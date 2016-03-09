Деньги не растут на деревьях: снижаем расходы на проживание

С каждым годом привычная жизнь в нашей стране значительно дорожает. Это связано с целым рядом фактором – инфляцией, макроэкономическими показателями и многими другими, но факт остается фактом – приходиться или больше зарабатывать, или экономить.

Существуют так называемые расходы на проживание, которые являются обязательной статьей бюджета среднестатистической семьи. К ним относятся затраты на содержания дома, продукты питания, обучение (детский сад, школа, институт) и транспорт. Чтобы чувствовать себя комфортно и не отказывать в необходимом, важно не только найти методы заработка денег, но и научиться грамотно их тратить.

Предлагаем рассмотреть варианты снижения расходов на проживание, которые оптимизируют ваш семейный бюджет и позволят обеспечить достойное качество жизни.