает 35-50°С, зато влажность приближается к абсолютным 100%. Такой «тропический» климат очень легко переносится, позволяя человеку расслабиться и получить максимальный эффект от процедур. Русская баня и финская сауна обе произошли от традиций топить по-черному. Только позднее экономичные финны заменили массивную каменку более удобной электрической печью, что позволило им оснастить такими домашними саунами практически каждую квартиру в стране.

Приятные дополнения

Купель сауны Интерьеры от Марии Абрамовой Спа в эклектичном стиле
Интерьеры от Марии Абрамовой

Купель сауны

Интерьеры от Марии Абрамовой
Интерьеры от Марии Абрамовой
Интерьеры от Марии Абрамовой

Несмотря на то, что парную заслуженно называют сердцем сауны, не менее важно и оборудование удобной душевой, уютного предбанника с широкими скамьями для отдыха после горячего воздуха парной. Традиционно бани и сауны строились на берегах водоемов, но такие участки – большая редкость. А вот дополнение сауны мини-бассейном – гораздо более простой и доступный вариант.

Стоимость строительства

homify Спа в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Основные затраты при строительстве сауны зависят от выбранного материала, размеров парной и дополнительных помещений, обустройства парной – количества и длина полок, электрическая или дровяная печь, наличие каменки. Самые простые проекты сауны – небольшие по размеру, с отделкой липой и электропечью обойдутся до 100 тысяч рублей, ну а все дополнительные улучшения, конечно уже добавят и стоимости. 

​Микро-лофт: проект и реальность
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