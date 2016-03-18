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Тысяча и одна… палета: всевозможные варианты использования в дизайне интерьеров

Перла Вереника Перла Вереника
元浅草の住居, 蘆田暢人建築設計事務所 ​Ashida Architect & Associates 蘆田暢人建築設計事務所 ​Ashida Architect & Associates Гостиная в рустикальном стиле
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Обычные деревянные палеты, которые чаще всего просто выбрасывают горой в мусор или используют для разведения костра в саду, помогут вам создать целые мебельные композиции – для спальни и рабочего кабинета, кухни и столовой, для оформления сада и придания более оригинального характера интерьеру дома. Варианты использования деревянного поддона многообразны и по конструктиву, и по декораторским приемам. 

Классический вариант – кровать из палет

Bambusmöbel, Rattania GmbH Rattania GmbH Спальная комната Кровати и изголовья
Rattania GmbH

Rattania GmbH
Rattania GmbH
Rattania GmbH

Деревянные поддоны могут послужить отличным основанием для кровати.  Кровать из паллетов в своем простом исполнении может состоять из нескольких одинаковых готовых блоков, которые тщательно скрепляются друг с другом. В зависимости от количества ярусов поддонов в конструкции, вы можете подобрать нужную высоту кровати. Также из поддонов можно собрать и подходящее по дизайну изголовье для кровати. 

Легкая перегородка в садовом стиле

元浅草の住居, 蘆田暢人建築設計事務所 ​Ashida Architect & Associates 蘆田暢人建築設計事務所 ​Ashida Architect & Associates Гостиная в рустикальном стиле
蘆田暢人建築設計事務所　​Ashida Architect &amp; Associates

蘆田暢人建築設計事務所　​Ashida Architect & Associates
蘆田暢人建築設計事務所　​Ashida Architect &amp; Associates
蘆田暢人建築設計事務所　​Ashida Architect & Associates

Тонкие перекладины паллет помогут создать полупрозрачную  перегородку в комнате для легкого деления пространства на несколько функциональных зон.  За счет натуральности деревянных дощечек такая перегородка и сама по себе смотрится в интерьера достаточно декоративно, и кроме того вы можете использовать ее как поддержку для зелени плетущихся растений, дополнительно придать более яркую цветовую гамму – покрасить, нанести рисунок с помощью штамповки, придать эффект состаренной древесины.

Журнальный столик на колесах

Скандинавское кружево, Artichok Design Artichok Design Гостиная в скандинавском стиле
Artichok Design

Скандинавское кружево

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Журнальный столик из поддона – один из наиболее простых с точки зрения конструктива экспериментов. Для его создания будет достаточно одной палеты и четырех стандартных колес. И тем не менее, в любом интерьере такой столик станет изюминкой декора и практичным дополнением комнаты. Оформляя журнальный столик из поддона можно оставить древесину необработанной, подчеркнув текстуру, можно тонировать лаком, покрасить, нанести оригинальный рисунок, аппликацию в технике декупажа, а сверху для создания ровной столешницы специалисты рекомендуют положить лист толстого орг-стекла.

Основательный офисный стол из палет

homify Рабочий кабинет Письменные столы
homify

homify
homify
homify

Прямоугольная форма поддона и ниша между верхним и нижним слоем перемычек – идеальная геометрия для столешницы офисного стола. Во внутренней нише располагаются выдвижные ящики для офисных принадлежностей, а высота ножек стола регулируется и подстраивается под нужные размеры и пропорции. 

Домашняя библиотека из палет

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Ящики палет благодаря своим стандартным и единообразным размерам легко собираются по типу конструктора в стеллажи и полки, образую удобную систему хранения. Книги, журналы, папки с документами – все это надежно располагается на полках-поддонах. При этом вы свободно можете добавлять нужное количество элементов, выстраивая модули из поддонов в нужном порядке. 

Садовая мебель из палет

homify Сад в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Деревянные палеты очень удобно использовать для сборки легкой садовой мебели. Древесина поддонов достаточно прочная и надежная для использования в уличных условиях, сквозные конструкции быстро проветриваются и высыхают после дождя, легко собираются в нужные конфигурации: столик, стул, диванчик, кресло, садовую скамью или качели.

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