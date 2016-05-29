10 шикарных лофтов

Эти потрясающие проекты архитекторов и дизайнеров покажут нам, что американский стиль лофт, рожденный в Чикаго, Нью-Йорке и Детройте, может быть удачно реализован и на другом конце света.
Стиль лофт основан на преобразовании и реконструкции фабричного или заводского здания в жилое с сохранением некоторых его характерных особенностей – высоких потолков и больших окон с расстекловкой, свободной планировки и открытых коммуникаций.
В современное время стиль лофт может быть реализован и как исключительно проект по дизайну интерьера – в городской квартире, в загородном доме или даже в маленькой студии.
Дизайн проект этого 122 метрового пентхауса в ЖК LOFT 17 в Москве выполнен в рамках одного стиля, без компромиссов и без эклектики. Проект включал в себя и зонирование пространства в характерной манере. Так, на первом уровне разместились прихожая, гостевая туалетная комната, гостиная и кухня, а на втором – спальня, ванная комната и гардеробная с зоной кабинета.
Две квартиры, объединенные владельцем при участии архитектора и дизайнера, стали эталонным лофтом в современной вариации. Дом расположен в Москве и имеет совмещенную кухню-гостиную, отдельную спальню и ванную комнату.
Следующий проект в нашей подборке может похвастаться огромным количеством эклектичных дополнений и шикарных предметов декора. Общая площадь квартиры – 130 кв. метров, над ее оформлением работали несколько десятков человек. Автор проекта – архитектор Лев Луговской, художник – Юлия Косульникова.
Небольшая студия спроектирована специально для сдачи в аренду и расположена в городе Санкт-Петербург. Минимальные вложения в отделку и декор вылились в урбанистичный, индустриальный и очень модный интерьер. Также использовались винтажные вещи с блошиных рынков и интернет-аукционов.
Мы также нашли для вас не менее интересный проект, но гораздо более компактный и оттого просто удивительный. Этот лофт имеет площадь всего лишь 35,7 кв. метров и в прошлом был типичной коммунальной двухкомнатной квартирой в Мариуполе. Основной козырь, который и решил все пространство — высота потолка (4,0 м), которую удалось еще немного увеличить за счет демонтажа старого напольного покрытия. Самая большая часть площади приходится на лаунж зону, которая на самом деле меняет свой облик очень быстро и легко, в зависимости от того, какая стоит перед ней задача.
Эти апартаменты в стиле лофт находятся в Москве и покорили нас с первого взгляда необычной атмосферой и весьма оригинальным характером. Квартира выглядит одновременно современной и винтажной, что является очень эффектным сочетанием. Кажется, что ты живешь в Бруклине или, как минимум, в Чикаго.
Эти двухуровневые лофт-апартаменты площадью 100 кв. метров предназначены для проживания молодого холостяка. Особенностью проекта является то, что ЖК TriBeCa – это настоящий лофт, бывшее промышленное здание и, следовательно, наследник специфической архитектуры – дневной свет проникает в апартаменты только с одной стороны, по одному окну на один уровень. Дизайнер мастерски решила вопрос планировки и естественного освещения, а характерная отделка, мебель и декор просто поражают своей аутентичностью!
Еще один проект лофта мы нашли для вас в Киеве. Загородный дом площадью 250 кв. метров построен в пригороде, в коттеджном поселке Green Hills, знаменитый своими исключительно очаровательными американскими домиками.
Эта удивительная мансарда – комната отдыха с сауной, тренажером, домашним кинотеатром и кабинетом является верхним этажом в загородном семейном доме, «мужской территорией» и местом для развлечений!
А этот шикарный лофт с окнами от пола до потолка расположен в ЖК «Дом на Мосфильмовской» в Москве. Удивительные панорамы города, эстетика искусно выполненного интерьера и открытая планировка – то, что делают его прекрасным местом для жизни успешной молодой пары.
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