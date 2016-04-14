Гид по декору для 20-летних: найди свой идеал!

Быстрый темп жизни, огромный поток ежедневной информации, визуальный тип восприятия и реактивный отклик на все, что происходит – логичные слова о том, как живет поколение от 20-ти до 30-ти лет. В мире миллионы фотографий интерьера и красивых идей, но создать свой дом они помогут лишь в случае, если в запасе есть и новейшая стратегия вашего нового дома. Она заметно отличается от тех, что использовались для оформления ранее, и сейчас все больше проникает во все сферы дизайна интерьера.
Сочетание стилей, фото-постеры, винтажные элементы, омбре, зеркальная мебель и глянцевые поверхности, белые и серые стены, кушетки у окна, модульные кофейные столики, бархатные английские диваны, ретро-кресла, кровати кинг-сайз (220x220), а также мини-гостиные, которые будто созданы для коктейльных вечеринок – тренды, за которыми буквально охотятся!
Создать целую коллекцию из них вам помогут идеи от дизайнеров homify, которые вы может собирать в собственные Книги Идей наподобие сервиса Pinterest, только всегда с HD-фотографиями.
Хедлайнер – человек, который не слетает с обложек журналов, а его имя всегда мелькает в ярких заголовках. Но стиль хедлайнеров – это образ жизни того поколения, которое всегда стремится к повышенному вниманию и активности. Для начала нужно определить то, как вы хотите жить, и лишь затем задумываться о перепланировке и дизайне интерьера. Например, нужен ли вам обеденный стол или вы любите барные стойки, и что для вас важнее – приватность или большие пространства?
В то время, как слоган «Believe in yourself» («Верь в себя») был заменен на «Believe in yours selfie» («Верь в свой селфи»), информационная эпоха полностью изменила облик нашего дома. Большинство статей и журналов по дизайну интерьера ориентируются на семью и ее дом, максимум – на бизнес-мена или бизнес-леди, тогда как главная тема будущего дня – та, что позволит дизайну интерьера выйти на новый уровень и добраться до чек-поинта, часто остается невостребованной.
В жизни целого поколения произошли перемены. Если раньше интерьер гостиной строился «приличным для гостей», но теперь он должен быть «достаточно модным для инстраграма». А популярная фраза из 90-х «Дом как у людей» поменялась на эффектное «Дом специально для меня».
Смена приоритетов произошла во всем, посмотрим, как оседлать эту гигантскую трендовую волну и остаться собой?
В реальной жизни хедлайнеры иногда запутываются в своих собственных вкусах. Часто представление того, что данный предмет или стиль появился в доме у другого человека (друга, кумира или коллеги) поможет вам выявить свое реальное отношение к нему. В данном случае проявление легкой зависти и говорит о том, что вы хотели бы иметь эту вещь, но почему-то упрямо не желаете себе в этом признаться и отговариваете себя от покупки.
Данный совет относится и к покупке или аренде квартиры, где кроме базовых характеристик, очень важен вид из окна, формат остекления и удачная планировка.
Эмоциональная связь со своим интерьером в виде постоянного нового потока ников для предметов декора и быта, изменение оригинальных названий и выражение привязанности к своим самым любимым вещам в доме – это обычная стадия взросления, которая приняла еще большие обороты у нового поколения. С одной стороны, вы можете пренебрежительно относиться ко многим вещам, не стараясь оставить их в «идеальном» состоянии после покупки (что отличает вас от предыдущего поколения), с другой – имеете вещи, которые действительно дороги вашему сердцу, как ничто другое.
Вещи в доме уже давно перестали быть просто практичными и функциональными. Теперь даже самый обычный нож для резки овощей может стать произведением искусства и изюминкой коллекции декора на кухне. Если ты не хочешь запостить и поделиться красотой новокупленного предмета в соцсети или в инстраграме, скорее всего ты заведомо покупаешь вещь, которой будешь почти стыдиться, а значит нерационально расходуешь средства.
Выбор эталонного стиля для копирования – лучший вариант для начала оформления своей квартиры по правилам нового поколения. И это может быть даже не целый стиль, а лишь одна фотография! Например, как эта – с домашним кинотеатром, который становится невидимым, когда его закрывают глянцевые двери-слайдеры модуля хранения по бокам.
Сомнения о покупке у нового поколения чаще всего говорят о том, что противоборствуют два мнения. Обычно, это ваше личное мнение и мнение одного из ваших родителей или близкого друга, который занимает либо позицию «ультра-практичного» человека, либо «тренд-сеттера и модника».
Сомнения также могут говорить о том, что ты подсознательно не хочешь давать себе то, в чем ты отчаянно нуждаешься. Потому тест прост – если ты можешь представить себя с новой вещей счастливым и беззаботным, значит, скорее всего, так оно и будет.
Смешение стилей – это часто лишь вопрос времени. Если вам нравятся два или даже несколько, в интерьере вы все равно начнете их комбинировать с помощью мелкого декора, так почему бы не начать еще на этапе покупки мебели или отделки?
Лофт отлично сочетается с минимализмом, бразильяно – с гламурным шиком, модерн – с голливудским стилем, а скандинавский – с тропиками!
Создавайте миниатюры, которые в идеале вы хотели бы видеть в иных объемах и масштабах, пока что исходя из имеющейся площади. Сделайте все, чтобы дом был отражением вашей самой смелой мечты, но пока в маленьком формате.
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