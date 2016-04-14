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Гид по декору для 20-летних: найди свой идеал!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Residência Canário, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Гостиные в эклектичном стиле
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Быстрый темп жизни, огромный поток ежедневной информации, визуальный тип восприятия и реактивный отклик на все, что происходит – логичные слова о том, как живет поколение от 20-ти до 30-ти лет. В мире миллионы фотографий интерьера и красивых идей, но создать свой дом они помогут лишь в случае, если в запасе есть и новейшая стратегия вашего нового дома. Она заметно отличается от тех, что использовались для оформления ранее, и сейчас все больше проникает во все сферы дизайна интерьера.

​Миллионы идей и решений

Residência Canário, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Гостиные в эклектичном стиле
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

Сочетание стилей, фото-постеры, винтажные элементы, омбре, зеркальная мебель и глянцевые поверхности, белые и серые стены, кушетки у окна, модульные кофейные столики, бархатные английские диваны, ретро-кресла, кровати кинг-сайз (220x220), а также мини-гостиные, которые будто созданы для коктейльных вечеринок – тренды, за которыми буквально охотятся!

Создать целую коллекцию из них вам помогут идеи от дизайнеров homify, которые вы может собирать в собственные Книги Идей наподобие сервиса Pinterest, только всегда с HD-фотографиями.

​Стиль хедлайнеров

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Хедлайнер – человек, который не слетает с обложек журналов, а его имя всегда  мелькает в ярких заголовках. Но стиль хедлайнеров – это образ жизни того поколения, которое всегда стремится к повышенному вниманию и активности.  Для начала нужно определить то, как вы хотите жить, и лишь затем задумываться о перепланировке и дизайне интерьера. Например, нужен ли вам обеденный стол или вы любите барные стойки, и что для вас важнее – приватность или большие пространства?

​Смена приоритетов

Ookinhetpaars de webshop voor kleurrijke kussens en prachtige plaids, Ookinhetpaars Ookinhetpaars Гостиная в скандинавском стиле
Ookinhetpaars

Ookinhetpaars
Ookinhetpaars
Ookinhetpaars

В то время, как слоган «Believe in yourself» («Верь в себя») был заменен на «Believe in yours selfie» («Верь в свой селфи»), информационная эпоха полностью изменила облик нашего дома. Большинство статей и журналов по дизайну интерьера ориентируются на семью и ее дом, максимум – на бизнес-мена или бизнес-леди, тогда как главная тема будущего дня – та, что позволит дизайну интерьера выйти на новый уровень и добраться до чек-поинта, часто остается невостребованной.

В жизни целого поколения произошли перемены. Если раньше интерьер гостиной строился «приличным для гостей», но теперь он должен быть «достаточно модным для инстраграма». А популярная фраза из 90-х «Дом как у людей» поменялась на эффектное «Дом специально для меня».

Смена приоритетов произошла во всем, посмотрим, как оседлать эту гигантскую трендовую волну и остаться собой?

​Не покупай то, что бы ты не «лайкнул» у кого-то

Apartamento Cool, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Гостиная в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

В реальной жизни хедлайнеры иногда запутываются в своих собственных вкусах. Часто представление того, что данный предмет или стиль появился в доме у другого человека (друга, кумира или коллеги) поможет вам выявить свое реальное отношение к нему. В данном случае проявление легкой зависти и говорит о том, что вы хотели бы иметь эту вещь, но почему-то упрямо не желаете себе в этом признаться и отговариваете себя от покупки.

Данный совет относится и к покупке или аренде квартиры, где кроме базовых характеристик, очень важен вид из окна, формат остекления и удачная планировка.

​Если у предмета нет «ника» или прозвища, он у тебя не задержится

W stylu prowansalskim, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Медиа комната в средиземноморском стиле
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Эмоциональная связь со своим интерьером в виде постоянного нового потока ников для предметов декора и быта, изменение оригинальных названий и выражение привязанности к своим самым любимым вещам в доме – это обычная стадия взросления, которая приняла еще большие обороты у нового поколения. С одной стороны, вы можете пренебрежительно относиться ко многим вещам, не стараясь оставить их в «идеальном» состоянии после покупки (что отличает вас от предыдущего поколения), с другой – имеете вещи, которые действительно дороги вашему сердцу, как ничто другое.

​Если ты не захочешь запостить это, не покупай

Cozinha arrojada e moderna em Salvador, Evviva Bertolini Evviva Bertolini Кухня в стиле модерн
Evviva Bertolini

Evviva Bertolini
Evviva Bertolini
Evviva Bertolini

Вещи в доме уже давно перестали быть просто практичными и функциональными. Теперь даже самый обычный нож для резки овощей может стать произведением искусства и изюминкой коллекции декора на кухне. Если ты не хочешь запостить и поделиться красотой новокупленного предмета в соцсети или в инстраграме, скорее всего ты заведомо покупаешь вещь, которой будешь почти стыдиться, а значит нерационально расходуешь средства.

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Эталонный стиль для копирования

APARTMENT/6, ONE STUDIO ONE STUDIO Гостиная в скандинавском стиле
ONE STUDIO

APARTMENT/6

ONE STUDIO
ONE STUDIO
ONE STUDIO

Выбор эталонного стиля для копирования – лучший вариант для начала оформления своей квартиры по правилам нового поколения. И это может быть даже не целый стиль, а лишь одна фотография! Например, как эта – с домашним кинотеатром, который становится невидимым, когда его закрывают глянцевые двери-слайдеры модуля хранения по бокам.

Если ты сомневаешься, не бери это

APARTMENT/6, ONE STUDIO ONE STUDIO Ванная комната в скандинавском стиле
ONE STUDIO

APARTMENT/6

ONE STUDIO
ONE STUDIO
ONE STUDIO

Сомнения о покупке у нового поколения чаще всего говорят о том, что противоборствуют два мнения. Обычно, это ваше личное мнение и мнение одного из ваших родителей или близкого друга, который занимает либо позицию «ультра-практичного» человека, либо «тренд-сеттера и модника».

Сомнения также могут говорить о том, что ты подсознательно не хочешь давать себе то, в чем ты отчаянно нуждаешься. Потому тест прост – если ты можешь представить себя с новой вещей счастливым и беззаботным, значит, скорее всего, так оно и будет.

​Не бойтесь смешивать стили

APARTMENT/2, ONE STUDIO ONE STUDIO Рабочий кабинет в эклектичном стиле
ONE STUDIO

APARTMENT/2

ONE STUDIO
ONE STUDIO
ONE STUDIO

Смешение стилей – это часто лишь вопрос времени. Если вам нравятся два или даже несколько, в интерьере вы все равно начнете их комбинировать с помощью мелкого декора, так почему бы не начать еще на этапе покупки мебели или отделки?

Лофт отлично сочетается с минимализмом, бразильяно – с гламурным шиком, модерн – с голливудским стилем, а скандинавский – с тропиками!

​Не стесняйтесь маленьких размеров комнаты

Quartos, Nilza Alves e Rita Diniz Nilza Alves e Rita Diniz Спальня в стиле модерн
Nilza Alves e Rita Diniz

Nilza Alves e Rita Diniz
Nilza Alves e Rita Diniz
Nilza Alves e Rita Diniz

Создавайте миниатюры, которые в идеале вы хотели бы видеть в иных объемах и масштабах, пока что исходя из имеющейся площади. Сделайте все, чтобы дом был отражением вашей самой смелой мечты, но пока в маленьком формате.

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homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
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