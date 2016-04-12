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Ультра-модная мебель с зеркальной отделкой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
LOVE VILLA, Catarina Batista Studio Catarina Batista Studio Гостиная в стиле модерн Керамика
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Почти всегда очень трудно начать любить что-то новое в дизайне или привнести это в свой дом. Хрупкое равновесие всех элементов жизни, которое наконец-то достигнуто (кто-то может даже добавить «и чего мне это стоило!»), может быть разрушено в одно мгновение. Кажется, если ты впустишь в свою жизнь это «что-то», будет пройдена точка невозврата и даже если тебе это «новое» не понравится, вернуться будет невозможно.

Так обстоит дело со многими вещами, но только не с зеркальной мебелью. Ее, давайте будем честными сами с собой, многие гости даже не заметят. А все, что она делает, лишь увеличивает количество достигнутой вами роскоши в интерьере, многократно отражая и показывая тебе всю его красоту. И да, она сейчас в тренде, используется в манхэттенских пентхаусах, на голливудских виллах, в Дубае, Лондоне, Сиднее и Барселоне и очень любима дизайнерской тусовкой.

​Зеркальная консоль для спальни

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Спальня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Помнишь, как ты в первый раз зашел в комнату отеля и подумал, что хорошо бы так жить всегда! В таком интерьере, в такой чистоте и в таком покое… Ощущение спокойствия мастер-сьюта и его роскоши можно перенести и свой дом – зеркальная консоль в данном случае позволяет добавить тот самый универсальный акцент, делающий интерьер расслабленно-позитивным и мульти-функциональным.

​Зеркальный туалетный столик

Cobertura NF, Gláucia Britto Gláucia Britto Ванная комната в стиле модерн
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

Роскошная туалетная комната площадью до 2,5 кв. метров – для многих из нас это картинка из иной реальности. Здесь очень важно создать эффектную композицию, которая при этом не разрушала бы практичность всего пространства своими габаритами, а лишь лаконично подчеркивала уютную обстановку маленькой комнаты. Полностью зеркальный туалетный столик можно заказать в любой мастерской и она отлично впишется в любой стиль дизайна интерьера (и в модерн, и в классику) на одном и том же роскошном уровне.

​Гламурный консольный столик из зазеркалья

Apartamento Ribeirão Preto, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Невероятно эффектный зеркальный консольный столик в стиле египетского возрождения просто обязан быть в доме, в котором проводятся вечеринки в стиле Гетсби. Здесь шик и шарм современности соперничают с культурой буржуазных 30-х, где роскошь – лишь фон для основной разворачивающейся драмы.

​Зеркальная прикроватная тумбочка

Decora Lider Rio de Janeiro - Quarto do Casal, Lider Interiores Lider Interiores Спальня в стиле модерн
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

Идеальный вариант для любой спальни, которая стремится к дизайнерским трендам и роскоши – зеркальная прикроватная тумбочка с минималистичным каркасом.

Зеркальная мебель отлично подходит в стиль минимализм, модерн, неоклассику, классический, скандинавский и эклектичный. Она красиво дополняет как пентхаусы, так и особняки и переносит нас в мир настоящей эстетики и настоящего волшебства.

Зеркальная прикроватная тумбочка может стать началом коллекционирования предметов данного типа, ведь ее купить проще всего и она, в любом случае, будет смотреться стильно в вашей квартире.

​Зеркальный кофейный столик

LOVE VILLA, Catarina Batista Studio Catarina Batista Studio Гостиная в стиле модерн Керамика
Catarina Batista Studio

Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio

Стильный кофейный столик с зеркальной или глянцевой поверхностью может изменить интерьер вашей гостиной в мгновение ока. Он – как удачный повод собрать всех друзей вместе и обсудить все, что так давно хотелось!

​Бюджетность проекта

Apartamento Bela Vista, STUDIO LN STUDIO LN Спальня в стиле модерн
STUDIO LN

STUDIO LN
STUDIO LN
STUDIO LN

Трудно представить другой материал, который так органично вписывается в любой интерьер. Зеркальная отделка мебели в стиле минимализм может позволить вам взять новые вершины в дизайне интерьера даже на бюджетной основе! 

В мастерской оформить зеркалом вам помогут любую мебель. Главное – заказать правильный вариант, который был бы безопасным в использовании и минималистичным в оформлении.

Для тех, кто ищет гармонии:

— Шикарные ванные комнаты в стиле SPA;

— Кухни мечты: найди свою.

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А вам какой предмет зеркальной мебели хотелось бы купить в первую очередь?

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