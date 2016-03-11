Практически каждый сталкивался с такой ситуацией, когда засорялась сточная труба, приходилось ждать, пока спустится вода в раковине. Засорение труб – это неприятность, во время которой еще могут появиться и неприятные запахи. Это та проблема в домашнем хозяйстве, которая требует незамедлительного решения. Если этим пренебречь, то, скорее всего, вы затопите дом и не сможете пользоваться раковиной, туалетом или ванной. Если водосточные трубы очищать регулярно, то вы точно предотвратите их засорение. Но как проводить эффективную чистку? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.

В данной статье вы узнаете, чем чистить водосточную трубу. Если вы увидели, что вода больше не сливается, то смело применяйте эти советы. Итак, давайте посмотрим эти идеи.