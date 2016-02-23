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Современная интерпретация баварской традиции

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Hofgut Hafnerleiten - Rottaler Langhäuser, Hofgut Hafnerleiten Hofgut Hafnerleiten Конференц-центры в стиле модерн
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Этот необычный и в какой-то степени даже удивительный проект был реализован архитектурной студией HOFGUT HAFNERLEITEN в одном из прекрасных районов Баварии, которая славится своей традиционной архитектурой. Восприятие построек в этом местечке заставляет думать, что все домики точно сошли со старинных художественных открыток, однако сегодняшний революционный проект бьет все рекорды по популярности среди наших немецких читателей и ломает привычные стереотипы о том, как может выглядеть уютное и комфортное загородное жилье.

Традиции встречают современные веяния

Hofgut Hafnerleiten - Rottaler Langhäuser, Hofgut Hafnerleiten Hofgut Hafnerleiten Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
Hofgut Hafnerleiten

Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten

Как мы уже сказали, с точки зрения архитектуры этот дом не стал следовать рекомендациям традиционного строительства. Все началось с того, что хозяева земельного участка представляли свое жилье современным и необычным. Безусловно, этот проект может полюбиться не всем нашим читателям, однако его исполнение и продуманность заслуживает внимания.

Интересное решение

Hofgut Hafnerleiten - Rottaler Langhäuser, Hofgut Hafnerleiten Hofgut Hafnerleiten Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
Hofgut Hafnerleiten

Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten

Клиенты хотели жить в компактном и в то же время очень «умном» доме. Он оказался удобным для повседневной жизни и продуманным с точки зрения функциональности. Его форма мало чем отличается от привычных для этого региона построек. Однако черный фасад делает дом необычным, подчеркивая внешние очертания конструкции, которые теперь приобрели строгость и четкость.  Простая двускатная крыша – привычный элемент архитектуры для Баварии, как и украшение фасада вертикальными рейками.

Вместительная кухня

Hofgut Hafnerleiten - Rottaler Langhäuser, Hofgut Hafnerleiten Hofgut Hafnerleiten КухняСтолешницы
Hofgut Hafnerleiten

Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten

Из прихожей мы попадаем в длинный коридор и моментально понимаем планировку, которая сложилось вполне естественно. И если намеренно темный внешний облик здания способен вызвать у нашего читателя смешанные и отчасти неоднозначные чувства, то изнутри дом открывается совершенно с новой стороны.  На кухне все необходимое находится под рукой. Белая мебель, шкафы без фурнитуры, керамическая столешница – все это вместило и спрятало различную кухонную утварь.

Столовая

Hofgut Hafnerleiten - Rottaler Langhäuser, Hofgut Hafnerleiten Hofgut Hafnerleiten Столовая комнатаСтолы
Hofgut Hafnerleiten

Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten

Благодаря панорамным окнам пространство столовой озарено естественным светом, поэтому именно здесь присутствует эстетически ценное ощущение единения с природой. Центральное место занимает стильный раскладывающийся стол, а дизайнерская люстра прекрасно украшает это помещение как в дневное, так и в вечернее время.

Каминная зона и гостиная

Hofgut Hafnerleiten - Rottaler Langhäuser, Hofgut Hafnerleiten Hofgut Hafnerleiten ГостинаяАксессуары и декорации
Hofgut Hafnerleiten

Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten

Приятной особенностью дома стали высокие потолки, которые не позволяют его обитателям почувствовать себя скованными в движении. Гостеприимная и уютная атмосфера достигнута благодаря использованию натуральных материалов в отделке.

Очарование панорамных окон и дверей

Hofgut Hafnerleiten - Rottaler Langhäuser, Hofgut Hafnerleiten Hofgut Hafnerleiten Балкон, веранда и террасаМебель
Hofgut Hafnerleiten

Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten

Стеклянные двери раздвигаются и позволяют спуститься в сад. Пожалуй, и не придумать более естественного перехода из одного пространства в другое. Двери, как и окна – теплосберегающие и поддерживают в доме комфортную температуру. В холодное время года хозяева не столкнутся с проблемой дополнительного отопления.

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Hofgut Hafnerleiten - Rottaler Langhäuser, Hofgut Hafnerleiten Hofgut Hafnerleiten ГостинаяДиваны и журнальные столики
Hofgut Hafnerleiten

Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten

Спальня имеет четкую геометрическую форму, однако её «изюминкой» стала стеклянная стена. Использование такой детали в интерьере уже не предполагает дополнительных акцентов. Согласитесь, что такое решение — это не только дань моде, а отличная альтернатива привычным стенам и окнам.

Фантастическая ванная комната

Hofgut Hafnerleiten - Rottaler Langhäuser, Hofgut Hafnerleiten Hofgut Hafnerleiten Ванная комнатаВанны и душевые
Hofgut Hafnerleiten

Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten

Наше путешествие заканчивается в ванной комнате, которая находится на втором этаже дома прямо под крышей. Зрелищно смотрится игра архитекторов с геометрией. Отделка стен выполнена с использованием гладких деревянных панелей, цвет и натуральный рисунок которых придает помещению непринужденную атмосферу.

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