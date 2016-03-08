Правильная посуда для плиты со стеклокерамической поверхностью

Для всех типов стеклокерамических плит не годится посуда с шершавым неровным дном. Во-первых, она плохо прилегает к поверхности и из-за этого КПД заметно снижается, а нерациональное расходование электроэнергии возрастает. Во-вторых, такая посуда быстро покроет гладкую стеклокерамику царапинами, что не только испортит внешний вид, но и отрицательно повлияет на ее прочность и долговечность плиты.

Кроме этого, при покупке индукционной модели плиты со стеклокерамическим покрытием, нужно подбирать посуду со специальным магнитным дном. Стенки такой посуды могут быть выполнены из самых разнообразных материалов, но вот дно должно быть обеспечено магнитными свойствами. Кроме того, поверхность дна должна иметь небольшую вогнутость при комнатной температуре, потому что при нагревании они слегка расширяются. Это обеспечит плотное прилегание к поверхности плиты и, как следствие, наиболее эффективное использование тепла. Размер дна посуды должен совпадать с зоной конфорки.