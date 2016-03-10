Красивый дом заслуживает прекрасный сад. Собственный сад может стать особенным местом, где вы будете наслаждаться природой. Обработка почвы, полив растений и наблюдение за их цветением могут стать ценным опытом. Для этого нужно вложить много работы, ведь неухоженный сад никак не украсит ваш прекрасный дом. Сад является живым и динамичным местом, который требует много любви и заботы, поскольку любые изменения погодных условий могут плохо отразиться на растениях, цветах, траве. Поэтому важно ухаживать за садом круглый год, но результаты вас непременно вознаградят. В данной статье вы узнаете, как поддерживать красивый внешний вид сада, как правильно осуществлять уход, чему следует научиться, чтобы сад оставался привлекательным.
Газонокосилки, к сожалению, славятся их неспособностью работать по краям и в углах. Таким образом, для получения идеального газона нужно обрезать траву при помощи эджера и ножниц. Это займет несколько больше времени, так как обрезка будет делаться вручную, но результат стоит усилий. Оставленные газонокосилкой сорняки у краев и по углам испортят весь вид газона. Но хорошо, что есть специальные приспособления для этого, они имеют разные размеры и формы, так что вы можете с легкостью подобрать то, что подойдет именно вам. Изучите, как подстригать траву для получения красивого сада на протяжении всего года.
Таким образом, вы узнали, как поддерживать красивый внешний вид сада, как за ним ухаживать, чему нужно обязательно научиться. Надеемся, что приведенные советы вам во всем этом помогут и преобразят ваш сад до неузнаваемости! Поддерживать сад в идеальном состоянии в любое время года – нетрудно. Главное – иметь желание и любить это дело. Ваша любовь будет отражена на внешнем виде сада.
Ни один сад не обходится без какого-либо покрова из травы. Вне зависимости от того, какая трава растет, газон всегда приятен для глаз, он также имеет и практическое значение, так как может использоваться для семейных мероприятий и встреч, для времяпровождения наедине с собой. Поэтому очень важно выбрать правильную траву. Обычно она подразделяется на траву для теплого или холодного времени года, есть и такая, которая может расти в любой сезон. При выборе травы учитывайте погодные условия, но чаще всего владельцы домов предпочитают иметь траву каждого вида, чтобы круглый год любоваться этой красотой.
Вода является важной составляющей для жизни любого живого существа, а растения не являются исключением. Они не смогут расти и цвести, если нет регулярного полива. Канистры с водой для небольших растений в горшках, разбрызгиватели для газонов и шланг для регулярного полива являются обязательными элементами для любого владельца сада. Если вы отправляетесь в отпуск на длительное время, то можно нанять садовника или попросить о поливе соседей, которые были бы рады вам помочь в ваше отсутствие. Многие сады страдают и портятся из-за отсутствия владельцев дома в течение длительных периодов времени.
Лучше всего использовать натуральные удобрения в виде компоста и навоза, это позволит сохранить сад в здоровом виде. Иногда можно применять и химические удобрения, особенно если некоторые растения болеют. Негативные погодные условия могут представлять значительную опасность для здоровья растений, умеренное использование удобрений может помочь им перенести множество инфекций и экстремальные климатические условия. Только будьте осторожны при применении удобрений, большое их количество приводит к необратимому повреждению почвы, которое долго устраняется.
Сорняки считаются признаком ленивого садовода. Они могут быть неприглядными, но в некоторых случаях сорняки вредны для других растений и травы. Для того чтобы убрать сорняки, косите траву через регулярные промежутки времени. Еженедельно или минимум раз в две недели должна производиться стрижка газона. Неправильное скашивание также является большим риском, так как если это сделать слишком коротко, то могут повредиться корни травы. А если оставить слишком длинную траву, то начнут разрастаться сорняки. Стрижка газона должна осуществляться в соответствии с имеющимся видом травы. Поддерживайте идеальную высоту как только это возможно.
Посадка имеет решающее значение для ухоженности сада. Выбор правильных растений для имеющегося климата, посев семян на нужную глубину в почву, пересадка саженцев на идеальное расстояние друг от друга, регулярный полив - все это играет важную роль в том, какой вид у сада получится, насколько он сохранится. Когда вы учитесь садить растения, это оказывает лечебный эффект на многих людей. Наблюдение за ростом растений приносит настоящую радость.