Инновационные идеи дизайна спальни

Технологичные спальни, новейшие материалы, альтернативные приемы планировки и организации хранения – то, что делает современную спальню мульти-комфортабельной на любой площади. От Нью-Йорка до Сиднея и от Парижа до Стамбула – спальни преображаются с каждым годом так быстро, что скоро их будет просто не узнать!
О планировке в стиле бутик-отеля мечтают все, кто хоть раз проводил отдых в оригинальном отеле с эксклюзивным дизайном. В такой планировке есть все, что нужно для жизни и отдыха, а иногда даже больше.
В планировке мастер-сьют спальня становится эталонной. В ней есть спальное место, мягкий уголок для отдыха, собственная ванная комната, рабочее место, гардеробная, зона будуара в виде туалетного столика, а иногда еще и гостиная со столовой группой для утреннего чая.
О данном тренде вы можете подробнее прочитать здесь.
Если вложить достаточно средств в малогабаритную квартиру, то вы больше никогда не вспомните про ее размер. Наоборот, он будто станет вашей изюминкой, «козырем в рукаве», ведь эксклюзивные дизайн-проекты делают с интерьерами порой почти невозможное.
В малогабаритной квартире и спальне очень важен оригинальный подход от талантливого мастера. Например, в деле перепланировки без инноваций порой не обойтись. В этой спальне мы видим, что зона отдыха была объединена с главной ванной комнатой – чем не картинка из будущего?
Экономить пространство в небольшой спальне можно не только с помощью простого вычета предметов, но и благодаря дизайнерским навыкам. В этой спальне в стиле бразильяно шкаф-купе вечером превращается в домашний кинотеатр – разве не потрясающая идея?
Чтобы увеличить практичность каждого объекта в спальне и довести ее до максимального показателя, важнее всего подбирать мебель, соответствующую вашему образу жизни. Чаще всего для современного человека модерн и минимализм становятся самым рациональным выбором.
Открытые пространства, более просторные комнаты и более большие окна – все это тенденция к увеличению объемов, которая повторяется в каждой мелочи дизайна интерьер спален. Например, открытые полки все чаще завоевывают себе законное место в спальне, как и открытые модули для хранения габаритных вещей (например, коробок, чемоданов, боксов и т. п.)
В открытой планировке очень важна практичная сторона. В спальне в данном случае с организацией хранения справляются гардеробные, встроенные модули и шкафы-купе, которые также могут иметь тенденцию к «открытому во всем» интерьеру. Например, стеклянные двери-купе и гардеробные свободного типа.
Открытая планировка также часто подразумевает присутствие декоративной акцентной подсветки, о которой мы также поговорим ниже.
Стильная подсветка уже не является оригинальным элементом, захватывающим ваше внимание в спальне. Теперь она – элемент целостного образа продуманного интерьера и не просто удивляет, но и преображает все пространство.
Все чаще подсветка становится невидимой, а играет она, в основном, на рельефах – камня, металла, декоративной штукатурки, текстиля и других элементов декора.
Еще один инновационный элемент, который быстрым шагом догоняет и простые стандартные интерьеры – встроенная мебель, позволяющая не только организовать хранение, но и спрятать различные технические детали в интерьере. Например, провода для TV, рабочее место, сейф, шкатулку с драгоценностями, любую технику и даже – спальное место.
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