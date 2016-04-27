Дизайн гостиной в европейском стиле

Утонченный дизайн гостиной, с изысканным декором, качественным текстилем и нотками истинной роскоши наверняка понравится нашим читателям, планирующим оформление собственного дома. В дизайне гостиной в европейском стиле есть все, что требуется для парадной и семейной комнаты одновременно. В таком интерьере хочется стать лучше, жить правильнее и, что самое главное, отдыхать в полной гармонии с самим собой и окружающим миром.
В этой статье мы покажем вам, как простые шаги в правильном направлении помогут вам добиться нужного эффекта в дизайне вашей гостиной. Кстати, будьте уверены, что европейский стиль подходит для любого типа комнат, окон, высоты потолков и проемов. Он, как волшебник, преображает в лучшую сторону любые гостиные.
В дизайне современной, но все-таки традиционной европейской квартиры главную роль занимает мягкая мебель различного плана. Кроме стандартных диванов на 3 или 2 персоны мы найдем здесь кушетки, козетки, оттоманки, кресла и современные угловые диваны.
Для создания настоящего образа роскошной гостиной мы советуем вам скомбинировать несколько видов мягкой мебели. Часть из предметов может быть оформлена в современном стиле, а часть – в классическом, что позволит вам соблюсти баланс практичности и гламура.
Эта потрясающая гостиная в голубых тонах от студии VVDESIGN является удивительно талантливым примером создания европейской обстановки в московской городской квартире. В ней удачно сочетаются все изысканные аксессуары, реализована классическая отделка с паркетом, а TV смотрится невероятно органично в столь традиционном интерьере, а это является большой редкостью. Браво!
Во многих европейских гостиных сохранилась идея симметричной расстановки в форме буквы «П», где главной фокусной точкой является камин. При дизайне TV-зоны вы можете столкнуться с тем, что если экран располагается над камином, это не удобно для просмотра кинофильмов. Поэтому мы советуем расположить его за спинкой левого дивана, напротив окна.
По обеим сторонам от камина в таком случае реализуется идея встроенных деревянных стеллажей для книг, аксессуаров и предметов декора. За спинкой одного из диванов – консольный столик с лампами, скульптурами и растениями.
Такая классическая комбинация подходит не для всех типов комнат, но по праву может считаться истинно эталонной и традиционной.
Если вы хотите разнообразить интерьер классической европейской гостиной, вам стоит обратиться к модным трендам, которые лаконично дополнят образ. Например, стеклянные кофейные столики, зеркальная мебель, бархатная обивка, фото-постеры с паспарту и без, эффекты омбре в декоре и организация декоративной экспозиции на кофейных столиках – скульптуры, журналы, книги, подсвечники, шкатулки и вазы здесь практически незаменимы.
Облик европейской гостиной меняется, благодаря главным трендам в дизайне интерьера и декора, становясь еще более эффектным и при этом гармоничным. Здесь современная мебель может быть использована рядом с классической, приветствуется позолота, глянцевые фасады, блестящие элементы, а отделка комнаты при этом может быть исключительно современной – без панно, барельефов и даже высоких плинтусов. Данный подход позволяет при любом бюджете воплотить в реальность сказку о европейском образе жизни.
В создании изысканной обстановки классической европейской гостиной очень важную роль играет цветовая гамма. Популярны переходы по полутонам, дополнение одним заметным металлом (золото, серебро, медь) под цвет и акцентирование либо на белых, либо на черных элементах.
Если вы ищите удачную комбинацию для маленькой гостиной, остановите свой выбор на современном, но гламурном диване, двух эффектных креслах, придиванных тумбочках с лампами и декором, кофейном столике и маленьком стеллаже для книг. А зона TV может быть оформлена предельно современно, нужно лишь сохранить гламурную атмосферу и добавить пару классических орнаментов.
Лепнина на потолке – возможность создать образ европейского дома в любом комнате. При этом вовсе не обязательно сочетать ее с золотистыми портьерами и колоннами или другими слишком заметными элементами, так как данный стиль сильно отличается в масштабности от дворцовой классики. Правда, любой элемент из классического стиля в миниатюре действительно прибавит вашему европейскому интерьеру нотку аристократической роскоши, если вы того захотите.
Если в классическом стиле дизайна интерьера шторам уделяется огромное внимание, то в традиционном европейском комбинация состоит из двух простых слоев – прозрачной ткани с легким оттенком и темных, грубых портьер в пол, тоже чаще всего однотонных. Такой тандем позволяет сделать окна выше и уже на вид, а также отлично подходит для создания ощущения исторического особняка, а не нового коттеджа или квартиры.
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