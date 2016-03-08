Правильная посуда для плиты со стеклокерамической поверхностью

Современные кухонные плиты обладают рядом значительных преимуществ как с точки зрения производительности, функциональности, так и по эргономическим характеристикам. Но это в свою очередь повышает требования к кухонной утвари – не всякая кастрюлька и сковорода подойдет для плит со стеклокерамической поверхностью.
Для всех типов стеклокерамических плит не годится посуда с шершавым неровным дном. Во-первых, она плохо прилегает к поверхности и из-за этого КПД заметно снижается, а нерациональное расходование электроэнергии возрастает. Во-вторых, такая посуда быстро покроет гладкую стеклокерамику царапинами, что не только испортит внешний вид, но и отрицательно повлияет на ее прочность и долговечность плиты.
Кроме этого, при покупке индукционной модели плиты со стеклокерамическим покрытием, нужно подбирать посуду со специальным магнитным дном. Стенки такой посуды могут быть выполнены из самых разнообразных материалов, но вот дно должно быть обеспечено магнитными свойствами. Кроме того, поверхность дна должна иметь небольшую вогнутость при комнатной температуре, потому что при нагревании они слегка расширяются. Это обеспечит плотное прилегание к поверхности плиты и, как следствие, наиболее эффективное использование тепла. Размер дна посуды должен совпадать с зоной конфорки.
Качественная посуда из алюминия отлично подходит для использования на плитах со стеклокерамическим покрытием, но необходимо тщательно осматривать дно – царапины, сколы, неровности сделают такую посуду непригодной. И такой осмотр должна проходить не только новая посуда при покупке, регулярно нужно проверять дно каждой любимой кастрюльки, ведь в процессе эксплуатации на дне могут появиться изъяны. Кроме того, алюминиевая посуда должна иметь специальное покрытие, а чаще всего производители еще и ставят в таких случаях дополнительную маркировку, информирующую о возможности использования посуды на плитах со стеклокерамическим покрытием.
Конечно, раритетная бабушкина кастрюлька для использования на плите со стеклокерамическим покрытием не подойдет. Еще совсем недавно посуда из меди была непригодна для таких плит, особенно с индукционной технологией нагрева. Но современные разработки добрались и до этого материала: ферромагнитные сплавы были добавлены в состав дна. Медные кастрюли, сотейники и сковороды привлекает хозяек своим безупречным внешним видом, они хорошо проводят тепло, неприхотливы в использовании.
Для плиты со стеклокерамической поверхностью отличным вариантом станет посуда из нержавеющей стали маркировки 18/10, в состав которой входит 18% хрома и 10 % никеля. Этот состав самый оптимальный: хром придает твердости нержавеющей стали, никель придает белизну и износоустойчивость. У некоторых кастрюль, специально предназначенных для стеклокерамических плит, имеется вогнутое дно. При нагреве такое дно становится ровным и плотно прилегает к поверхности. У таких кастрюль есть своя спецификация. DIN 44904, по которой вогнутость дна не должна превышать 0,6% от его диаметра.
Новейшие технологии не обошли стороной и кухонную утварь. Посуда с титановым покрытием похожа на привычную чугунную, но при этом абсолютно не поддается деформации, окислению, великолепно сохраняет тепло и идеально подходит для плит со стеклокерамическим покрытием. При этом дизайн такой посуды существенно выигрывает по сравнению с чугунной – изысканные эргономичные формы впишутся в любую кухню современной стилистики. Основа посуды изготовлена из алюминия самого высокого качества. Сверху алюминий покрывается слоем керамики, а затем уже двойным слоем титана, который наносится при помощи плазменного напыления. Этот метод считается высокотехнологичным и поэтому качество напыления на должном уровне.
Плиты со стеклокерамической поверхностью дают хороший результат при использовании посуды, имеющей тефлоновое или керамическое покрытие. Такая обработка посуды не исключает и магнитные свойства, что дает возможность использования ее на индукционных плитах. Проще всего в этих деталях разобраться, обратив внимание на маркировку, где обязательно будет точно указано – с какими варочными поверхностями можно сочетать конкретную кастрюльку. Ну а когда подходящий вариант найден, есть смысл купить сразу весь набор посуды для плиты со стеклокерамикой – начиная от маленьких ковшиков и сковород, до солидных кастрюль и сотейников.
Зачастую вместе с покупкой новой плиты приходится обновлять и всю посуду, чтобы не испортить стеклокерамическое покрытие, да и просто – повысить эффективность нагрева на новых конфорках. Не подойдут кастрюли с металлический блестящим дном, так как это отражает тепловое излучение и увеличивает время приготовления. Жаропрочная стеклянная и стеклокерамическая посуда долго нагревается, и в ней сложно быстро убавить тепло, поэтому ею тоже пользоваться неудобно. Кастрюли с алюминиевым и медным дном без покрытия тоже придется заменить чем-нибудь более защищенным, такая посуда может оставить на стеклокерамике плиты основательные пятна.