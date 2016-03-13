Стройка хаммама своими руками — мечта, которая может стать явью

Считается, что турецкая баня, или хаммам, являются правопреемниками знаменитых древнегреческих и римских термов. Такие бани были популярны в античные времена среди населения греческих полисов, Рима и его провинций. Некоторые из них сохранились и по сей день.
Турция, основная часть населения которой всегда исповедовала ислам, переняла античные традиции. Сам пророк Мохаммед провозгласил обязанностью каждого мусульманина содержать свое тело в чистоте. Он считал, что внутренняя и внешняя чистота — это уже половина веры. Именно поэтому в Средние века мусульмане сохранили соблюдение правил личной гигиены, тогда как европейцы из-за боязни чумы мылись в лучше случае раз в месяц.
Благодаря этому хаммамы массово распространились по Турции. В каждой деревне есть хотя бы один хаммам. Традиционно в турецкой бане строятся два помещения, с одним источником подогрева — мужское и женское. Если материальные ресурсы того не позволяют, то женщины и мужчины ходят по разным дням. Хаммам — это не просто место для мытья, но и место для отдыха, обсуждения насущных бытовых и деловых вопросов.
Соблюдая технологию, можно построить хаммам и на своем участке, либо выделить помещение в своем доме. Это вполне реально.
Чтобы построить хаммам, нужно тщательно продумать о выборе качественного оборудования. Важно предусмотреть в проекте все важные технические требования, которые должны соблюдаться в хаммам для того, чтобы он стал безопасным и комфортным местом отдыха.
Первое, о чем следует подумать, это вентиляция. Воздух в турецкой бане очень влажный, ведь парогенератор осуществляет выпуск пара в помещение каждые 10 минут. Поэтому если хаммам находится в доме, систему вентиляции нужно сделать либо отдельной, либо установить в ней осушители воздуха. Это будет препятствовать конденсированию воды внутри вентиляционных каналов, которая впоследствии будет течь. Кроме того, решетки вентиляции должны быть всегда открытыми и обеспечивать приток свежего воздуха.
Важно подвести к хаммаму и систему канализации, обеспечивающей сток воды. Однако, в ней следует установить трап с запорным механизмом, который будет препятствовать распространению запаху из труб в помещении парной. Важно помнить, что сток воды из чаши омовения (курна) не должен идти напрямую в канализацию.
Оборудование, обеспечивающее обогрев, это ключевая часть хаммама, без которой он невозможен как таковой.
Отопление современного хаммама может осуществляться с помощью электрического или водяного отопление. Оно прокладывается по принципу теплых полов: под пол монтируется система электрических обогревательных кабелей или пластиковых труб, в которые поступает горячая вода. Рекомендуется использовать водяное отопление, так как оно более эффективно, ним легче управлять, а главное — оно менее затратно.
Систему отопления турецкой бани можно включить как в общую систему отопления дома, так и обогревать отдельным электрокотлом. В случае, если избран первый вариант, к конструкции системы отопления лучше сделать отдельный контур, чтобы не топить весь дом летом, когда нужно обогреть хаммам.
Также в турецких банях устанавливают парогенератор, дополнительно повышающий температуру и влажность воздуха при помощи пара. Специальные термодатчики внутри хаммама подают информацию о температуре воздуха внутри парной. Парогенератор автоматически выключается, когда температура достигает 55 градусов по Цельсию. Поэтому нужно отрегулировать отопление так, чтобы оно не нагревало воздух более 50 градусов. Так, парогенератор не будет отключаться и прекращать подачу пара в хаммам. Пульт управления парогенератором, как правило, устанавливают при входе в парную.
Электропроводка в хаммаме должна быть термостойкой и гидроизоллированной (уровень защиты не менее, чем ІР 65). При этом, нужно использовать напряжение не более, чем 24 В. Светильники хаммам также должны быть влагозащищенными. Очень удачным решением будет установка оптиковолоконных светильников.
Широкий ассортимент светильников от производителей позволяет реализовать самые смелые дизайнерские решения. В то же время, они должны учитывать традиционную геометрию свода хаммам, которую нельзя менять. Так, чтобы холодные капли конденсированной воды не падали с потолка вниз на посетителей, свод хаммам делают куполообразным, чтобы осевшая вода постепенно спускалась вниз.
Учитывая это, например, можно расположить светильники вдоль плоскости купола снизу вверх. На стенах турецкой бани установить дополнительное локальное освещение. Также можно использовать люстру, подвешенную по центру помещения парной.
ИГОРА
Подбирая отделочные материалы для хаммама, важно помнить, что стены, сиденья и массажные столы должны быть термо- и гидроизоллированными. Толщина внутренних поверхностей парной в среднем составляет 70-100 мм, куда учитываются слои гидроизоляции, утеплителя, системы обогрева и внешней отделки.
Так, сразу на стену наносят слой штукатурки, что обеспечит дополнительную влагозащищенность. На него крепят слой утеплителя, а также металлический каркас, на которые будет крепиться система отопления. Наконец, последними слоями стен в хаммам, является слой штукатурки и отделочного материала. Взамен указанных материалов могут использоваться готовые вспененные панели, которые обеспечивают и гидро-, и термоизоляцию, одновременно являясь и отделочным материалом.
Для отделки стен хаммама используют мрамор, мраморную, керамическую или стеклянную мозаику, керамику и т. д. В традиционном варианте используют мрамор, однако он очень недешев. Поэтому можно все заменить керамической плиткой.
Отличительной чертой турецкой бани является то, что здесь не используют дерево. Кроме того, она не такая жаркая, хотя само слово «хаммам» происходит от арабского «хам», что означает жарко. Температура воздух здесь составляет примерно 50-55 градусов по Цельсию.
Какие приятные процедуры можно получить в хаммам?
Помимо того, что в хаммамах должно быть мужское и женское помещение, строятся еще несколько комнат, где можно принять сопутствующие банным процедуры.
Начинается все с того, что посетитель должен посетить «холодную комнату» –
место, где тело постепенно привыкает к теплу. Далее он проходит в парную. Здесь банщик обливает горячей водой, а потом тщательно скребет тело, освобождая кожу от мертвых частиц. После этого голова и тело намыливаются шампунем и мылом, а посетителя моют словно ребенка. При желании можно заказать оздоровительный массаж, после которого снимается напряжение и тело приходит в тонус.
Не стоит забывать, что от хаммама можно получить не только физическое, но и душевное удовольствие. Мужчины и женщины собираются здесь и для общения, и для деловых встреч, проводя в хаммам по нескольку часов. Благо, более низкая температура, по сравнению с другими видами бань, позволяет это.
Неизменным атрибутом хаммама является курна — чаша для омовения. В ней готовится особые мыльный раствор для массажа. Как правило, она делается из мрамора. Для курны можно предусмотреть витиеватые металлические краны. Дополнительными аксессуарами является распылитель ароматических масел, которые создают дополнительный лечебный эффект. Чтобы наслаждаться релаксирующей музыкой, в помещении парно можно установить влагозащищенную стереосистему.
В дизайне хаммама можно предусмотреть множество декоративных решений: от особого узора мозаики на стенах, до освещения. Например, на керамической плитке фиолетового цвета будет эффектно смотреться освещение, имитирующее звездное небо.
Также для вас на homify:
Дизайн квартиры в стиле прованс;