Дизайн кухни для большой семьи

Для начала вам следует определить вашу конфигурацию гарнитура и столовой группы. В современном варианте мы найдем сразу несколько удобных решений для большой семьи.

Главный вопрос, на самом деле, относится к реализации именно столовой зоны. Она может быть создана на основе кухонного острова с барной стойкой, кухонного острова с отдельным модулем столовой, отдельной столовой группы и дублирования столовой группы и острова (как в изумительном варианте на фотографии выше от студии Милены Федотовой).

В варианте с барной стойкой у вас есть возможность использовать ту площадь, которая предназначена для столовой, и в процессе кулинарии. С модулем столовой при кухонном острове появляется возможность реализации шикарной открытой планировки. Тогда как отдельная столовая на традиционный лад может быть очень удобной для особенно большой семьи.