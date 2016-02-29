Как объединить кухню и столовую в одной комнате

В первой половине ХХ века население нашей страны, особенно горожане, испытывали проблемы из-за недостатка жилой площади. Большие семьи ютились в маленьких домах или квартирах.

Государство Советов, пытаясь решить эту проблему, запустило массовое строительство объектов жилищной архитектуры. Знаменитые «хрущёвки» преподносились как доступное жилье, которое сможет решить жилищные проблемы каждого советского гражданина. Учитывая состояние жилищного фонда, такой вариант был действительно прогрессивным для того времени.

Однако времена меняются и жилищные стандарты тоже. То, что было хорошо раньше, теперь требует радикального преобразования.

В маленькой кухне готовить неудобно, да и замкнутое пространство не дает циркулировать свежему воздуху. С другой стороны, тесная гостиная или столовая выглядят не лучше. Так, у дизайнеров возникла идея объединить кухню и столовую в одном помещении.

Какой путь выбрать для достижения этой цели — зависит от особенностей существующего у заказчика жилья. Однако, нередко для этого приходится выбирать перепланировку. Она предполагает снос стены полностью или частично, согласования с органами градостроительства и т.д. Безусловно, это мероприятие будет затратно как с точки зрения денег, так и времени.