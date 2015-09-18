Скамейки в парке

Этот экземпляр со стойками из кованого железа и сидением из дерева выполнен в форме сердца. Такая скамейка может стать не только прекрасным декором для паркового ландшафта, но и любимым местом отдыха горожан.

На этом примере мы видим, как за счет оригинальной формы (при использовании простых материалов), можно добиться запоминающегося результата.