10 шикарных лофтов

Эти потрясающие проекты архитекторов и дизайнеров покажут нам, что американский стиль лофт, рожденный в Чикаго, Нью-Йорке и Детройте, может быть удачно реализован и на другом конце света.

Стиль лофт основан на преобразовании и реконструкции фабричного или заводского здания в жилое с сохранением некоторых его характерных особенностей – высоких потолков и больших окон с расстекловкой, свободной планировки и открытых коммуникаций.

В современное время стиль лофт может быть реализован и как исключительно проект по дизайну интерьера – в городской квартире, в загородном доме или даже в маленькой студии.