Как сделать, чтобы дом помогал вам похудеть

Давайте будем честными сами с собой – все купленные и принесенные в дом деликатесы будут съедены, поэтому если хотите немного ограничить себя в употреблении плюшек, пончиков и конфеток – просто не берите этого в магазине. Перед тем, как взяться за свой план питания – сделайте ревизию в холодильнике и на полках кухонных шкафов. Не искушайте лишний раз свой организм видом аппетитных вкусностей, так вам будет намного проще удержаться в рамках запланированной диеты. Только очень сильный стресс заставит вас бежать в ближайший магазин за шоколадкой, а вот если всякие вредные деликатесы будут лежать прямо на полках в вашей кухне, то бороться с соблазном перехватить кусочек-другой будет намного сложнее.