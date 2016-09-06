Шикарные большие кухни

Не спорим, требуется мастерство истинных виртуозов, чтобы разместить на 6 метровой кухне все необходимое. Но сделать удобной и красивой кухню больше 13 квадратов – тоже вызов. Учесть количество проживающих, приоритетные сценарии их передвижения по кухне, предпочтения в стиле, бюджет и общий стиль жизни семьи – задача трудная, но вполне решаемая.

Имея такой ресурс как homify, вам нет надобности пытаться изобрести велосипед. Вы можете собрать личную Книгу Идей именно для вашей кухни, показать ее выбранному специалисту и сказать: «Хочу, как здесь». Или сделать все самостоятельно, тогда предлагаемая сегодня Книга Идей будет вам еще более полезна.