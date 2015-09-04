Жизнь в кубе

Мы продолжаем рассказывать про заморские жемчужины загородной архитектуры, и сегодняшняя история будет посвящена дому с довольно необычной формой. Находится он в пригороде Буэнос-Айреса, имеет жилую площадь 220 м2 и обнесен мощным забором, за пределы которого мы собираемся проникнуть прямо сейчас.

Несмотря на моду на огромные панорамные стекла, владельцы этой постройки предпочли массивный фасад из бетонного кирпича и ограничились лишь несколькими окнами необычной продолговатой формы. Впрочем, в закрытости от внешнего мира и заключается главная изюминка этого дома. Чем больше скрыто за высокими воротами, тем сильнее желание проникнуть вовнутрь.