До и После: Чудесное перевоплощение

В вечернее время читателю проще рассмотреть, каким обаятельным стал фасад этого дома. Яркий синий цвет стен источает свежесть, а белый подчеркивает его восхитительный декор. Однако прежде его облик был весьма удручающим: время превратило этот красивый дом в мрачное сырое царство с серыми стенами и лепниной. Через окна мы можем увидеть старинные потолочные фрески, реставрация которых стала не просто частью обязательных работ, но и данью уважения архитекторам, скульпторам и мастерам по дереву, которые создавали эти шедевры несколько столетий назад.