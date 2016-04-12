Ультра-модная мебель с зеркальной отделкой

Почти всегда очень трудно начать любить что-то новое в дизайне или привнести это в свой дом. Хрупкое равновесие всех элементов жизни, которое наконец-то достигнуто (кто-то может даже добавить «и чего мне это стоило!»), может быть разрушено в одно мгновение. Кажется, если ты впустишь в свою жизнь это «что-то», будет пройдена точка невозврата и даже если тебе это «новое» не понравится, вернуться будет невозможно.

Так обстоит дело со многими вещами, но только не с зеркальной мебелью. Ее, давайте будем честными сами с собой, многие гости даже не заметят. А все, что она делает, лишь увеличивает количество достигнутой вами роскоши в интерьере, многократно отражая и показывая тебе всю его красоту. И да, она сейчас в тренде, используется в манхэттенских пентхаусах, на голливудских виллах, в Дубае, Лондоне, Сиднее и Барселоне и очень любима дизайнерской тусовкой.