Стройка хаммама своими руками — мечта, которая может стать явью

Считается, что турецкая баня, или хаммам, являются правопреемниками знаменитых древнегреческих и римских термов. Такие бани были популярны в античные времена среди населения греческих полисов, Рима и его провинций. Некоторые из них сохранились и по сей день.

Турция, основная часть населения которой всегда исповедовала ислам, переняла античные традиции. Сам пророк Мохаммед провозгласил обязанностью каждого мусульманина содержать свое тело в чистоте. Он считал, что внутренняя и внешняя чистота — это уже половина веры. Именно поэтому в Средние века мусульмане сохранили соблюдение правил личной гигиены, тогда как европейцы из-за боязни чумы мылись в лучше случае раз в месяц.

Благодаря этому хаммамы массово распространились по Турции. В каждой деревне есть хотя бы один хаммам. Традиционно в турецкой бане строятся два помещения, с одним источником подогрева — мужское и женское. Если материальные ресурсы того не позволяют, то женщины и мужчины ходят по разным дням. Хаммам — это не просто место для мытья, но и место для отдыха, обсуждения насущных бытовых и деловых вопросов.

Соблюдая технологию, можно построить хаммам и на своем участке, либо выделить помещение в своем доме. Это вполне реально.