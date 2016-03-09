Деньги не растут на деревьях: снижаем расходы на проживание

С каждым годом привычная жизнь в нашей стране значительно дорожает. Это связано с целым рядом фактором – инфляцией, макроэкономическими показателями и многими другими, но факт остается фактом – приходиться или больше зарабатывать, или экономить.
Существуют так называемые расходы на проживание, которые являются обязательной статьей бюджета среднестатистической семьи. К ним относятся затраты на содержания дома, продукты питания, обучение (детский сад, школа, институт) и транспорт. Чтобы чувствовать себя комфортно и не отказывать в необходимом, важно не только найти методы заработка денег, но и научиться грамотно их тратить.
Предлагаем рассмотреть варианты снижения расходов на проживание, которые оптимизируют ваш семейный бюджет и позволят обеспечить достойное качество жизни.
Наличие страховок – это уже один из методов экономии, ведь в случае непредвиденных обстоятельств в вашей жизни расходы возьмет на себя страховая компания, а не вы. Но всем известно, что тарифная политика всех страховщиков довольно гибкая. Объединив страховки разных объектов в одной компании, вы сможете существенно снизить общий платеж по ним.
Если вы страхуете свой дом, автомобиль и ответственность в одной страховой компании, то не стесняйтесь попросить скидку. Дело в том, что подобный подход крайне выгоден страховщикам, ведь он позволяет разнообразить портфель компании и распределить таким образом возможные риски.
Если у вас дома есть свободная комната, задумайтесь о том, чтобы сдать ее в аренду. Для начала попробуйте найти соседа на пару недель или месяц – если вам понравится подобная практика, тогда сможете ее продлить.
Наличие соседа влечет за собой не только увеличение бюджета за счет арендных платежей с его стороны, но и значительную экономию благодаря совместным расходам на содержание дома, продукты питания и коммунальные платежи. Кроме того, подобным образом многим удается найти себе нового друга, жить с которым станет веселее и безопаснее.
Значительное место среди всех статей расходов на проживание занимает оплата электроэнергии. Но вы даже не задумывались, какое ее количество используется абсолютно бесцельно.
К примеру, техника, включенная в розетку, уже является источником расходов. Если вы по привычке оставляете все имеющиеся в доме устройства в
режиме ожидания, то знайте – они в это время используют электричество. Кроме того, чем долговечнее приборы – тем более они расточительны в этом плане.
Оглянитесь вокруг: возможно, у вас до сих пор пылится без дела кассетный магнитофон или проигрыватель видеокассет? Тогда смело избавляйтесь от них, продавая знакомым или на специальных сайтах для этого. Кроме сокращения лишних расходов на электричество, вы еще и пополните свой семейный бюджет, получив оплату за такую технику.
Если вы проживаете в большом городе, задумайтесь – нужен ли вам личный автомобиль? Сегодня многие отказываются от персонального транспорта и выбирают для передвижения общественный, который во много раз дешевле, а чаще – еще и практичнее.
Подсчитайте, сколько времени вы тратите, простаивая в ежедневных пробках? При этом, вы нервничаете, ищете парковки и частенько опаздываете на встречи. Кроме всего прочего, автомобиль в семье – это одна из основных статей расходов. Помимо немалой стоимости непосредственно транспортного средства, его наличие подразумевает затраты на страховку, техническое обслуживание, топливо, стоянку, парковку, средства по уходу.
Общественный транспорт несравнимо дешевле, для его передвижения используются отдельные полосы движения, а в метро вообще не бывает пробок.
Также существует альтернатива – если у вас дружеские отношения с соседями, можно использовать автомобиль совместно с ними, разделив расходы на его содержание.
теплую комнатув доме, а остальные – прохладными
Поскольку климат в нашей стране довольно изменчив, то в холодное время года значительную часть расходов на проживание составляют затраты на отопление жилья. Конечно, необходимо обеспечить в доме комфортные условия для каждого члена семьи, но и в этом вопросе есть свои нюансы.
Мы предлагаем вам сэкономить на отоплении, максимально обогрев только одну комнату. Например – гостиную, где вы с семьей проводите много времени, или же детскую – если в доме есть дети. В остальных комнатах можно сделать температуру пониже и это будет вполне приемлемо, особенно если запастись теплыми вещами, пледами и грелками.
Вы удивитесь, насколько эффективными окажутся такие меры. Тонкости регулировки температурного режима в разных комнатах и советы по экономному обогреву можно получить у соответствующих специалистов.
Овощи, фрукты и ягоды, выращенные в собственном саду – это лучшее, что может оказаться на вашем столе! Кроме того, что данные продукты будут экологически чистыми, они еще и обойдутся вам гораздо дешевле, чем купленные на рынке или в супермаркете. Что уже говорить о вкусе и аромате!
Но зачастую такая роскошь в полной мере доступна собственникам частных домов, возле которых есть возможность посадить огород. Жителям малогабаритных квартир в мегаполисах нужно искать альтернативу – например, выращивать свежую зелень на балконе или подоконниках. Это уже станет ощутимым вкладом в здоровье вашей семьи и методом снижения расходов на проживание.