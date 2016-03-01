Дом французского художника

Как и большинство крупных городов мира, Париж испытал за последнее десятилетие взрыв цен на квартиры. Тенденция увеличения стоимости объектов недвижимости тем не менее не сказывается на спросе. Поиск жилья в столице Франции – процесс непростой и практически всегда занимает много времени. Именно поэтому потенциальные покупатели, вооружившись глубокими познаниями истории своего города, подходят к вопросу с наибольшей ответственностью и энтузиазмом. Зачастую выкупаются очень старые квартиры, которые нуждаются в неотлагательном ремонте.

В этой книге идей мы познакомимся с художественной мастерской, которая приобрела новый облик после глобальной реконструкции, но при этом совершенно не потеряла своего творческого очарования.