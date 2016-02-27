До и После: Чудесное перевоплощение

Причиной глобальной переделки дома как правило является его плачевное состояние, возраст, пришедшие в негодность перекрытия, сантехника, электропроводка. Такие работы требуют опыта и творческого подхода, однако сам процесс наиболее трудоемок, если здание и его интерьер представляют историческую и культурную ценность. В этом проекте рассмотрим магические метаморфозы старинного дома в Португалии.
При первом взгляде на проект архитекторам ROCHA LEITE не пришлось смаковать оптимизм. Старые окна, прогнившая крыша и облупившаяся краска на фасаде оказались лишь вершиной айсберга предстоящих работ. Профессионалы поняли, что здание необходимо спасать от окончательного разрушения и немедленно приступили к капитальной реконструкции.
В вечернее время читателю проще рассмотреть, каким обаятельным стал фасад этого дома. Яркий синий цвет стен источает свежесть, а белый подчеркивает его восхитительный декор. Однако прежде его облик был весьма удручающим: время превратило этот красивый дом в мрачное сырое царство с серыми стенами и лепниной. Через окна мы можем увидеть старинные потолочные фрески, реставрация которых стала не просто частью обязательных работ, но и данью уважения архитекторам, скульпторам и мастерам по дереву, которые создавали эти шедевры несколько столетий назад.
Прошло несколько месяцев, прежде чем строители сняли леса и приступили к работе над облагораживанием внутреннего двора. Сейчас здесь находится красивейшая терраса, предназначенная для комфортного отдыха тени. Безусловно, вся мебель и покрытие пола имют специальную обработку, которая противостоит воздействию непогоды на материал. Использование дерева, сочетающегося по цвету с яркой черепицей, является прекрасным решением для этого чудесного пространства.
Архитекторы приложили множество усилий, чтобы сохранить очарование прежнего фасада. Мы возвращаемся вновь к первому ракурсу и видим, что работы провелись с максимальной аккуратностью и вниманием. Заметны ли серьезные изменения? В этом и состоит искусство реставрации… Давайте заглянем в окна первого этажа.
Следующие фотографии открывают перед нами тайну интерьеров — в этом здании находится небольшой отель. Его декор создавался с заботой и вниманием к деталям. Перед нами современная столовая, которая не оставила наших иностранных читателей равнодушными. Простые и одновременно стильные элементы мебели и декора создали гостеприимное и атмосферное пространство.
Отель располагает небольшим количеством комнат, каждая из которых имеет свой собственный дизайн. Таким образом, гости могут остановиться в наиболее приглянувшемся номере. Изюминкой этого помещения стал паркет, проявляющий в полной мере богатую текстуру натурального дерева. Безупречный стиль прослеживается и в великолепной лепнине потолков, их декор повторяют узоры на настенных панелях. Такая отдела воссоздает прежнюю роскошь интерьеров дома.
Другой номер имеет более солидный характер за счет отделки потолка. Именно над его реставрацией пришлось потрудиться особенно тщательно. В комплексе все детали и элементы оформления создают стильный интерьер спальни и рабочего кабинета. Достоинством этой комнаты стало и большое окно, при этом его размеры не нарушают приватную атмосферу .
На последнем этаже располагаются самые большие апартаменты. Несмотря на выбранный классический стиль оформления, интерьеры выглядят в меру сдержанно и по-достойному роскошно. Немаловажно естественное освещение, за которое отвечают величественные по своим размерам окна. Зеркальная планировка и отсутствие перегородок зрительно еще больше расширяют комнату и привносят ощущение пространственной бесконечности.