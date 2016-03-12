Основные разногласия с дизайнерами интерьера и как их решить?

Дизайн-проект интерьера – это в первую очередь идея, некий образ будущего дома. Но все мы мыслим по-разному. Кому-то чтобы построить в своем воображении предлагаемый дизайнером интерьером достаточно лишь нескольких общих штрихов, эскизов – и все становится понятным. Другим же (и таких большая часть), требуются достаточно точные чертежи, модели и сметы.

Поэтому, начиная общение с дизайнерами, сразу четко оговаривайте – какие отображения интерьерных идей вам будут наиболее понятны: визуализация в ЗД с полной прорисовкой всей мебели и текстур, точный чертеж планировки комнат с указанием всех технических нюансов, образцы материалов и примеры из каталогов мебели и т.д. Конечно, чем более детально проработан дизайн-проект, тем более трудоемким будет и дорогостоящим будет этот процесс. Но лучше еще до начала работ определиться с их объемом и соответствующей реальной стоимостью, чем потратить время и деньги, но не получить понятного результата.