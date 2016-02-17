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Дом, созданный в лучших традициях семейных ценностей

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Casa in Legno, Giovanni Marra Architetto Counselor Giovanni Marra Architetto Counselor КухняСтолешницы
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Сегодня мы снова путешествуем в Италию, чтобы увидеть идеальный дом для семьи с несколькими детьми. Небольшой коттедж, попавший под прицел внимания наших читателей, расположен возле густого леса в лесах возле озера Арво. Он строился для постоянного проживания, поэтому требования к его возведению были высоки. Давайте посмотрим, что из себя представляет этот проект.

Семейная идиллия

Casa in Legno, Giovanni Marra Architetto Counselor Giovanni Marra Architetto Counselor Дома в рустикальном стиле
Giovanni Marra Architetto Counselor

Giovanni Marra Architetto Counselor
Giovanni Marra Architetto Counselor
Giovanni Marra Architetto Counselor

Дом находится на возвышенности, поэтому закладывание фундамента проходило после детального изучения местности инженерами-геодезистами. Перед нами — продуманная постройка с эркером, мансардой и небольшой террасой. В качестве основного строительного материала использовались кирпич и дерево. Фасад имеет сочный красный цвет, таким образом, постройка выделяется на фоне леса.

Планировка дома

Casa in Legno, Giovanni Marra Architetto Counselor Giovanni Marra Architetto Counselor
Giovanni Marra Architetto Counselor

Giovanni Marra Architetto Counselor
Giovanni Marra Architetto Counselor
Giovanni Marra Architetto Counselor

Архитекторы любезно предоставили нам план дома и его визуализацию. Итак, на первом этаже расположилась большая гостиная, кухня, санузел и спальня. Гостиная выполняет функцию столовой — здесь есть не только все для комфортного времяпрепровождения в кругу близких, но и обеденная зона. Приватная часть на первом этаже отделена от общей зоны небольшим коридором.

Кухня для кулинарных шедевров

Casa in Legno, Giovanni Marra Architetto Counselor Giovanni Marra Architetto Counselor КухняСтолешницы
Giovanni Marra Architetto Counselor

Giovanni Marra Architetto Counselor
Giovanni Marra Architetto Counselor
Giovanni Marra Architetto Counselor

Интерьер дома подчеркивает его удаленность от городской жизни. Здесь царит немного старомодная, загадочная и в то же время спокойная атмосфера. Кухня отделена от столовой зоны компактной стойкой-островом; для облицовки использована керамическая плитка на полу и стенах. Итальянцы, как известно, творческие люди во всем, поэтому хорошее освещение позволяет создавать на кухне великие кулинарные шедевры. Акценты расставлены при помощи, вытяжки и ярких плафонов светильников.

Семейный очаг

Casa in Legno, Giovanni Marra Architetto Counselor Giovanni Marra Architetto Counselor ГостинаяКамины и аксессуары
Giovanni Marra Architetto Counselor

Giovanni Marra Architetto Counselor
Giovanni Marra Architetto Counselor
Giovanni Marra Architetto Counselor

Выступая за традиционные ценности в архитектуре и дизайне интерьера, хозяева дома могут наслаждаться каминной зоной в своей просторной гостиной. Классические прямые камины – это вещь, которая никогда не выйдет из моды. Для его облицовки  использовался природный камень, который обеспечивает хорошую теплопроводность.

Детская на мансарде

Casa in Legno, Giovanni Marra Architetto Counselor Giovanni Marra Architetto Counselor Спальня в рустикальном стиле
Giovanni Marra Architetto Counselor

Giovanni Marra Architetto Counselor
Giovanni Marra Architetto Counselor
Giovanni Marra Architetto Counselor

На верхних этажах расположены детские и комнаты для гостей. Деревянные балки выполняют, кроме основной функции, еще и декоративную. Для этого помещения выбрана только самая необходимая мебель, поэтому в нем можно спокойно перемещаться как взрослым, так и детям.

Пристройка к дому для барбекю
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