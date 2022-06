Гид по декору для 20-летних: найди свой идеал!

В то время, как слоган «Believe in yourself» («Верь в себя») был заменен на «Believe in yours selfie» («Верь в свой селфи»), информационная эпоха полностью изменила облик нашего дома. Большинство статей и журналов по дизайну интерьера ориентируются на семью и ее дом, максимум – на бизнес-мена или бизнес-леди, тогда как главная тема будущего дня – та, что позволит дизайну интерьера выйти на новый уровень и добраться до чек-поинта, часто остается невостребованной.

В жизни целого поколения произошли перемены. Если раньше интерьер гостиной строился «приличным для гостей», но теперь он должен быть «достаточно модным для инстраграма». А популярная фраза из 90-х «Дом как у людей» поменялась на эффектное «Дом специально для меня».

Смена приоритетов произошла во всем, посмотрим, как оседлать эту гигантскую трендовую волну и остаться собой?