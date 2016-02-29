Как объединить кухню и столовую в одной комнате

В первой половине ХХ века население нашей страны, особенно горожане, испытывали проблемы из-за недостатка жилой площади. Большие семьи ютились в маленьких домах или квартирах.
Государство Советов, пытаясь решить эту проблему, запустило массовое строительство объектов жилищной архитектуры. Знаменитые «хрущёвки» преподносились как доступное жилье, которое сможет решить жилищные проблемы каждого советского гражданина. Учитывая состояние жилищного фонда, такой вариант был действительно прогрессивным для того времени.
Однако времена меняются и жилищные стандарты тоже. То, что было хорошо раньше, теперь требует радикального преобразования.
В маленькой кухне готовить неудобно, да и замкнутое пространство не дает циркулировать свежему воздуху. С другой стороны, тесная гостиная или столовая выглядят не лучше. Так, у дизайнеров возникла идея объединить кухню и столовую в одном помещении.
Какой путь выбрать для достижения этой цели — зависит от особенностей существующего у заказчика жилья. Однако, нередко для этого приходится выбирать перепланировку. Она предполагает снос стены полностью или частично, согласования с органами градостроительства и т.д. Безусловно, это мероприятие будет затратно как с точки зрения денег, так и времени.
При объединении кухни и столовой в одной комнате ответить однозначно на такой вопрос невозможно.
Во-первых, дизайн — это прежде всего творчество, как и то, что дизайнеры — творческие люди. Исходя из этого уже однозначно нельзя утверждать, что является более правильным. Если один скажет, что стиль несомненно должен быть один, то другой будет в восторге от оригинального микса стилей.
Во-вторых, выполнения кухни и столовой в одном стиле более проще и практичнее — ведь не нужно уже выбирать предметы обихода под каждый стиль отдельно. Кроме того, в дальнейшем такой стиль ремонта более легче освежить.
В-третьих, применение разных стилей может быть использовано в качестве еще одного варианта зонирования пространства. В этом случае лучше спросить мнение специалиста, чем самим пытаться что-то сделать.
Один из самых верных способов обьеденить кухню и столовую, но разграничив пространство между ними, является использование разного покрытия на пол.
Так, обычно на кухню кладут кафельную плитку, возможно линолеум. Подобные поверхности довольно легко очищаются от грязи. Это то, что нужно для обустройства именно кухни. Ведь так или иначе, остатки пищи могут попадать на пол и убирать их придется часто.
Для зоны столовой подойдет паркет, ламинат или ковролин. Скорее всего, в этом помещении придется часто принимать гостей, поэтому пол должен быть изящным и чистым.
Еще один вариант зонирования при помощи пола, это использование подиума.
Подиум — это возвышение пола на 5-15 см выше от других поверхностей. Кухню, размещенную на подиуме, трудно будет не заметить. В то же время, под подиумом можно скрыть различные инженерные коммуникации.
Объединяя кухню и столовую в одной комнате следует помнить, что по своему функциональному назначению это разные, хотя, в определенной мере, «родственные помещения». Поэтому они не должны создавать диссонанс в интерьере квартиры, а, напротив, гармонично дополнять друг друга. Например, если кухня обустроена в стиле кантри, то логично будет сделать столовую в этом же стиле. В то же время, в целях зонирования пространства возможно использовать два разных стиля, чтобы подчеркнуть функциональные различия кухни и столовой.
Первое, о чем нужно помнить, это грамотная планировка пространства. Ведь это изначальная цель, к которой стремились принимая решение о размещении кухни и столовой в одной комнате.
Так, под кухню достаточно отвести совсем немного площади, если грамотно расположить кухонную мебель. Целесообразно разместить всю мебель, холодильник и другие приборы, разделочную зону вдоль одной стены или применяя угловое построение.
Также важно зонировать разные части кухни — столовой, для чего существует масса способов. О них в том числе сказано и ниже.
Еще один метод зонирования пространства при объединении кухни и столовой в одной комнате, это перегородки. Их можно выполнить различными способами.
Во-первых, в качестве подходящего варианта подойдет модная ныне барная стойка. Прекрасный вариант для молодежи и для тех, кто любит устраивать небольшие вечеринки у себя на квартире. Барная стойка хотя и не отгородит кухню полностью, но визуально этого достаточно, чтобы понять, где находятся ее границы. Барную стойку можно соорудить с нуля, а можно использовать для этого остатки снесенной стены. Например, если не сносить стену полностью, а до половины, она станет основой для барной стойки.
Во-вторых, логичным продолжением предыдущего варианта будет сохранение части старой стены. Например, в виде колонны. Стены по факту уже нет, но колонна будет напоминать что и где находится.
В-третьих, возможно размещения двухсторонних шкафов. Со стороны кухни — предметы кулинарной утвари, со стороны столовой — фотографии, столовые приборы и т.д. Однако, этот вариант выглядит не очень функциональным, так как подобную мебель лучше разместить вдоль стены.
В-четвертых, можно использовать легкие переносные ширмы. Они и выглядят достаточно красиво, и обозначают нужную зону в интерьере. При этом, их легко перенести с одного места на другое или вовсе убрать.
Объединение кухни и столовой в одной комнате создает обязательство еще щепетильнее относиться к содержанию их в чистоте.
Так, если до этого хозяин мог себе позволить не помыть посуду сразу, оставив ее в мойке, то теперь подобные «грешки» скрыть не удастся. Ведь теперь кухня — это незакрытое пространство, она всегда на виду у пристального взгляда гостей и посетителей.
Еще одним аспектом такого объединения является то, что во время приготовления пищи всегда образуются отходы, крошки и т. д. и требуют постоянной уборки после каждого приготовления. В объединённой кухне-столовой они будут иметь свойства распространяться с космической скоростью, поэтому любое промедление чревато бардаком.
Также для кухни — столовой будут характерными ряд специфических запахов, которые образуются во время готовки. Важно стараться избегать распространения таких запахов. Поэтому будет нелишним приобрести качественную и сильную вытяжку или хотя бы почаще проветривать помещение, открывая окна.
В условиях экономии пространства важно подобрать мебель, наиболее соответствующую таким требованием.
Объединяя кухню и столовую необходимо продумать размещение уже существующей мебели, а также варианты для ее замены на более компактную и функциональную.
Так, желательно использовать стены кухни по максимуму, поэтому подобрать мебель, полностью высотой в потолок. На верхние полки разместить наиболее редко используемые вещи, а внизу то, что достаётся для работы часто.
Наконец, не стоит забывать о роли освещения в любом дизайне.
В объединённой кухне и столовой можно создать отдельную зону для отдыха, употребления пищи или ее приготовления. Для их разграничения используют светильники различного цвета, яркости, дизайна и насыщенности.
Ну и конечно же, чем больше естественного света, тем более изящно будет смотрется весь дизайн помещения.
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