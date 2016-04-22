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Дизайн кухни для большой семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в стиле минимализм
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Для того, чтобы правильно спланировать дизайн кухни для большой семьи, очень важно учитывать ее особенности. Сколько в ней детей, какого они возраста и характера, есть ли в доме пенсионеры, какие стили в дизайне любят все члены семьи.

Для примера покажите своим домашним кухни из этой статьи и вместе ответьте на несколько вопросов.

Какой стиль вам понравился?

Какое сочетание цветов (два-три цвета) вам понравилось?

Какая планировка вам понравилась?

Какая идея для реализации в столовой вам понравилась?

Что вы бы обязательно хотели видеть на кухне (1-2 идеи для членов семьи, 5-8 идей для хозяйки).

​Кухня для узкой планировки

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Кухня в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

А здесь мы видим удачную комбинацию острова и модуля столовой, которые разместились прямо по центру комнаты. Основная же рабочая группа расположилась у окна, в дальней части комнаты. Такой вариант отлично исправляет недостатки данной планировки.

​Эргономичные комбинации

дом 240 м2 в черте города, проект реализован в 2010 году., частный дизайнер Милена Федотова частный дизайнер Милена Федотова Кухни в эклектичном стиле
частный дизайнер Милена Федотова

дом 240 м2 в черте города, проект реализован в 2010 году.

частный дизайнер Милена Федотова
частный дизайнер Милена Федотова
частный дизайнер Милена Федотова

Для начала вам следует определить вашу конфигурацию гарнитура и столовой группы. В современном варианте мы найдем сразу несколько удобных решений для большой семьи.

Главный вопрос, на самом деле, относится к реализации именно столовой зоны. Она может быть создана на основе кухонного острова с барной стойкой, кухонного острова с отдельным модулем столовой, отдельной столовой группы и дублирования столовой группы и острова (как в изумительном варианте на фотографии выше от студии Милены Федотовой). 

В варианте с барной стойкой у вас есть возможность использовать ту площадь, которая предназначена для столовой, и в процессе кулинарии. С модулем столовой при кухонном острове появляется возможность реализации шикарной открытой планировки. Тогда как отдельная столовая на традиционный лад может быть очень удобной для особенно большой семьи.

​Кухня нового времени

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На фотографии выше вы видите вариант дополнительного модуля столовой при кухонном острове. Заметьте, что ширина стола в данном случае разная, что позволяет сэкономить место и использовать пространство по максимуму.

​Интегрированная столовая

homify Кухня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Еще один интересный вариант – поставить обычный стол со стульями или креслами прямо у кухонного острова или даже прямо приставить к гарнитуру. Вам понадобится дизайнер, чтобы подобрать стилистическое решение и модели, но такой вариант дешевле гарнитуров, представленных на фотографиях выше.

​Комби-остров

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Кухня в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Комби-остров с бытовой техникой, раковиной, столовой, барной стойкой, вытяжкой и другими элементами – это всегда возможность сменить быт своей семьи на ультра-современный. При покупке такого модуля особенно важно учесть проходы (от 1,5 метров) между гарнитуром и островом, а также соразмерность его с общей площадью помещения.

​Кухня, достойная подиума

"Горький шоколад" Samarina projects Кухня в стиле минимализм
Samarina projects

Горький шоколад

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Эта потрясающая глянцевая кухня с островом и отдельной столовой группой представляет собой прекрасный вариант проекта для большой и современной семьи. Дизайнер Самарина Елена эффектно подала роскошный минимализм в формате большой мульти-функциональной кухни.

​Кухня открытого плана

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES Столовая комната в стиле модерн
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

В этой интересной квартире в мегаполисе обычная кухонная столешница продолжается до середины столовой, становясь барной стойкой. А за  ней находится традиционная столовая группа. Такие комбинации очень удобны для семей с детьми-школьниками, которые будут обожать завтракать по утрам у барной стойки.

В плане дизайна кухни открытого типа очень важны повторяющиеся элементы или оттенки. Например, здесь цвет кухонного гарнитура идентичен с модулем библиотеки в гостиной, а серый цвет стульев на кухне повторяется в дизайне ковра и дивана.

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