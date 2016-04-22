Для того, чтобы правильно спланировать дизайн кухни для большой семьи, очень важно учитывать ее особенности. Сколько в ней детей, какого они возраста и характера, есть ли в доме пенсионеры, какие стили в дизайне любят все члены семьи.
Для примера покажите своим домашним кухни из этой статьи и вместе ответьте на несколько вопросов.
Какой стиль вам понравился?
Какое сочетание цветов (два-три цвета) вам понравилось?
Какая планировка вам понравилась?
Какая идея для реализации в столовой вам понравилась?
Что вы бы обязательно хотели видеть на кухне (1-2 идеи для членов семьи, 5-8 идей для хозяйки).
А здесь мы видим удачную комбинацию острова и модуля столовой, которые разместились прямо по центру комнаты. Основная же рабочая группа расположилась у окна, в дальней части комнаты. Такой вариант отлично исправляет недостатки данной планировки.
Для начала вам следует определить вашу конфигурацию гарнитура и столовой группы. В современном варианте мы найдем сразу несколько удобных решений для большой семьи.
Главный вопрос, на самом деле, относится к реализации именно столовой зоны. Она может быть создана на основе кухонного острова с барной стойкой, кухонного острова с отдельным модулем столовой, отдельной столовой группы и дублирования столовой группы и острова (как в изумительном варианте на фотографии выше от студии Милены Федотовой).
В варианте с барной стойкой у вас есть возможность использовать ту площадь, которая предназначена для столовой, и в процессе кулинарии. С модулем столовой при кухонном острове появляется возможность реализации шикарной открытой планировки. Тогда как отдельная столовая на традиционный лад может быть очень удобной для особенно большой семьи.
На фотографии выше вы видите вариант дополнительного модуля столовой при кухонном острове. Заметьте, что ширина стола в данном случае разная, что позволяет сэкономить место и использовать пространство по максимуму.
Еще один интересный вариант – поставить обычный стол со стульями или креслами прямо у кухонного острова или даже прямо приставить к гарнитуру. Вам понадобится дизайнер, чтобы подобрать стилистическое решение и модели, но такой вариант дешевле гарнитуров, представленных на фотографиях выше.
Комби-остров с бытовой техникой, раковиной, столовой, барной стойкой, вытяжкой и другими элементами – это всегда возможность сменить быт своей семьи на ультра-современный. При покупке такого модуля особенно важно учесть проходы (от 1,5 метров) между гарнитуром и островом, а также соразмерность его с общей площадью помещения.
Горький шоколад
Эта потрясающая глянцевая кухня с островом и отдельной столовой группой представляет собой прекрасный вариант проекта для большой и современной семьи. Дизайнер Самарина Елена эффектно подала роскошный минимализм в формате большой мульти-функциональной кухни.
В этой интересной квартире в мегаполисе обычная кухонная столешница продолжается до середины столовой, становясь барной стойкой. А за ней находится традиционная столовая группа. Такие комбинации очень удобны для семей с детьми-школьниками, которые будут обожать завтракать по утрам у барной стойки.
В плане дизайна кухни открытого типа очень важны повторяющиеся элементы или оттенки. Например, здесь цвет кухонного гарнитура идентичен с модулем библиотеки в гостиной, а серый цвет стульев на кухне повторяется в дизайне ковра и дивана.
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