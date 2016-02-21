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Сэкономить на ремонте можно?

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Haus Witzhave, raphaeldesign raphaeldesign Гостиная в колониальном стиле
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Ремонт – это неизбежная необходимость, которая приходит в каждую квартиру и в каждый дом. Какими бы ни были ваши финансовые возможности, лишние траты никому не придутся по вкусу, особенно в наше кризисное время. В этой книге идей мы поговорим о том, как разумно и не в ущерб качеству распорядиться собственным бюджетом.

Таблица для подсчета затрат

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Гостиные в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Капитальный ремонт старого дома или квартиры требует тщательного планирования. Многие строители признаются, что часто стоимость ремонта сопоставима со стоимостью возведения нового объекта. Если вы уже определились с целью и задачами, составьте таблицу в удобном для себя виде со списком необходимых материалов и графиком работ. Таким образом у вас сложится более четкое понимание своей инвестиции, и вы сможете избежать покупку «случайных» вещей.

Дизайн интерьера

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Гостиные в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Сперва специалисты homify рекомендуют продумать дизайн интерьера. Возможно вам просто понадобится сменить цвет стен, штор и прикупить несколько новых предметов мебели — порой таких незначительных изменений бывает достаточно. При желании вы можете собственноручно обновить внешний вид старого шкафа, покрыв его краской или эмалью. В небольших дизайнерских, а также сетевых магазинах продается фурнитура для мебели на любой вкус и цвет. Новые ручки на ящиках любимого комода способны привнести в декор пространства приятные перемены. Если все-таки вы решили расстаться со старой мебелью, то дизайнеры интерьера советуют остановить свой выбор на минимализме, который легко сочетать с различными аксессуарами и элементами декора.

Сделай сам

Rezydencja 800 m2, Intelidom Group Sp. z o.o. Intelidom Group Sp. z o.o. Гостиная в классическом стиле Бежевый
Intelidom Group Sp. z o.o.

Intelidom Group Sp. z o.o.
Intelidom Group Sp. z o.o.
Intelidom Group Sp. z o.o.

Неделя работы профессионального строителя может обойтись вам в кругленькую сумму. Возможность привнести собственную лепту в процесс ремонта поможет вам немного сэкономить. Практически каждый способен очистить стены, покрасить их краской, покрыть жидкими обоями или положить на пол новый ламинат. Однако помните, что те или иные задачи имеют свою специфику реализации, поэтому отсутствие соответствующего опыта может привести к поговорке «скупой платит дважды».

Приобретение материалов

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design Гостиная в средиземноморском стиле
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Приобретать «реквизит» для ремонта лучше в разных местах, предварительно как следует изучив предложения. К примеру, на строительном рынке выбор обоев хоть и значительно лучше, чем в сетевом гипермаркете, но стоимость одинаковой позиции может оказаться существенно меньше. Храните чеки от покупок — возможно что-то придется вернуть или поменять.

Маленькие калькуляции

Haus Witzhave, raphaeldesign raphaeldesign Гостиная в колониальном стиле
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

Ждите скидок и распродаж в магазинах, а также не стесняйтесь торговаться, если приобретаете что-то на рынке или у оптового представителя. Обсудите условия транспортировки и постарайтесь договориться о бесплатной доставке. Возможно вам проще будет нанять частных грузчиков, которые в один день заберут все покупки из разных магазинов и доставят их в лучшем виде в ваш дом.

Стены

Sentymentalne mieszkanie na Muranowie, Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz Гостиные в эклектичном стиле
Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz

Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz
Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz
Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz

Помните, что нельзя экономить на шпаклевке стен и клеить хорошие обои на неподготовленную поверхность. Самый дешевый вариант — вообще отказаться от покрытия. Бетонные или кирпичные стены могут смотреться очень выразительно. Примером служат архитектурные проекты в стиле лофт или минимализм. Если все-таки вы предпочитаете обои, стоит учесть что, крупный рисунок требует подгонки, а значит материала уйдет больше. Таким образом, мелкий рисунок, абстрактынй или полосы — экономичнее.

Маленький дом в стиле модерн
А знаете ли вы еще способы, которые могут помочь нашим читателям сэкономить? Поделитесь с нами в комментариях!

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