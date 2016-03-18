Тысяча и одна… палета: всевозможные варианты использования в дизайне интерьеров

Журнальный столик из поддона – один из наиболее простых с точки зрения конструктива экспериментов. Для его создания будет достаточно одной палеты и четырех стандартных колес. И тем не менее, в любом интерьере такой столик станет изюминкой декора и практичным дополнением комнаты. Оформляя журнальный столик из поддона можно оставить древесину необработанной, подчеркнув текстуру, можно тонировать лаком, покрасить, нанести оригинальный рисунок, аппликацию в технике декупажа, а сверху для создания ровной столешницы специалисты рекомендуют положить лист толстого орг-стекла.