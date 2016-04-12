Ультра-модная мебель с зеркальной отделкой

Почти всегда очень трудно начать любить что-то новое в дизайне или привнести это в свой дом. Хрупкое равновесие всех элементов жизни, которое наконец-то достигнуто (кто-то может даже добавить «и чего мне это стоило!»), может быть разрушено в одно мгновение. Кажется, если ты впустишь в свою жизнь это «что-то», будет пройдена точка невозврата и даже если тебе это «новое» не понравится, вернуться будет невозможно.
Так обстоит дело со многими вещами, но только не с зеркальной мебелью. Ее, давайте будем честными сами с собой, многие гости даже не заметят. А все, что она делает, лишь увеличивает количество достигнутой вами роскоши в интерьере, многократно отражая и показывая тебе всю его красоту. И да, она сейчас в тренде, используется в манхэттенских пентхаусах, на голливудских виллах, в Дубае, Лондоне, Сиднее и Барселоне и очень любима дизайнерской тусовкой.
Помнишь, как ты в первый раз зашел в комнату отеля и подумал, что хорошо бы так жить всегда! В таком интерьере, в такой чистоте и в таком покое… Ощущение спокойствия мастер-сьюта и его роскоши можно перенести и свой дом – зеркальная консоль в данном случае позволяет добавить тот самый универсальный акцент, делающий интерьер расслабленно-позитивным и мульти-функциональным.
Роскошная туалетная комната площадью до 2,5 кв. метров – для многих из нас это картинка из иной реальности. Здесь очень важно создать эффектную композицию, которая при этом не разрушала бы практичность всего пространства своими габаритами, а лишь лаконично подчеркивала уютную обстановку маленькой комнаты. Полностью зеркальный туалетный столик можно заказать в любой мастерской и она отлично впишется в любой стиль дизайна интерьера (и в модерн, и в классику) на одном и том же роскошном уровне.
Невероятно эффектный зеркальный консольный столик в стиле египетского возрождения просто обязан быть в доме, в котором проводятся вечеринки в стиле Гетсби. Здесь шик и шарм современности соперничают с культурой буржуазных 30-х, где роскошь – лишь фон для основной разворачивающейся драмы.
Идеальный вариант для любой спальни, которая стремится к дизайнерским трендам и роскоши – зеркальная прикроватная тумбочка с минималистичным каркасом.
Зеркальная мебель отлично подходит в стиль минимализм, модерн, неоклассику, классический, скандинавский и эклектичный. Она красиво дополняет как пентхаусы, так и особняки и переносит нас в мир настоящей эстетики и настоящего волшебства.
Зеркальная прикроватная тумбочка может стать началом коллекционирования предметов данного типа, ведь ее купить проще всего и она, в любом случае, будет смотреться стильно в вашей квартире.
Стильный кофейный столик с зеркальной или глянцевой поверхностью может изменить интерьер вашей гостиной в мгновение ока. Он – как удачный повод собрать всех друзей вместе и обсудить все, что так давно хотелось!
Трудно представить другой материал, который так органично вписывается в любой интерьер. Зеркальная отделка мебели в стиле минимализм может позволить вам взять новые вершины в дизайне интерьера даже на бюджетной основе!
В мастерской оформить зеркалом вам помогут любую мебель. Главное – заказать правильный вариант, который был бы безопасным в использовании и минималистичным в оформлении.
Для тех, кто ищет гармонии:
— Шикарные ванные комнаты в стиле SPA;