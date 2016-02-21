Сэкономить на ремонте можно?

Ремонт – это неизбежная необходимость, которая приходит в каждую квартиру и в каждый дом. Какими бы ни были ваши финансовые возможности, лишние траты никому не придутся по вкусу, особенно в наше кризисное время. В этой книге идей мы поговорим о том, как разумно и не в ущерб качеству распорядиться собственным бюджетом.