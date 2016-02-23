Современная интерпретация баварской традиции

Клиенты хотели жить в компактном и в то же время очень «умном» доме. Он оказался удобным для повседневной жизни и продуманным с точки зрения функциональности. Его форма мало чем отличается от привычных для этого региона построек. Однако черный фасад делает дом необычным, подчеркивая внешние очертания конструкции, которые теперь приобрели строгость и четкость. Простая двускатная крыша – привычный элемент архитектуры для Баварии, как и украшение фасада вертикальными рейками.