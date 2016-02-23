Современная интерпретация баварской традиции

Этот необычный и в какой-то степени даже удивительный проект был реализован архитектурной студией HOFGUT HAFNERLEITEN в одном из прекрасных районов Баварии, которая славится своей традиционной архитектурой. Восприятие построек в этом местечке заставляет думать, что все домики точно сошли со старинных художественных открыток, однако сегодняшний революционный проект бьет все рекорды по популярности среди наших немецких читателей и ломает привычные стереотипы о том, как может выглядеть уютное и комфортное загородное жилье.
Как мы уже сказали, с точки зрения архитектуры этот дом не стал следовать рекомендациям традиционного строительства. Все началось с того, что хозяева земельного участка представляли свое жилье современным и необычным. Безусловно, этот проект может полюбиться не всем нашим читателям, однако его исполнение и продуманность заслуживает внимания.
Клиенты хотели жить в компактном и в то же время очень «умном» доме. Он оказался удобным для повседневной жизни и продуманным с точки зрения функциональности. Его форма мало чем отличается от привычных для этого региона построек. Однако черный фасад делает дом необычным, подчеркивая внешние очертания конструкции, которые теперь приобрели строгость и четкость. Простая двускатная крыша – привычный элемент архитектуры для Баварии, как и украшение фасада вертикальными рейками.
Из прихожей мы попадаем в длинный коридор и моментально понимаем планировку, которая сложилось вполне естественно. И если намеренно темный внешний облик здания способен вызвать у нашего читателя смешанные и отчасти неоднозначные чувства, то изнутри дом открывается совершенно с новой стороны. На кухне все необходимое находится под рукой. Белая мебель, шкафы без фурнитуры, керамическая столешница – все это вместило и спрятало различную кухонную утварь.
Благодаря панорамным окнам пространство столовой озарено естественным светом, поэтому именно здесь присутствует эстетически ценное ощущение единения с природой. Центральное место занимает стильный раскладывающийся стол, а дизайнерская люстра прекрасно украшает это помещение как в дневное, так и в вечернее время.
Приятной особенностью дома стали высокие потолки, которые не позволяют его обитателям почувствовать себя скованными в движении. Гостеприимная и уютная атмосфера достигнута благодаря использованию натуральных материалов в отделке.
Стеклянные двери раздвигаются и позволяют спуститься в сад. Пожалуй, и не придумать более естественного перехода из одного пространства в другое. Двери, как и окна – теплосберегающие и поддерживают в доме комфортную температуру. В холодное время года хозяева не столкнутся с проблемой дополнительного отопления.
Спальня имеет четкую геометрическую форму, однако её «изюминкой» стала стеклянная стена. Использование такой детали в интерьере уже не предполагает дополнительных акцентов. Согласитесь, что такое решение — это не только дань моде, а отличная альтернатива привычным стенам и окнам.
Наше путешествие заканчивается в ванной комнате, которая находится на втором этаже дома прямо под крышей. Зрелищно смотрится игра архитекторов с геометрией. Отделка стен выполнена с использованием гладких деревянных панелей, цвет и натуральный рисунок которых придает помещению непринужденную атмосферу.