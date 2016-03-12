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Как сделать, чтобы дом помогал вам похудеть

Перла Вереника Перла Вереника
Интерьер частного дома в Подмосковье, Студия экспериментального проектирования "Rakurs" Студия экспериментального проектирования 'Rakurs' ГостинаяКамины и аксессуары
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Не хочется утомлять вас слишком заумными фразами, но как без этого – бытие определяет сознание. Что это значит?… Все просто – хотите привести свое тело в более спортивную форму – создайте вокруг себя, и в первую очередь в собственном доме пространство, способствующее этой цели. И это отнюдь не связано с оборудованием в квартире специальной комнаты для фитнесса. Даже самый обычный интерьер может стать вашим помощником в здоровом образе жизни.

Полки без сладостей и вредной еды

Cocina y planchador con el sello inconfundible de Deulonder, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Кухни в эклектичном стиле Бежевый
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Давайте будем честными сами с собой – все купленные и принесенные в дом деликатесы будут съедены, поэтому если хотите немного ограничить себя в употреблении плюшек, пончиков и конфеток – просто не берите этого в магазине. Перед тем, как взяться за свой план питания – сделайте ревизию в холодильнике и на полках кухонных шкафов. Не искушайте лишний раз свой организм видом аппетитных вкусностей, так вам будет намного проще удержаться в рамках запланированной диеты. Только очень сильный стресс заставит вас бежать в ближайший магазин за шоколадкой, а вот если всякие вредные деликатесы будут лежать прямо на полках в вашей кухне, то бороться с соблазном перехватить кусочек-другой будет намного сложнее.

Фрукты и здоровые закуски – на виду

Янтарное дыхание дерева, Format A5 Fontanka Format A5 Fontanka Гостиные в эклектичном стиле Дерево Коричневый
Format A5 Fontanka

Янтарное дыхание дерева

Format A5 Fontanka
Format A5 Fontanka
Format A5 Fontanka

Убирайте из дома все калорийное, сладкое – но не оставляйте себя без подмоги. Вместо конфет и сладкой сдобы на вазочках можно разложить гораздо более легкую и здоровую еду – зелень, овощи, фрукты, диетические закуски. Такой сочный декор добавит и вашему интерьеру оптимизма, ярких красок и бодрого настроения.

Приглашайте правильных друзей

Kamelyalı Piknik Masaları, Garden Mobilya Garden Mobilya Сад Мебель
Garden Mobilya

Garden Mobilya
Garden Mobilya
Garden Mobilya

Очень сложно придерживаться здорового плана питания и режима тренировок, когда окружающие спокойно отдыхают на диванчике с чипсами или конфетами. Поэтому, решив вести более здоровый образ жизни, найдите себе единомышленников, они и советом помогут, и собственным примером приободрят. Пригласив в гости активных людей, увлекающихся фитнессом, природой, интересными видами спорта, вы не только приятно отдохнете в их компании,  но и  получите огромный заряд бодрости и воодушевления, уверенности в том что вы – на правильном пути.

Снизьте немного температуру в комнатах

Интерьер частного дома в Подмосковье, Студия экспериментального проектирования "Rakurs" Студия экспериментального проектирования 'Rakurs' ГостинаяКамины и аксессуары
Студия экспериментального проектирования <q>Rakurs</q>

Интерьер частного дома в Подмосковье

Студия экспериментального проектирования "Rakurs"
Студия экспериментального проектирования <q>Rakurs</q>
Студия экспериментального проектирования "Rakurs"

Конечно, дома хочется погреться и расслабиться – особенно долгой холодной зимой или в ненастные дождливые дни. Но как считают специалисты, более полезным если вы решили сбросить вес будет поддерживать в доме чуть прохладную температуру воздуха. Это активизирует обмен веществ и будет заставлять ваш организм расставаться с лишними калориями чуть легче. 

Больше света

homify Спальная комната Аксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

Светлые комнаты, легкие интерьеры – все это придаст вам оптимизма и сделает настроение более позитивным, даже на фоне некоторых ограничений в питании и дополнительных тренировок. Солнечный свет вообще действует на организм человека самым волшебным образом, так что – если вы даже еще не готовы встречать первые рассветные лучи солнца, можно просто раздвинуть шторы пошире, впустить в комнаты как можно больше светлой энергии и позитива.

Выбирайте тарелки по-меньше

うつわ, Kazuko Uga Kazuko Uga Столовая комнатаПосуда и стекло Фарфор
Kazuko Uga

Kazuko Uga
Kazuko Uga
Kazuko Uga

Чтобы откорректировать свои пищевые привычки, начните со смены посуды в доме. Маленькая порция на фоне привычной вам тарелки будет сразу смотреться пугающе и ваш организм может устроить непредсказуемую забастовку. Можно пойти на маленькую хитрость – начните использовать посуду меньших размеров и даже самая скромная порция будет выглядеть совершенно в ином свете. 

Избавьтесь от ТВ

IDEA MultiAir Kaminofen , RIKA Innovative Ofentechnik GmbH RIKA Innovative Ofentechnik GmbH ГостинаяКамины и аксессуары Железо / Сталь Черный
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Кто главный враг подвижности в доме – конечно же ТВ. Не успеваете оглянуться, как одна за другой ТВ-программы втягивают вас в ежедневный просмотр? Боритесь с этим злом более радикальными способами – уберите ТВ из своего дома, и вы увидите как не только ваша фигура и организм говорят вам спасибо, но и ваши близкие и друзья будут несказанно обрадованы тому количеству времени и внимания, что вы стали неожиданно дарить им. 

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