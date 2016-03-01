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Дом французского художника

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Atelier d'artiste, SUBSTANTIC SUBSTANTIC Модерн
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Как и большинство крупных городов мира, Париж испытал за последнее десятилетие взрыв цен на квартиры. Тенденция увеличения стоимости объектов недвижимости тем не менее не сказывается на спросе. Поиск жилья в столице Франции – процесс непростой и практически всегда занимает много времени. Именно поэтому потенциальные покупатели, вооружившись глубокими познаниями истории своего города, подходят к вопросу с наибольшей ответственностью и энтузиазмом. Зачастую выкупаются очень старые квартиры, которые нуждаются в неотлагательном ремонте.

В этой книге идей мы познакомимся с художественной мастерской, которая приобрела новый облик после глобальной реконструкции, но при этом совершенно не потеряла своего творческого очарования.

Жил был художник один…

Atelier d'artiste, SUBSTANTIC SUBSTANTIC Модерн
SUBSTANTIC

SUBSTANTIC
SUBSTANTIC
SUBSTANTIC

Для музыкантов, художников и других творческих натур имеет значение не только расположение дома, этажность и наличие таких благ, как приятный вид из окна и хорошая пекарня за углом, но и много других малоосязаемых факторов, будь то душа здания или благородный аромат старинных деревянных балок.  Ранее это помещение использовалось в качестве художественной мастерской и не предназначалось для постоянного проживания – согласитесь, трудно работать и жить в одном месте.

Традиции французской планировки

Atelier d'artiste, SUBSTANTIC SUBSTANTIC Модерн
SUBSTANTIC

SUBSTANTIC
SUBSTANTIC
SUBSTANTIC

Компактность – это одна из основных проблем парижских квартир. Однако французские архитекторы и дизайнеры уже научились работать с малогабаритными объектами. Как правило, кухня и гостиная объединяются в одно помещение, которое становится сердцем жилища. Под спальню выделяется комната, где вроде бы помещается двуспальная кровать. Туалетный столик или гардеробная – это уже удовольствие, доступное не всем.

Большая переделка

Atelier d'artiste, SUBSTANTIC SUBSTANTIC Модерн
SUBSTANTIC

SUBSTANTIC
SUBSTANTIC
SUBSTANTIC

Масштабные метаморфозы преобразили мастерскую и сделали её жилищем настоящего художника, который имеет свое собственное трепетное представление о том, как должна выглядеть квартира для постоянного проживания. В первую очередь, требовалось сохранить неповторимый шарм, способный вдохновлять хозяина изо дня в день. Для этой цели были восстановлены старинные деревянные балки, поддерживающие потолок, а также сохранена и отремонтирована некоторая мебель. Пол пришлось полностью разобрать, так как влага и сырость (из-за длительного отсутствия окон) не пощадили ни паркет, ни перекрытия.

Ужасы из прошлого

Atelier d'artiste, SUBSTANTIC SUBSTANTIC Модерн
SUBSTANTIC

SUBSTANTIC
SUBSTANTIC
SUBSTANTIC

Архитекторы и дизайнеры, работавшие над проектом, показывают нашим читателям то, что осталось от прежних владельцев помещения. Оставленный органический и неорганический мусор хоть и напугал сперва специалистов, но это была одна из самых малозначительных проблем — необходимо было срочно менять всю проводку и сантехнику, а также поработать над звукоизоляцией.

Новый вид

Atelier d'artiste, SUBSTANTIC SUBSTANTIC Модерн
SUBSTANTIC

SUBSTANTIC
SUBSTANTIC
SUBSTANTIC

В этой квартире невозможно пребывать в хмуром настроении.  Пастельные тона в сочетании с темной древесиной создают атмосферу тепла и элегантности. Гостиная стала идеальным местом для отдыха и работы, способным поддерживать хорошее состояния духа, концентрацию и спокойствие.

Комната с секретом

Atelier d'artiste, SUBSTANTIC SUBSTANTIC Модерн
SUBSTANTIC

SUBSTANTIC
SUBSTANTIC
SUBSTANTIC

Сейчас мы имеем возможность более детально рассмотреть пространство для отдыха, которое обозначено при помощи диванной группы и мягкого ковра нейтрального цвета. Большое полотно позади, является одновременно раздвижной межкомнатной дверью и скрывает за собой секретную комнату – мастерскую художника.

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Стильная ванная

Atelier d'artiste, SUBSTANTIC SUBSTANTIC Модерн
SUBSTANTIC

SUBSTANTIC
SUBSTANTIC
SUBSTANTIC

Ванная комната не осталась без творческого внимания нового хозяина квартиры – здесь разместились яркие и сочные картины, точно отражающиеся в зеркалах образы. Для покрытия стен использована специальная краска, устойчивая к влаге.  Симбиоз стиля, цвета и освещения помогает разрешить проблему компактности помещения.

Яркая спальня

Atelier d'artiste, SUBSTANTIC SUBSTANTIC Модерн
SUBSTANTIC

SUBSTANTIC
SUBSTANTIC
SUBSTANTIC

Последний снимок в этой книге идей открывает перед нашим взором приватное помещение. Фиолетовый цвет в спальне выражает эксцентричный и яркий характер своего хозяина. Этот дизайн, предусматривающий несколько ярких и сочных предметов декора, смотрится невероятно стильно и благородно.

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