Как сделать, чтобы дом помогал вам похудеть

Не хочется утомлять вас слишком заумными фразами, но как без этого – бытие определяет сознание. Что это значит?… Все просто – хотите привести свое тело в более спортивную форму – создайте вокруг себя, и в первую очередь в собственном доме пространство, способствующее этой цели. И это отнюдь не связано с оборудованием в квартире специальной комнаты для фитнесса. Даже самый обычный интерьер может стать вашим помощником в здоровом образе жизни.
Давайте будем честными сами с собой – все купленные и принесенные в дом деликатесы будут съедены, поэтому если хотите немного ограничить себя в употреблении плюшек, пончиков и конфеток – просто не берите этого в магазине. Перед тем, как взяться за свой план питания – сделайте ревизию в холодильнике и на полках кухонных шкафов. Не искушайте лишний раз свой организм видом аппетитных вкусностей, так вам будет намного проще удержаться в рамках запланированной диеты. Только очень сильный стресс заставит вас бежать в ближайший магазин за шоколадкой, а вот если всякие вредные деликатесы будут лежать прямо на полках в вашей кухне, то бороться с соблазном перехватить кусочек-другой будет намного сложнее.
Убирайте из дома все калорийное, сладкое – но не оставляйте себя без подмоги. Вместо конфет и сладкой сдобы на вазочках можно разложить гораздо более легкую и здоровую еду – зелень, овощи, фрукты, диетические закуски. Такой сочный декор добавит и вашему интерьеру оптимизма, ярких красок и бодрого настроения.
правильныхдрузей
Очень сложно придерживаться здорового плана питания и режима тренировок, когда окружающие спокойно отдыхают на диванчике с чипсами или конфетами. Поэтому, решив вести более здоровый образ жизни, найдите себе единомышленников, они и советом помогут, и собственным примером приободрят. Пригласив в гости активных людей, увлекающихся фитнессом, природой, интересными видами спорта, вы не только приятно отдохнете в их компании, но и получите огромный заряд бодрости и воодушевления, уверенности в том что вы – на правильном пути.
Конечно, дома хочется погреться и расслабиться – особенно долгой холодной зимой или в ненастные дождливые дни. Но как считают специалисты, более полезным если вы решили сбросить вес будет поддерживать в доме чуть прохладную температуру воздуха. Это активизирует обмен веществ и будет заставлять ваш организм расставаться с лишними калориями чуть легче.
Светлые комнаты, легкие интерьеры – все это придаст вам оптимизма и сделает настроение более позитивным, даже на фоне некоторых ограничений в питании и дополнительных тренировок. Солнечный свет вообще действует на организм человека самым волшебным образом, так что – если вы даже еще не готовы встречать первые рассветные лучи солнца, можно просто раздвинуть шторы пошире, впустить в комнаты как можно больше светлой энергии и позитива.
Чтобы откорректировать свои пищевые привычки, начните со смены посуды в доме. Маленькая порция на фоне привычной вам тарелки будет сразу смотреться пугающе и ваш организм может устроить непредсказуемую забастовку. Можно пойти на маленькую хитрость – начните использовать посуду меньших размеров и даже самая скромная порция будет выглядеть совершенно в ином свете.
Кто главный враг подвижности в доме – конечно же ТВ. Не успеваете оглянуться, как одна за другой ТВ-программы втягивают вас в ежедневный просмотр? Боритесь с этим злом более радикальными способами – уберите ТВ из своего дома, и вы увидите как не только ваша фигура и организм говорят вам
спасибо, но и ваши близкие и друзья будут несказанно обрадованы тому количеству времени и внимания, что вы стали неожиданно дарить им.