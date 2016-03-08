Справочник по трендам: скандинавский модный интерьер на 2016 год

Скандинавский стиль интерьеров в 2016 году в целом стал знаковым явлением, вобравшем в себя все базовые направления: от органичности форм до рационального выбора мебели. Зачастую экологичность архитектуры и интерьера дома, использование природных материалов ассоциируется с дорогостоящими проектами, не доступными широкому кругу. Скандинавский стиль сумел совместить в себе природную чистоту и экономичность, домашний уют и оригинальность.
Понятие sustainable design призывает использовать в проектировании интерьеров практичность, естественность и экологичность, стремиться к минимальному расходу материалов, разумной взаимозаменяемости модульных элементов, проявлять индивидуальность в комбинировании стандартных предметов. Основные принципы современного эко-дизайна:
- простые конструкционные решения,
- модульность,
- взаимозаменяемость и удобная стыковка элементов интерьера,
- экономичность использования материалов,
- использование вторичного сырья,
- экологичные материалы,
- возобновляемые источники энергии.
Объекты, сделанные своими руками все чаще выполняют в интерьере и роль оригинальных аксессуаров, и вполне практичных предметов. Для скандинавского стиля свойственна лаконичность и домашняя атмосфера декора, что как нельзя лучше подходит для самодельных экспериментов. Материалы можно выбирать наиболее простые и неприхотливые: бруски светлой древесины, необработанные ветви деревьев, ручная вязка из грубых толстых нитей, незатейливая вышивка характерных для северных культур орнаментов.
Природные формы и материалы на фоне светлой гаммы интерьеров в скандинавском стиле смотрятся по-особому ярко и изящно. Биоморфизм находит выражение и в гибкой плавности линий, и в чистой свежести натуральных материалов. С одной стороны, скандинавские интерьеры известны своим аскетичным подходом к декору, но при этом каждый элемент мебели и отделки обладает своим характером, отличается неразрывной связью с природными истоками.
Внутреннее пространство согласно принципам органического дизайна плавно перетекает во внешнее: стены общих комнат, а иногда и спален делают полностью стеклянными, с дверьми, ведущими на открытую террасу или в сад. Подобный принцип применим и к планировке открытого интерьера без стационарных перегородок между холлом, гостиной или столовой.
В оформление интерьера нам более привычно видеть домашние материалы, но дизайнеры предлагают растворить границы между внутренним пространством комнат и окружающей природой, и смелее использовать внутри все, что найдется за порогом. Следующим этапом после применения натуральной древесины или камня для отделки интерьера стало целостное привнесение природных элементов в интерьер: коряги и композиции из лесных находок в виде шишек, сосновых ветвей, стены из речного камыша или пеньки в виде табуретов.
Дом должен быть удобен для всех его обитателей – от мала до велика, а самое главное, забота о комфорте домашних животных должна быть простой и незатейливой. Тогда такое содружество людей и животных в доме будет доставлять всем радость и массу положительных эмоций. В достижении этой цели дизайнеры продумывают не только, и не столько оборудование места для сна, кормления и туалета животного в доме, но и стараются приспособить весь интерьер под специфические задачи:
- использование грязеотталкивающих тканей, легко-очищающихся отделочных материалов,
- подбирать ковровые покрытия с низким ворсом, без петель, которые цепляются за когти домашних питомцев,
- керамогранит – идеальное напольное покрытие для дома с животными – не царапается, легко очищается и дает приятную прохладу для отдыха питомцев в летний день,
- настройка планировки в соответствии с маршрутами животного: входная зона и ее оборудование, зона с едой и пр.
- цветовая гамма интерьера с учетом наличия животного в доме.
В 2016 году сдержанную цветовую палитру скандинавской стилистики дизайнеры декорируют сочетанием приглушенно-розового и серо-сиреневого оттенков. Такая интересная цветовая композиция на фоне уже традиционной для скандинавского стиля светлой древесины и легкости белых материалов, смотрится и элегантно, и достаточно ярко. Конечно, количество таких цветовых вкраплений в интерьер не должно превалировать над базовой нейтральной темой, но вот в акцентах и аксессуарах такие оттенки смотрятся особенно стильно.