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Шикарные большие кухни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos Кухни в эклектичном стиле
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Не спорим, требуется мастерство истинных виртуозов, чтобы разместить на 6 метровой кухне все необходимое. Но сделать удобной и красивой кухню больше 13 квадратов – тоже вызов. Учесть количество проживающих, приоритетные сценарии их передвижения по кухне, предпочтения в стиле, бюджет и общий стиль жизни семьи – задача трудная, но вполне решаемая.

Имея такой ресурс как homify, вам нет надобности пытаться изобрести велосипед. Вы можете собрать личную Книгу Идей именно для вашей кухни, показать ее выбранному специалисту и сказать: «Хочу, как здесь». Или сделать все самостоятельно, тогда предлагаемая сегодня Книга Идей будет вам еще более полезна.

​Барная стойка у острова

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos Кухни в эклектичном стиле
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Неизменным атрибутом кухни больших размеров является остров и огромный холодильник, это вы уже заметили. Следующая по рейтингу популярности – барная стойка, которая вовсе не отменяет наличие обеденной группы в столовой, которая чаще всего является продолжением кухни. Ее можно приставить к острову и сделать таким заметным элементом, как на фото выше. Эклектичное сочетание натурального дерева и акриловых стульев весьма впечатляет.

​Рабочая поверхность на острове

homify Кухня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Владельцам маленьких кухонь остров недоступен вообще. Если у вас кухня средних размеров, скорее всего на половине острова будет дополнительная рабочая поверхность. На большой кухне по периметру вы можете распланировать модули для хранения и встроенной бытовой техники, а в центре, на острове сделать основную рабочую поверхность, включая раковину и плиту. С узкой стороны можно приставить к острову обеденный стол.

​Зона для готовки вдоль панорамного окна

Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces Кухня в стиле модерн
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

Если у вас большая кухня, вы избавлены от надобности нарезать овощи, упираюсь взглядом в стену или шкаф. А если на вашей кухне есть не просто окно, а стеклянная стена с видом на сад, думаем вы уже знаете, где разместить максимум предметов. При этом вдоль других стен достаточно места для всего остального. Даже для пары холодильников формата side-by-side.

​Панорамное остекление

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Кухня в средиземноморском стиле
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

Кухни больших размеров находятся чаще всего совсем не в квартире, потому им доступна роскошь крупноформатного остекления, спроектированного специально для них. И даже если площадь не превышает 12 квадратов, при таком раскладе кухня будто находится в саду, особенно когда летом слайдеры открывают ее настежь.

​В составе столовой и гостиной

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Кухня в стиле модерн
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Являясь зоной с открытой планировкой в составе гостиной и столовой, кухня использует все пространство, как свое собственное, превращаясь из кухни больших размеров в кухню огромных размеров. Тогда становится приоритетным соответствие ее дизайна и стиля оформлению соседствующего пространства. И так как сценарии освещения для них существенно отличаются, вам придется создать дополнительную подсветку для зоны кухни. Добавив к этому зонирование материалами по потолку, вы получите кухню невероятной эстетичности.

​Идеальные пропорции

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Имея просторную кухню, вы уже не заботитесь о том, чтобы печь и посудомоечная машина были максимально узкими, а холодильник – не слишком глубоким. Напротив, теперь вы просто обязаны обзавестись и техникой соответствующих размеров, чтобы не нарушать гармоничность образа.

​Стиль

Cocina de estilo americano , DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Кухня в стиле модерн
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Если для маленьких кухонь есть более подходящие стили для оформления (например, минимализм, модерн или скандинавский), то большие кухни могут позволить себе все. Но в любом случае стилистика этой комнаты зависит от общего настроения дома, в котором она находится. А мы хотим обратить ваше внимание на американский кантри. Традиционность стиля в сочетании с современной техникой создает образ, идеально соответствующий счастливой семейной жизни.

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