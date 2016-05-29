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10 шикарных лофтов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Лофт-Апартаменты в ж.к. TriBeCa, Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером Гостиная в стиле лофт
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Эти потрясающие проекты архитекторов и дизайнеров покажут нам, что американский стиль лофт, рожденный в Чикаго, Нью-Йорке и Детройте, может быть удачно реализован и на другом конце света.

Стиль лофт основан на преобразовании и реконструкции фабричного или заводского здания в жилое с сохранением некоторых его характерных особенностей – высоких потолков и больших окон с расстекловкой, свободной планировки и открытых коммуникаций.

В современное время стиль лофт может быть реализован и как исключительно проект по дизайну интерьера – в городской квартире, в загородном доме или даже в маленькой студии.

​Лофт по правилам

Лофт 17, Александра Клямурис Александра Клямурис Гостиная в стиле лофт
Александра Клямурис

Лофт 17

Александра Клямурис
Александра Клямурис
Александра Клямурис

Дизайн проект этого 122 метрового пентхауса в ЖК LOFT 17 в Москве выполнен в рамках одного стиля, без компромиссов и без эклектики. Проект включал в себя и зонирование пространства в характерной манере. Так, на первом уровне разместились прихожая, гостевая туалетная комната, гостиная и кухня, а на втором – спальня, ванная комната и гардеробная с зоной кабинета.

​Лофт из сталинки

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая), Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Гостиная в стиле лофт
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая)

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Две квартиры, объединенные владельцем при участии архитектора и дизайнера, стали эталонным лофтом в современной вариации. Дом расположен в Москве и имеет совмещенную кухню-гостиную, отдельную спальню и ванную комнату.

​Винтажный лофт

Midlife Crisis Loft, Lev Lugovskoy Lev Lugovskoy Гостиная в стиле лофт
Lev Lugovskoy

Midlife Crisis Loft

Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy
Lev Lugovskoy

Следующий проект в нашей подборке может похвастаться огромным количеством эклектичных дополнений и шикарных предметов декора. Общая площадь квартиры – 130 кв. метров, над ее оформлением работали несколько десятков человек. Автор проекта – архитектор Лев Луговской, художник – Юлия Косульникова.

​Студия в аренду

homify Кухня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Небольшая студия спроектирована специально для сдачи в аренду и расположена в городе Санкт-Петербург. Минимальные вложения в отделку и декор вылились в урбанистичный, индустриальный и очень модный интерьер. Также использовались винтажные вещи с блошиных рынков и интернет-аукционов.

​Мариупольский лофт

Гостиная / программа: официальный ужин The Goort Столовая комната в стиле лофт
The Goort

Гостиная / программа: официальный ужин

The Goort
The Goort
The Goort

Мы также нашли для вас не менее интересный проект, но гораздо более компактный и оттого просто удивительный. Этот лофт имеет площадь всего лишь 35,7 кв. метров и в прошлом был типичной коммунальной двухкомнатной квартирой в Мариуполе. Основной козырь, который и решил все пространство —  высота потолка (4,0 м), которую удалось еще немного увеличить за счет демонтажа старого напольного покрытия. Самая большая часть площади приходится на лаунж зону, которая на самом деле меняет свой облик очень быстро и легко, в зависимости от того, какая стоит перед ней задача.

​Эстетика нового времени

Flat K, KOPNA KOPNA Гостиная в стиле лофт
KOPNA

Flat K

KOPNA
KOPNA
KOPNA

Эти апартаменты в стиле лофт находятся в Москве и покорили нас с первого взгляда необычной атмосферой и весьма оригинальным характером. Квартира выглядит одновременно современной и винтажной, что является очень эффектным сочетанием. Кажется, что ты живешь в Бруклине или, как минимум, в Чикаго.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Лофт в новостройке

Лофт-Апартаменты в ж.к. TriBeCa, Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером Гостиная в стиле лофт
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером

Лофт-Апартаменты в ж.к. TriBeCa

Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером

Эти двухуровневые лофт-апартаменты площадью 100 кв. метров предназначены для проживания молодого холостяка. Особенностью проекта является то, что ЖК TriBeCa – это настоящий лофт, бывшее промышленное здание и, следовательно, наследник специфической архитектуры – дневной свет проникает в апартаменты только с одной стороны, по одному окну на один уровень. Дизайнер мастерски решила вопрос планировки и естественного освещения, а характерная отделка, мебель и декор просто поражают своей аутентичностью!

​Уютный лофт

H7, he.d group he.d group Гостиная в классическом стиле Кирпичи Коричневый
he.d group

H7

he.d group
he.d group
he.d group

Еще один проект лофта мы нашли для вас в Киеве. Загородный дом площадью 250 кв. метров построен в пригороде, в коттеджном поселке Green Hills, знаменитый своими исключительно очаровательными американскими домиками.

​Лофт на мансарде

Мансарда в таунхаусе, г. Екатеринбург Дизайн-студия 'Эскиз' Спа в стиле лофт
Дизайн-студия <q>Эскиз</q>

Мансарда в таунхаусе, г. Екатеринбург

Дизайн-студия "Эскиз"
Дизайн-студия <q>Эскиз</q>
Дизайн-студия "Эскиз"

Эта удивительная мансарда – комната отдыха с сауной, тренажером, домашним кинотеатром и кабинетом является верхним этажом в загородном семейном доме, «мужской территорией» и местом для развлечений!

​В центре мегаполиса

homify Гостиные в эклектичном стиле Бетон Серый
homify

homify
homify
homify

А этот шикарный лофт с окнами от пола до потолка расположен в ЖК «Дом на Мосфильмовской» в Москве. Удивительные панорамы города, эстетика искусно выполненного интерьера и открытая планировка – то, что делают его прекрасным местом для жизни успешной молодой пары.

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До и После: От старого к новому, а значит, к лучшему!
А вам какой из этих проектов понравился больше всего? В каком бы вы хотели жить?

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