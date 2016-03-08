Справочник по трендам: скандинавский модный интерьер на 2016 год

Дом должен быть удобен для всех его обитателей – от мала до велика, а самое главное, забота о комфорте домашних животных должна быть простой и незатейливой. Тогда такое содружество людей и животных в доме будет доставлять всем радость и массу положительных эмоций. В достижении этой цели дизайнеры продумывают не только, и не столько оборудование места для сна, кормления и туалета животного в доме, но и стараются приспособить весь интерьер под специфические задачи:

- использование грязеотталкивающих тканей, легко-очищающихся отделочных материалов,

- подбирать ковровые покрытия с низким ворсом, без петель, которые цепляются за когти домашних питомцев,

- керамогранит – идеальное напольное покрытие для дома с животными – не царапается, легко очищается и дает приятную прохладу для отдыха питомцев в летний день,

- настройка планировки в соответствии с маршрутами животного: входная зона и ее оборудование, зона с едой и пр.

- цветовая гамма интерьера с учетом наличия животного в доме.