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Жизнь в кубе

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Дома в стиле модерн
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Мы продолжаем рассказывать про заморские жемчужины загородной архитектуры, и сегодняшняя история будет посвящена дому с довольно необычной формой. Находится он в пригороде Буэнос-Айреса, имеет жилую площадь 220 м2 и обнесен мощным забором, за пределы которого мы собираемся проникнуть прямо сейчас. 

Несмотря на моду на огромные панорамные стекла, владельцы этой постройки предпочли массивный фасад из бетонного кирпича и ограничились лишь несколькими окнами необычной продолговатой формы. Впрочем, в закрытости от внешнего мира и заключается главная изюминка этого дома. Чем больше скрыто за высокими воротами, тем сильнее желание проникнуть вовнутрь.

Фасад и вход

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Дома в стиле модерн
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Разработкой проекта занимались специалисты из студии Estudio Geya, которая существует уже более 30 лет. За это время трудящиеся в ней дизайнеры и архитекторы разработали немало интересных проектов как в странах Латинской Америки, так и во всем мире. Судя по портфолию студии, заказчики явно не прогадали с выбором.

Интерьер

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Гостиная в стиле минимализм
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Оформление гостиной выглядит довольно минималистично. В центре композиции – телевизор с плоским экраном и два журнальных столика. Как-то слишком простовато – решили мы. Но первое впечатление, как это часто бывает, оказалось обманчивым. Стоило взглянуть на потолок, поверхность которого напоминала звездное небо, как стало очевидно, что самое интересное еще впереди.

Столовая и кухня

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Кухня в стиле модерн
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Стены в этом доме лишь частично отгораживают одну комнату от другой. Пройдя несколько метров по коридору, мы попадаем на просторную кухню. Отсутствие перегородок между помещениями рождает чувство непрерывности, а большие окна и раздвижные двери позволяют органично соединить внешнее пространство с внутренним.

Сюрпризы продолжаются

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

На втором этаже нас ждет неожиданная находка. Спальная комната и ванная закрыты от посторонних глаз матовым стеклом. По всей видимости, разработчики интерьера категорически против того, чтобы отгораживать одну комнату от другой с помощью мощных стен.

Красиво жить не запретишь!

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Балкон и терраса в стиле модерн
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Каждое утро хозяева дома имеют возможность встречать новый день на уютной террасе, выход на которую находится прямо в шаге от кровати. Посмотрите внимательно на встроенные в палубные доски прожекторы, и вы без труда догадаетесь, какая комната располагается под террасой. Конечно же, гостиная.

Большая веранда и бассейн

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Бассейн в стиле минимализм
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Вдоволь насладившись видом на окружающий ландшафт, мы снова оказываемся на первом этаже, на котором находится, пожалуй, самый приятный сюрприз из всех, которые только можно себе представить – бассейн! 

Любопытно, что отсюда дом напоминает конструктор лего. Его части словно нанизаны друг на дуга, кажется, что при желании его можно разобрать, а потом сложить заново.

Вечерняя прогулка

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Сад в стиле модерн
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Перед тем, как окончательно покинуть красивый дом в далеком Буенос-Айресе, мы решили взглянуть на него в сумерках. Продуманный светодизайн, минимум мебели и максимум пространства для свободного передвижения обязательно порадуют новых хозяев виллы и добавят в копилку аргентинских дизайнеров еще один несомненно успешный проект.

Уютный модерн на опушке леса
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