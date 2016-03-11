Практически каждый сталкивался с такой ситуацией, когда засорялась сточная труба, приходилось ждать, пока спустится вода в раковине. Засорение труб – это неприятность, во время которой еще могут появиться и неприятные запахи. Это та проблема в домашнем хозяйстве, которая требует незамедлительного решения. Если этим пренебречь, то, скорее всего, вы затопите дом и не сможете пользоваться раковиной, туалетом или ванной. Если водосточные трубы очищать регулярно, то вы точно предотвратите их засорение. Но как проводить эффективную чистку? Ответ на этот вопрос вы найдете здесь.
В данной статье вы узнаете, чем чистить водосточную трубу. Если вы увидели, что вода больше не сливается, то смело применяйте эти советы. Итак, давайте посмотрим эти идеи.
Если вантуз не справился с засором, то воспользуйтесь сантехническим тросом. Он представляет собой гибкую стальную пружину со спиральным концом. Принцип работы сантехнического троса состоит в том, чтобы подхватить засор и вытащить его из трубы. Поставьте ведро под раковину, открутите и снимите сифон. Очистите его от грязи. Если вода потекла из раковины и сифон не забит, это значит, что засор находится дальше в трубе. Вставьте трос в трубу и проталкивайте его по ней. Если почувствуете сопротивление, то прокрутите трос по часовой стрелке. Если он начнёт легко идти вперед, вы, возможно, преодолели изгиб трубы. В противном случае продолжайте поворачивать и медленно продвигать трос вперёд, чтобы попасть в причину засора. Не давите на трос сильно, так как это может повредить его. Затем аккуратно достаньте трос из трубы и уберите с него все загрязнения. Вероятно, у вас не получится вытащить все причины засора за раз, поэтому лучше повторите процедуру. Потом соберите сифон и откройте горячую воду, чтобы удостовериться, что засор устранен. Если засорена труба ванны, то иногда к засору можно легче подобраться при помощи троса через отверстие перелива.
Вантуз считается самым основным инструментом, которым можно прочистить водосточные трубы. Убедитесь, что он есть у вас и легкодоступен дома тогда, когда это необходимо. Для того чтобы эффективно использовать вантуз, нужно сначала заполнить раковину достаточным количеством воды, чтобы ею покрыть трубу и самое дно. Затем надавите на вантуз вниз, чтобы создать нужное давление и сделайте несколько быстрых и резких движений. Этот инструмент отлично справляется с поставленной задачей, но только в случае если засор не слишком сильный. Поэтому лучше не ждите, когда ваши трубы сильно забьются, не будьте так беспечны.
При помощи длинной проволоки или специальной щеточки вы также можете устранить засор. На конце проволоки обычно делают крючок, чтобы можно было достать застрявшие вещи, волосы. Похожие приспособления можно найти в специализированном магазине, но лучше, конечно сделать своими руками. Проволокой удаляют небольшие засоры. Некоторые делают такой трубоочиститель из проволочной вешалки с небольшим изгибом на конце, чтобы было удобно убирать засор. Будьте осторожны, используя такой предмет, чтобы не повредить трубы во время процесса очистки.
Большой засор можно запросто убрать при помощи воздушного насоса. В качестве похожего приспособления нередко применяют пылесос, но со специальной насадкой. Переливное отверстие следует закрыть влажной тканью. В насос наберите воды из крана. Вставьте сопло насоса плотно к отверстию слива, качайте, пока не выйдет засор. Нужно убедиться, что другие отверстия или закрыты, или хорошо закупорены. Действовать как насосом, так и пылесосом нужно быстро, вытаскивая время от времени засоры.
Есть одна вещь у нас в домах, которой бывает ну очень много. Речь идет о пластиковых бутылках. Их можно успешно использовать для удаления так надоевших засоров. Чтобы это сделать, вам понадобится двухлитровая пластиковая бутылка, липкая лента и немного газеты. Сначала отрежьте тонкую полоску газеты, оберните ею бутылку при помощи липкой ленты, чтобы получить спиральные линии, по которым будем вырезать. После того как вы вырежете одну длинную полоску из пластика, сделайте на полоске зубчики, вырезая небольшие разрезы по краям. Зубчики будут захватывать любой мусор из сточных труб.
Магическая смесь из пищевой соды и уксуса действительно хорошо работает для прочистки труб от засоров. Но для сильного засора скорее понадобится покупной очиститель сточных труб. Чтобы эффективно использовать смесь из соды и уксуса, нужно налить кастрюлю горячей воды в слив. Потом бросьте туда половину стакана соды, оставьте все на несколько минут. Потом залейте смесь из стакана уксуса и стакана горячей воды, накройте сливной пробкой отверстие и оставьте на 10 минут. Далее по истечении времени промойте сточные трубы горячей водой.
Таким образом, вы узнали, чем чистить водосточные трубы, что более эффективно и действенно. Заметьте, что все приведенные способы несложны в своем исполнении, можно даже вполне обойтись без помощи специалиста. Надеемся, что эти советы оказались для вас полезными. Предлагаем посмотреть идеи и советы, как содержать бытовую технику в чистоте.