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Скамейки в парке

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Мебель из паллет, Amadis Amadis Сад Мебель
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Поскольку скамейки, как и фонари, клумбы, светофоры и дорожные знаки, являются предметами интерьера огромного “дома” под названием город, дизайнеры стремятся разнообразить их внешний вид, чтобы сделать интерьер “родного дома” привлекательнее, интереснее и живописнее. И в нашем сегодняшнем обзоре – интересные и оригинальные парковые скамейки от современных дизайнеров.

Романтика в парке

homify Сад Мебель
homify

homify
homify
homify

Этот экземпляр со стойками из кованого железа и сидением из дерева выполнен в форме сердца. Такая скамейка может стать не только прекрасным декором для паркового ландшафта, но и любимым местом отдыха горожан. 

На этом примере мы видим, как за счет оригинальной формы (при использовании простых материалов), можно добиться запоминающегося результата.

Мебель из паллет

Мебель из паллет, Amadis Amadis Сад Мебель
Amadis

Мебель из паллет

Amadis
Amadis
Amadis

Белорусская компания Amadis, например, следуя тенденции уважительного отношения к окружающей среде, создает уникальную современную мебель из Европаллет. Скамейки создаются исключительно вручную по проверенной технологии из качественного древесного материала, что придает эксклюзивность и высокую экологичность продукту.

Для увеличения срока службы и сохранения надлежащего внешнего вида в условиях длительного воздействия атмосферных осадков уличную деревянную скамейку обрабатывают различными защитными средствами (антисептиками, лаками и т. д.), а также окрашивать красками и эмалями.

Ландшафтный дизайн

Cloître de l’Abbaye de Neumünster, Digitale Paysage Digitale Paysage Сад в стиле модерн
Digitale Paysage

Digitale Paysage
Digitale Paysage
Digitale Paysage

Скамейка в современном понимании может быть не только отдельностоящим элементом, но и частью общего ландшафтного дизайна. В данном случае эти многоуровневые объекты выполняют еще и функцию клумбы, функцию элемента направляющего потоки, а так же являются арт-объектами в пространстве.

Скамейка-трансформер

Tisch-Bank-Fusions-Teil…, brandschatz.ch brandschatz.ch Сад Мебель
brandschatz.ch

brandschatz.ch
brandschatz.ch
brandschatz.ch

Данный вариант трансформер подойдет для небольших парков. Такая уличная мебель — яркий пример удачного сочетания красоты и практичности. Одним движением руки обычная скамья превращается в стол с двумя лавками — отлично подходит для приема пищи на открытом воздухе или для настольных игр с детьми. Как правило для изготавления используется древесина твердых пород: бук, ясень, дуб, береза (в крайнем случае сосна без ярко выраженных сучков).

Такой этемент компактен и подойдет для парков с местом для барбекю, а так же для дачи и сада. Складная конструкция упростит хранение в зимний период.

Скамьи не обязательно изготавливать, их можно выращивать

L'utilizzo dell'Arte Topiaria: Grande tradizione del giardino all'Italiana, Fiorenzobellina-lab Fiorenzobellina-lab Сад в эклектичном стиле
Fiorenzobellina-lab

Fiorenzobellina-lab
Fiorenzobellina-lab
Fiorenzobellina-lab

Очень интересный вариант парковой мебели представляют нашему вниманию итальянские дизайнеры. Они не просто изготавливают мебель, они ее выращивают. Сначала бала разработана уникальная новаторская методика, которая позволяет экологически чистым способом изготавливать различные предметы быта, переложив значительную часть тяжелой работы на матушку-природу. 

Дизайнеры выращивают деревья и кусты вокруг рам и каркасов, в результате превращающихся в стулья и столики. Процесс занимает несколько лет, но в конечном итоге, когда в обычном производстве мебели дело доходит до вырубки, доставки на лесопилку, изготовления досок, шлифовки, полировки и отделки, новаторская технология позволяет экономить труд и время.

Главное не забывать обеспечивать такой мебели своевременный полив и стрижку.

Мобильный экземпляр

homify Сад Мебель
homify

homify
homify
homify

Если вы когда-нибудь сталкивались с проблемой неудачного расположения места отдыха в парке, то вам понравится этот мобильный дизайн. Деревянная скамейка оснащена маленькими колесиками и может легко перемещаться с места на место. С такой парковой мебелью посетители сами становятся ландшафтными дизайнерами. Теперь они могут выбрать подходящее место для отдыха, а так же легко сдвинуть несколько скамеек для размещения большой компании.

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Скамейка-шезлонг

Muebles de Jardín, Mundo Garden Mundo Garden Сад Мебель Твердая древесина Эффект древесины
Mundo Garden

Mundo Garden
Mundo Garden
Mundo Garden

Такой дизайн безусловно подойдет для парков вблизи водоемов. В солнечный день на этой скамейке-шезлонге можно с удовольствием позагорать или удобно расположиться с ноутбуком и поработать на свежем воздухе.

Скамейка-качалка

Original, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo Сад в стиле модерн
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

Еще один вариант скамейки предлагают нам бразильские дизайнеры. Скамейка-качалка понравится детям, да и взрослые будут не прочь на ней прокатиться. 

В заключении нашего обзора хочется отметить, что любой из вышеперечисленных вариантов подойдет и для использования в вашем саду около дома.

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