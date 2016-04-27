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Дизайн гостиной в европейском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PISO EN RAMBLA DE CATALUNYA by JUDITH FARRAN , Home Deco Decoración Home Deco Decoración Гостиная в классическом стиле
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Утонченный дизайн гостиной, с изысканным декором, качественным текстилем и нотками истинной роскоши наверняка понравится нашим читателям, планирующим оформление собственного дома. В дизайне гостиной в европейском стиле есть все, что требуется для парадной и семейной комнаты одновременно. В таком интерьере хочется стать лучше, жить правильнее и, что самое главное, отдыхать в полной гармонии с самим собой и окружающим миром.

В этой статье мы покажем вам, как простые шаги в правильном направлении помогут вам добиться нужного эффекта в дизайне вашей гостиной. Кстати, будьте уверены, что европейский стиль подходит для любого типа комнат, окон, высоты потолков и проемов. Он, как волшебник, преображает в лучшую сторону любые гостиные.

​Мягкая мебель

Rua Austria, Prado Zogbi Tobar Prado Zogbi Tobar Гостиная в классическом стиле
Prado Zogbi Tobar

Prado Zogbi Tobar
Prado Zogbi Tobar
Prado Zogbi Tobar

В дизайне современной, но все-таки традиционной европейской квартиры главную роль занимает мягкая мебель различного плана. Кроме стандартных диванов на 3 или 2 персоны мы найдем здесь кушетки, козетки, оттоманки, кресла и современные угловые диваны.

Для создания настоящего образа роскошной гостиной мы советуем вам скомбинировать несколько видов мягкой мебели. Часть из предметов может быть оформлена в современном стиле, а часть – в классическом, что позволит вам соблюсти баланс практичности и гламура.

​Современный вариант

Пространство стиля, VVDesign VVDesign Гостиные в эклектичном стиле
VVDesign

Пространство стиля

VVDesign
VVDesign
VVDesign

Эта потрясающая гостиная в голубых тонах от студии VVDESIGN является удивительно талантливым примером создания европейской обстановки в московской городской квартире. В ней удачно сочетаются все изысканные аксессуары, реализована классическая отделка с паркетом, а TV смотрится невероятно органично в столь традиционном интерьере, а это является большой редкостью. Браво!

​Золотая традиция симметрии

townhouse londres, Toninho Noronha Arquitetura Toninho Noronha Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Toninho Noronha Arquitetura

Toninho Noronha Arquitetura
Toninho Noronha Arquitetura
Toninho Noronha Arquitetura

Во многих европейских гостиных сохранилась идея симметричной расстановки в форме буквы «П», где главной фокусной точкой является камин. При дизайне TV-зоны вы можете столкнуться с тем, что если экран располагается над камином, это не удобно для просмотра кинофильмов. Поэтому мы советуем расположить его за спинкой левого дивана, напротив окна.

По обеим сторонам от камина в таком случае реализуется идея встроенных деревянных стеллажей для книг, аксессуаров и предметов декора. За спинкой одного из диванов – консольный столик с лампами, скульптурами и растениями.

Такая классическая комбинация подходит не для всех типов комнат, но по праву может считаться истинно эталонной и традиционной.

​Современная классика

Decora Lider Salvador - Family Room, Lider Interiores Lider Interiores Гостиная в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Если вы хотите разнообразить интерьер классической европейской гостиной, вам стоит обратиться к модным трендам, которые лаконично дополнят образ. Например, стеклянные кофейные столики, зеркальная мебель, бархатная обивка, фото-постеры с паспарту и без, эффекты омбре в декоре и организация декоративной экспозиции на кофейных столиках – скульптуры, журналы, книги, подсвечники, шкатулки и вазы здесь практически незаменимы.

​Мода и современность

APARTAMENTO TERRAVILLE, Joana & Manoela Arquitetura Joana & Manoela Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Joana &amp; Manoela Arquitetura

Joana & Manoela Arquitetura
Joana &amp; Manoela Arquitetura
Joana & Manoela Arquitetura

Облик европейской гостиной меняется, благодаря главным трендам в дизайне интерьера и декора, становясь еще более эффектным и при этом гармоничным. Здесь современная мебель может быть использована рядом с классической, приветствуется позолота, глянцевые фасады, блестящие элементы, а отделка комнаты при этом может быть исключительно современной – без панно, барельефов и даже высоких плинтусов. Данный подход позволяет при любом бюджете воплотить в реальность сказку о европейском образе жизни.

​Цветовая гамма

Residência Quinta do Golfe , FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA Гостиная в средиземноморском стиле
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

В создании изысканной обстановки классической европейской гостиной очень важную роль играет цветовая гамма. Популярны переходы по полутонам, дополнение одним заметным металлом (золото, серебро, медь) под цвет и акцентирование либо на белых, либо на черных элементах.

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​Европейский шик в маленькой гостиной

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Гостиная в стиле модерн
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Если вы ищите удачную комбинацию для маленькой гостиной, остановите свой выбор на современном, но гламурном диване, двух эффектных креслах, придиванных тумбочках с лампами и декором, кофейном столике и маленьком стеллаже для книг. А зона TV может быть оформлена предельно современно, нужно лишь сохранить гламурную атмосферу и добавить пару классических орнаментов.

​Европейская отделка

PISO MODERNISTA EN PLENO CENTRO DE BARCELONA , Home Deco Decoración Home Deco Decoración Гостиная в классическом стиле
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

Лепнина на потолке – возможность создать образ европейского дома в любом комнате. При этом вовсе не обязательно сочетать ее с золотистыми портьерами и колоннами или другими слишком заметными элементами, так как данный стиль сильно отличается в масштабности от дворцовой классики. Правда, любой элемент из классического стиля в миниатюре действительно прибавит вашему европейскому интерьеру нотку аристократической роскоши, если вы того захотите.

​Комбинация из штор

PISO EN RAMBLA DE CATALUNYA by JUDITH FARRAN , Home Deco Decoración Home Deco Decoración Гостиная в классическом стиле
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

Если в классическом стиле дизайна интерьера шторам уделяется огромное внимание, то в традиционном европейском комбинация состоит из двух простых слоев – прозрачной ткани с легким оттенком и темных, грубых портьер в пол, тоже чаще всего однотонных. Такой тандем позволяет сделать окна выше и уже на вид, а также отлично подходит для создания ощущения исторического особняка, а не нового коттеджа или квартиры.

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