Жизнь в кубе

Мы продолжаем рассказывать про заморские жемчужины загородной архитектуры, и сегодняшняя история будет посвящена дому с довольно необычной формой. Находится он в пригороде Буэнос-Айреса, имеет жилую площадь 220 м2 и обнесен мощным забором, за пределы которого мы собираемся проникнуть прямо сейчас.
Несмотря на моду на огромные панорамные стекла, владельцы этой постройки предпочли массивный фасад из бетонного кирпича и ограничились лишь несколькими окнами необычной продолговатой формы. Впрочем, в закрытости от внешнего мира и заключается главная
изюминка этого дома. Чем больше скрыто за высокими воротами, тем сильнее желание проникнуть вовнутрь.
Разработкой проекта занимались специалисты из студии Estudio Geya, которая существует уже более 30 лет. За это время трудящиеся в ней дизайнеры и архитекторы разработали немало интересных проектов как в странах Латинской Америки, так и во всем мире. Судя по портфолию студии, заказчики явно не прогадали с выбором.
Оформление гостиной выглядит довольно минималистично. В центре композиции – телевизор с плоским экраном и два журнальных столика.
Как-то слишком простовато – решили мы. Но первое впечатление, как это часто бывает, оказалось обманчивым. Стоило взглянуть на потолок, поверхность которого напоминала звездное небо, как стало очевидно, что самое интересное еще впереди.
Стены в этом доме лишь частично отгораживают одну комнату от другой. Пройдя несколько метров по коридору, мы попадаем на просторную кухню. Отсутствие перегородок между помещениями рождает чувство непрерывности, а большие окна и раздвижные двери позволяют органично соединить внешнее пространство с внутренним.
На втором этаже нас ждет неожиданная находка. Спальная комната и ванная закрыты от посторонних глаз матовым стеклом. По всей видимости, разработчики интерьера категорически против того, чтобы отгораживать одну комнату от другой с помощью мощных стен.
Каждое утро хозяева дома имеют возможность встречать новый день на уютной террасе, выход на которую находится прямо в шаге от кровати. Посмотрите внимательно на встроенные в палубные доски прожекторы, и вы без труда догадаетесь, какая комната располагается под террасой. Конечно же, гостиная.
Вдоволь насладившись видом на окружающий ландшафт, мы снова оказываемся на первом этаже, на котором находится, пожалуй, самый приятный сюрприз из всех, которые только можно себе представить – бассейн!
Любопытно, что отсюда дом напоминает конструктор лего. Его части словно нанизаны друг на дуга, кажется, что при желании его можно разобрать, а потом сложить заново.
Перед тем, как окончательно покинуть красивый дом в далеком Буенос-Айресе, мы решили взглянуть на него в сумерках. Продуманный светодизайн, минимум мебели и максимум пространства для свободного передвижения обязательно порадуют новых хозяев виллы и добавят в копилку аргентинских дизайнеров еще один несомненно успешный проект.