Основные разногласия с дизайнерами интерьера и как их решить?

Задача создания интерьера и стильного, и вместе с тем комфортного для жизни может столкнуться с рядом непредвиденных сложностей. Вам кажется, что дизайнер не понимает простых слов и все делает по-своему? Расходы вышли за рамки разумного? Вместо изысканного интерьера получается нечто нежизнеспособное? И эти, и многие другие острые вопросы можно решить, спокойно разобравшись в причинах возникших противоречий.
Дизайн-проект интерьера – это в первую очередь идея, некий образ будущего дома. Но все мы мыслим по-разному. Кому-то чтобы построить в своем воображении предлагаемый дизайнером интерьером достаточно лишь нескольких общих штрихов, эскизов – и все становится понятным. Другим же (и таких большая часть), требуются достаточно точные чертежи, модели и сметы.
Поэтому, начиная общение с дизайнерами, сразу четко оговаривайте – какие отображения интерьерных идей вам будут наиболее понятны: визуализация в ЗД с полной прорисовкой всей мебели и текстур, точный чертеж планировки комнат с указанием всех технических нюансов, образцы материалов и примеры из каталогов мебели и т.д. Конечно, чем более детально проработан дизайн-проект, тем более трудоемким будет и дорогостоящим будет этот процесс. Но лучше еще до начала работ определиться с их объемом и соответствующей реальной стоимостью, чем потратить время и деньги, но не получить понятного результата.
Безусловно, клиент всегда прав, и каким бы фееричным не казался проект дизайнеру, именно вам предстоит жить в этих стенах. Поэтому процесс общения с дизайнером на заканчивается на подписании договора и замерах помещений, это скорее только начало. Постарайтесь донести свое видение пространства – как вы хотели бы жить в этих комнатах. Не нужно при этом пытаться нарисовать свой собственный проект интерьера, подбирать конкретные цвета и решения. Это как раз задача дизайнера, с которой он вполне справится. Описывая свои ожидания от будущего интерьера акцентируйте внимание на нужных ощущениях. Не вдавайтесь в конкретику –
я хочу желтые стены, правильнее будет обрисовать нужные чувства –
чтобы интерьер был теплым, солнечным, позитивным.
Дизайнеры часто предлагают в своих проектах ряд экспериментов, которые на первый взгляд могут показаться совершенно чуждыми вашему образу жизни и стилю. Но не забывайте, в этом и есть задача дизайн-проекта – привнести нечто новое, не отталкивайте сразу все нетривиальные идеи.
Если вам кажется, что у вас не хватает опыта, чтобы оценить качество предлагаемого дизайн-проекта и в голову приходят идеи пригласить еще одного специалиста для создания альтернативной версии, внесения ряда доработок в уже готовый проект, лучше сразу откажитесь от такой стратегии и просто начинайте работу над интерьером своего дома с ноля. У каждого дизайнера будут свои идеи – как лучше оформить интерьер ваших комнат, и попытка их совмещения привнесет только хаос и сложное нагромождение декораторских приемов, лишние траты и потерю времени.
Зачастую предлагаю дизайнеру сделать проект вашего интерьера, вы уже имеете некое свое представление – что вам хотелось бы видеть, некий стиль, образ пространства. Не ленитесь, и не стесняйтесь – высказывайте дизайнеру свои идеи, только не настраивайтесь сами, и не требуйте затем от специалистов точного соответствия высказанным вами мыслям.
Во-первых, раз уж вы приглашаете профессионалов, отнеситесь внимательно к их видению проекта. Все таки имеющийся опыт работы с разными видами планировок помогает дизайнеру избежать ряда очевидных ошибок и просчетов в оформлении пространства, скорее всего если специалист не советует вам использовать тот или иной декоративный элемент, на это есть свои рациональные причины.
Во-вторых, общаясь с профессионалами дизайна, избегайте специфическим терминов, понимание которых может быть очень разным у вас и у профильного специалиста. Если дизайнер предлагает вам оформить интерьер в определенном стиле, даже если решение кажется вам очевидным, все таки уточняйте как именно это будет выглядеть. Также и сами избегайте узкопрофессиональных терминов, больший упор делая на свои ожидания в плане восприятия интерьера: например, вместо классика – основательный, респектабельный, но не вычурный.
Серьезной проблемой при оформлении интерьера может стать постепенное нарастание незапланированных расходов. С одной стороны, просчитать заранее полную смету до копейки – задача излишняя и неблагодарная. Все равно к общей смете нужно добавлять 10-15% на непредвиденные расходы. Но совсем другое дело, когда расходы начинают превышать план уже в разы.
Чтобы избежать этого, необходимо с самого начала фиксировать конечную стоимость проекта. Если по каким-либо причинам вы упустили этот момент, а расходы растут как снежный ком, ставьте точку и договоритесь с дизайнером несмотря ни на какие технические сложности этого процесса, все же составить смету всех оставшихся работ. Очень хорошо ограничивает рост расходов запрет на внесение дополнений сверх запланированной суммы – только путем замены других составляющих сметы, компенсирующих перерасход. Тогда проект будет с одной стороны гибким, а с другой – не выйдет за границы ваших возможностей.
Ни один проект не обходится без сложных обсуждений, проблемных вопросов и ряда разногласий, которые придется урегулировать. Но в любом диалоге со специалистами стоит придерживаться конструктивного подхода, а не давать волю эмоциям и переходить на личности.
Каждый проект для дизайнера – отдельная история, в которую он вкладывает свои старания. И успешное завершение проекта, гармоничный и стильный образ интерьера – столь же важны для дизайнера, как и для владельца дома. Поэтому не нужно вставать по разные стороны баррикад, ведь цель у вас общая. Возможно, вы по-разному видите пути достижения желаемого результата, но все это можно согласовать, спокойно обозначив свою точку зрения, и выслушав доводы специалистов.