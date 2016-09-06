Шикарные большие кухни

Не спорим, требуется мастерство истинных виртуозов, чтобы разместить на 6 метровой кухне все необходимое. Но сделать удобной и красивой кухню больше 13 квадратов – тоже вызов. Учесть количество проживающих, приоритетные сценарии их передвижения по кухне, предпочтения в стиле, бюджет и общий стиль жизни семьи – задача трудная, но вполне решаемая.
Имея такой ресурс как homify, вам нет надобности пытаться изобрести велосипед. Вы можете собрать личную Книгу Идей именно для вашей кухни, показать ее выбранному специалисту и сказать: «Хочу, как здесь». Или сделать все самостоятельно, тогда предлагаемая сегодня Книга Идей будет вам еще более полезна.
Неизменным атрибутом кухни больших размеров является остров и огромный холодильник, это вы уже заметили. Следующая по рейтингу популярности – барная стойка, которая вовсе не отменяет наличие обеденной группы в столовой, которая чаще всего является продолжением кухни. Ее можно приставить к острову и сделать таким заметным элементом, как на фото выше. Эклектичное сочетание натурального дерева и акриловых стульев весьма впечатляет.
Владельцам маленьких кухонь остров недоступен вообще. Если у вас кухня средних размеров, скорее всего на половине острова будет дополнительная рабочая поверхность. На большой кухне по периметру вы можете распланировать модули для хранения и встроенной бытовой техники, а в центре, на острове сделать основную рабочую поверхность, включая раковину и плиту. С узкой стороны можно приставить к острову обеденный стол.
Если у вас большая кухня, вы избавлены от надобности нарезать овощи, упираюсь взглядом в стену или шкаф. А если на вашей кухне есть не просто окно, а стеклянная стена с видом на сад, думаем вы уже знаете, где разместить максимум предметов. При этом вдоль других стен достаточно места для всего остального. Даже для пары холодильников формата side-by-side.
Кухни больших размеров находятся чаще всего совсем не в квартире, потому им доступна роскошь крупноформатного остекления, спроектированного специально для них. И даже если площадь не превышает 12 квадратов, при таком раскладе кухня будто находится в саду, особенно когда летом слайдеры открывают ее настежь.
Являясь зоной с открытой планировкой в составе гостиной и столовой, кухня использует все пространство, как свое собственное, превращаясь из кухни больших размеров в кухню огромных размеров. Тогда становится приоритетным соответствие ее дизайна и стиля оформлению соседствующего пространства. И так как сценарии освещения для них существенно отличаются, вам придется создать дополнительную подсветку для зоны кухни. Добавив к этому зонирование материалами по потолку, вы получите кухню невероятной эстетичности.
Имея просторную кухню, вы уже не заботитесь о том, чтобы печь и посудомоечная машина были максимально узкими, а холодильник – не слишком глубоким. Напротив, теперь вы просто обязаны обзавестись и техникой соответствующих размеров, чтобы не нарушать гармоничность образа.
Если для маленьких кухонь есть более подходящие стили для оформления (например, минимализм, модерн или скандинавский), то большие кухни могут позволить себе все. Но в любом случае стилистика этой комнаты зависит от общего настроения дома, в котором она находится. А мы хотим обратить ваше внимание на американский кантри. Традиционность стиля в сочетании с современной техникой создает образ, идеально соответствующий счастливой семейной жизни.
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