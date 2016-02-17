Дом, созданный в лучших традициях семейных ценностей

Интерьер дома подчеркивает его удаленность от городской жизни. Здесь царит немного старомодная, загадочная и в то же время спокойная атмосфера. Кухня отделена от столовой зоны компактной стойкой-островом; для облицовки использована керамическая плитка на полу и стенах. Итальянцы, как известно, творческие люди во всем, поэтому хорошее освещение позволяет создавать на кухне великие кулинарные шедевры. Акценты расставлены при помощи, вытяжки и ярких плафонов светильников.