Дом, созданный в лучших традициях семейных ценностей

Сегодня мы снова путешествуем в Италию, чтобы увидеть идеальный дом для семьи с несколькими детьми. Небольшой коттедж, попавший под прицел внимания наших читателей, расположен возле густого леса в лесах возле озера Арво. Он строился для постоянного проживания, поэтому требования к его возведению были высоки. Давайте посмотрим, что из себя представляет этот проект.
Дом находится на возвышенности, поэтому закладывание фундамента проходило после детального изучения местности инженерами-геодезистами. Перед нами — продуманная постройка с эркером, мансардой и небольшой террасой. В качестве основного строительного материала использовались кирпич и дерево. Фасад имеет сочный красный цвет, таким образом, постройка выделяется на фоне леса.
Архитекторы любезно предоставили нам план дома и его визуализацию. Итак, на первом этаже расположилась большая гостиная, кухня, санузел и спальня. Гостиная выполняет функцию столовой — здесь есть не только все для комфортного времяпрепровождения в кругу близких, но и обеденная зона. Приватная часть на первом этаже отделена от общей зоны небольшим коридором.
Интерьер дома подчеркивает его удаленность от городской жизни. Здесь царит немного старомодная, загадочная и в то же время спокойная атмосфера. Кухня отделена от столовой зоны компактной стойкой-островом; для облицовки использована керамическая плитка на полу и стенах. Итальянцы, как известно, творческие люди во всем, поэтому хорошее освещение позволяет создавать на кухне великие кулинарные шедевры. Акценты расставлены при помощи, вытяжки и ярких плафонов светильников.
Выступая за традиционные ценности в архитектуре и дизайне интерьера, хозяева дома могут наслаждаться каминной зоной в своей просторной гостиной. Классические прямые камины – это вещь, которая никогда не выйдет из моды. Для его облицовки использовался природный камень, который обеспечивает хорошую теплопроводность.
На верхних этажах расположены детские и комнаты для гостей. Деревянные балки выполняют, кроме основной функции, еще и декоративную. Для этого помещения выбрана только самая необходимая мебель, поэтому в нем можно спокойно перемещаться как взрослым, так и детям.