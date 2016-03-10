Газонокосилки, к сожалению, славятся их неспособностью работать по краям и в углах. Таким образом, для получения идеального газона нужно обрезать траву при помощи эджера и ножниц. Это займет несколько больше времени, так как обрезка будет делаться вручную, но результат стоит усилий. Оставленные газонокосилкой сорняки у краев и по углам испортят весь вид газона. Но хорошо, что есть специальные приспособления для этого, они имеют разные размеры и формы, так что вы можете с легкостью подобрать то, что подойдет именно вам. Изучите, как подстригать траву для получения красивого сада на протяжении всего года.

Таким образом, вы узнали, как поддерживать красивый внешний вид сада, как за ним ухаживать, чему нужно обязательно научиться. Надеемся, что приведенные советы вам во всем этом помогут и преобразят ваш сад до неузнаваемости! Поддерживать сад в идеальном состоянии в любое время года – нетрудно. Главное – иметь желание и любить это дело. Ваша любовь будет отражена на внешнем виде сада.