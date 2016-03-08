Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Справочник по трендам: скандинавский модный интерьер на 2016 год

Перла Вереника Перла Вереника
Минимализм для двоих, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Спальная комната Аксессуары и декор
Loading admin actions …

Скандинавский стиль интерьеров в 2016 году в целом стал знаковым явлением, вобравшем в себя все базовые направления: от органичности форм до рационального выбора мебели. Зачастую экологичность архитектуры и интерьера дома, использование природных материалов ассоциируется с дорогостоящими проектами, не доступными широкому кругу. Скандинавский стиль сумел совместить в себе природную чистоту и экономичность, домашний уют и оригинальность.

Сбалансированный эко-дизайн

S's house, dwarf dwarf Гостиная в скандинавском стиле
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

Понятие sustainable design призывает использовать в проектировании интерьеров практичность, естественность и экологичность, стремиться к минимальному расходу материалов, разумной взаимозаменяемости модульных элементов, проявлять индивидуальность в комбинировании стандартных предметов. Основные принципы современного эко-дизайна:

- простые конструкционные решения, 

- модульность, 

- взаимозаменяемость и удобная стыковка элементов интерьера, 

- экономичность использования материалов, 

- использование вторичного сырья, 

- экологичные материалы, 

- возобновляемые источники энергии.

DIY дизайн

Минимализм для двоих «Студия 3.14» Спальная комната Аксессуары и декор
«Студия 3.14»

Минимализм для двоих

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Объекты, сделанные своими руками все чаще выполняют в интерьере и роль оригинальных аксессуаров, и вполне практичных предметов. Для скандинавского стиля свойственна лаконичность и домашняя атмосфера декора, что как нельзя лучше подходит для самодельных экспериментов. Материалы можно выбирать наиболее простые и неприхотливые: бруски светлой древесины, необработанные ветви деревьев, ручная вязка из грубых толстых нитей, незатейливая вышивка характерных для северных культур орнаментов.

Органический дизайн

WHITE TREE living room Artichok Design Гостиная в скандинавском стиле Белый
Artichok Design

WHITE TREE living room

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Природные формы и материалы на фоне светлой гаммы интерьеров в скандинавском стиле смотрятся по-особому ярко и изящно. Биоморфизм находит выражение и в гибкой плавности линий, и в чистой свежести натуральных материалов. С одной стороны, скандинавские интерьеры известны своим аскетичным подходом к декору, но при этом каждый элемент мебели и отделки обладает своим характером, отличается неразрывной связью с природными истоками. 

Внутреннее пространство согласно принципам органического дизайна плавно перетекает во внешнее: стены общих комнат, а иногда и спален делают полностью стеклянными, с дверьми, ведущими на открытую террасу или в сад. Подобный принцип применим и к планировке открытого интерьера без стационарных перегородок между холлом, гостиной или  столовой.

Распахните двери своего дома навстречу природе

Tischlampe, Meister Lampe Meister Lampe ГостинаяОсвещение Дерево Бежевый
Meister Lampe

Meister Lampe
Meister Lampe
Meister Lampe

В оформление интерьера нам более привычно видеть домашние материалы, но дизайнеры предлагают растворить границы между внутренним пространством комнат и окружающей природой, и смелее использовать внутри все, что найдется за порогом.  Следующим этапом  после применения натуральной древесины или камня для отделки интерьера стало целостное привнесение природных элементов в интерьер: коряги и композиции из лесных находок в виде шишек, сосновых ветвей, стены из речного камыша или пеньки в виде табуретов.

Интерьерные находки для братьев наших меньших

Salon w skandynawskim stylu, onemarket.pl onemarket.pl Гостиная в скандинавском стиле Дерево
onemarket.pl

onemarket.pl
onemarket.pl
onemarket.pl

Дом должен быть удобен для всех его обитателей – от мала до велика, а самое главное, забота о комфорте домашних животных должна быть простой и незатейливой. Тогда такое содружество людей и животных в доме будет доставлять всем радость и массу положительных эмоций. В достижении этой цели дизайнеры продумывают не только, и не столько оборудование места для сна, кормления и туалета животного в доме, но и стараются приспособить весь интерьер под специфические задачи:

- использование грязеотталкивающих тканей, легко-очищающихся отделочных материалов,

- подбирать ковровые покрытия с низким ворсом, без петель, которые цепляются за когти домашних питомцев,

- керамогранит – идеальное напольное покрытие для дома с животными – не царапается, легко очищается и дает приятную прохладу для отдыха питомцев в летний день,

- настройка планировки в соответствии с маршрутами животного: входная зона и ее оборудование, зона с едой и пр.

- цветовая гамма интерьера с учетом наличия животного в доме.

Новые оттенки в цветовой гамме скандинавского стиля

homify Спальная комната Аксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

В 2016 году сдержанную цветовую палитру скандинавской стилистики дизайнеры декорируют сочетанием приглушенно-розового и серо-сиреневого оттенков. Такая интересная цветовая композиция на фоне уже традиционной для скандинавского стиля светлой древесины и легкости белых материалов, смотрится и элегантно, и достаточно ярко. Конечно, количество таких цветовых вкраплений в интерьер не должно превалировать над базовой нейтральной темой, но вот в акцентах и аксессуарах такие оттенки смотрятся особенно стильно.

​Современная дача мечты!
Какие идеи скандинавского стиля подойдут для вашего интерьера?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо