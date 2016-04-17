Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Инновационные идеи дизайна спальни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design Спальня в стиле модерн
Loading admin actions …

Технологичные спальни, новейшие материалы, альтернативные приемы планировки и организации хранения – то, что делает современную спальню мульти-комфортабельной на любой площади. От Нью-Йорка до Сиднея и от Парижа до Стамбула – спальни преображаются с каждым годом так быстро, что скоро их будет просто не узнать!

​Планировка мастер-сьют

Decora Lider Rio de Janeiro - Quarto do Casal, Lider Interiores Lider Interiores Спальня в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

О планировке в стиле бутик-отеля мечтают все, кто хоть раз проводил отдых в оригинальном отеле с эксклюзивным дизайном. В такой планировке есть все, что нужно для жизни и отдыха, а иногда даже больше.

В планировке мастер-сьют спальня становится эталонной. В ней есть спальное место, мягкий уголок для отдыха, собственная ванная комната, рабочее место, гардеробная, зона будуара в виде туалетного столика, а иногда еще и гостиная со столовой группой для утреннего чая.

О данном тренде вы можете подробнее прочитать здесь

​Малогабаритное чудо

Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design Спальня в стиле модерн
Susanna Cots Interior Design

Transversal Expression

Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design

Если вложить достаточно средств в малогабаритную квартиру, то вы больше никогда не вспомните про ее размер. Наоборот, он будто станет вашей изюминкой, «козырем в рукаве», ведь эксклюзивные дизайн-проекты делают с интерьерами порой почти невозможное.

В малогабаритной квартире и спальне очень важен оригинальный подход от талантливого мастера. Например, в деле перепланировки без инноваций порой не обойтись. В этой спальне мы видим, что зона отдыха была объединена с главной ванной комнатой – чем не картинка из будущего?

​Экономия с шиком

Apartamento Ribeirão Preto, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Спальня в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Экономить пространство в небольшой спальне можно не только с помощью простого вычета предметов, но и благодаря дизайнерским навыкам. В этой спальне в стиле бразильяно шкаф-купе вечером превращается в домашний кинотеатр – разве не потрясающая идея?

​Лаконизм будущего

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES Спальня в стиле модерн
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

Чтобы увеличить практичность каждого объекта в спальне и довести ее до максимального показателя, важнее всего подбирать мебель, соответствующую вашему образу жизни. Чаще всего для современного человека модерн и минимализм становятся самым рациональным выбором.

​Открытость во всем

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos Спальня в стиле модерн
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

Открытые пространства, более просторные комнаты и более большие окна – все это тенденция к увеличению объемов, которая повторяется в каждой мелочи дизайна интерьер спален. Например, открытые полки все чаще завоевывают себе законное место в спальне, как и открытые модули для хранения габаритных вещей (например, коробок, чемоданов, боксов и т. п.)

В открытой планировке очень важна практичная сторона. В спальне в данном случае с организацией хранения справляются гардеробные, встроенные модули и шкафы-купе, которые также могут иметь тенденцию к «открытому во всем» интерьеру. Например, стеклянные двери-купе и гардеробные свободного типа.

Открытая планировка также часто подразумевает присутствие декоративной акцентной подсветки, о которой мы также поговорим ниже.

​Подсветка нового уровня

Apartamento AS, Beth Nejm Beth Nejm Спальня в стиле модерн
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

Стильная подсветка уже не является оригинальным элементом, захватывающим ваше внимание в спальне. Теперь она – элемент целостного образа продуманного интерьера и не просто удивляет, но и преображает все пространство.

Все чаще подсветка становится невидимой, а играет она, в основном, на рельефах – камня, металла, декоративной штукатурки, текстиля и других элементов декора.

​Встроенная мебель

Apartamento Bela Vista 3, Mundstock Arquitetura Mundstock Arquitetura Спальня в стиле модерн
Mundstock Arquitetura

Mundstock Arquitetura
Mundstock Arquitetura
Mundstock Arquitetura

Еще один инновационный элемент, который быстрым шагом догоняет и простые стандартные интерьеры – встроенная мебель, позволяющая не только организовать хранение, но и спрятать различные технические детали в интерьере. Например, провода для TV, рабочее место, сейф, шкатулку с драгоценностями, любую технику и даже – спальное место.

Тем, кому особенно интересные современные, яркие и глянцевые спальни, мы советуем обратиться к нашим статьям здесьздесь и здесь.

Лучшие материалы для вас на homify:

— Однушка в стиле бразильяно: модные лайфхаки;

— Стильные кабинеты и библиотеки.

​До и После: Нереальная реконструкция дома в деревне
А как выглядит ваша спальня мечты?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо