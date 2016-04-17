Инновационные идеи дизайна спальни

О планировке в стиле бутик-отеля мечтают все, кто хоть раз проводил отдых в оригинальном отеле с эксклюзивным дизайном. В такой планировке есть все, что нужно для жизни и отдыха, а иногда даже больше.

В планировке мастер-сьют спальня становится эталонной. В ней есть спальное место, мягкий уголок для отдыха, собственная ванная комната, рабочее место, гардеробная, зона будуара в виде туалетного столика, а иногда еще и гостиная со столовой группой для утреннего чая.

О данном тренде вы можете подробнее прочитать здесь.