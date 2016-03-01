Дом французского художника

Как и большинство крупных городов мира, Париж испытал за последнее десятилетие взрыв цен на квартиры. Тенденция увеличения стоимости объектов недвижимости тем не менее не сказывается на спросе. Поиск жилья в столице Франции – процесс непростой и практически всегда занимает много времени. Именно поэтому потенциальные покупатели, вооружившись глубокими познаниями истории своего города, подходят к вопросу с наибольшей ответственностью и энтузиазмом. Зачастую выкупаются очень старые квартиры, которые нуждаются в неотлагательном ремонте.
В этой книге идей мы познакомимся с художественной мастерской, которая приобрела новый облик после глобальной реконструкции, но при этом совершенно не потеряла своего творческого очарования.
Для музыкантов, художников и других творческих натур имеет значение не только расположение дома, этажность и наличие таких благ, как приятный вид из окна и хорошая пекарня за углом, но и много других малоосязаемых факторов, будь то душа здания или благородный аромат старинных деревянных балок. Ранее это помещение использовалось в качестве художественной мастерской и не предназначалось для постоянного проживания – согласитесь, трудно работать и жить в одном месте.
Компактность – это одна из основных проблем парижских квартир. Однако французские архитекторы и дизайнеры уже научились работать с малогабаритными объектами. Как правило, кухня и гостиная объединяются в одно помещение, которое становится сердцем жилища. Под спальню выделяется комната, где вроде бы помещается двуспальная кровать. Туалетный столик или гардеробная – это уже удовольствие, доступное не всем.
Масштабные метаморфозы преобразили мастерскую и сделали её жилищем настоящего художника, который имеет свое собственное трепетное представление о том, как должна выглядеть квартира для постоянного проживания. В первую очередь, требовалось сохранить неповторимый шарм, способный вдохновлять хозяина изо дня в день. Для этой цели были восстановлены старинные деревянные балки, поддерживающие потолок, а также сохранена и отремонтирована некоторая мебель. Пол пришлось полностью разобрать, так как влага и сырость (из-за длительного отсутствия окон) не пощадили ни паркет, ни перекрытия.
Архитекторы и дизайнеры, работавшие над проектом, показывают нашим читателям то, что осталось от прежних владельцев помещения. Оставленный органический и неорганический мусор хоть и напугал сперва специалистов, но это была одна из самых малозначительных проблем — необходимо было срочно менять всю проводку и сантехнику, а также поработать над звукоизоляцией.
В этой квартире невозможно пребывать в хмуром настроении. Пастельные тона в сочетании с темной древесиной создают атмосферу тепла и элегантности. Гостиная стала идеальным местом для отдыха и работы, способным поддерживать хорошее состояния духа, концентрацию и спокойствие.
Сейчас мы имеем возможность более детально рассмотреть пространство для отдыха, которое обозначено при помощи диванной группы и мягкого ковра нейтрального цвета. Большое полотно позади, является одновременно раздвижной межкомнатной дверью и скрывает за собой секретную комнату – мастерскую художника.
Ванная комната не осталась без творческого внимания нового хозяина квартиры – здесь разместились яркие и сочные картины, точно отражающиеся в зеркалах образы. Для покрытия стен использована специальная краска, устойчивая к влаге. Симбиоз стиля, цвета и освещения помогает разрешить проблему компактности помещения.
Последний снимок в этой книге идей открывает перед нашим взором приватное помещение. Фиолетовый цвет в спальне выражает эксцентричный и яркий характер своего хозяина. Этот дизайн, предусматривающий несколько ярких и сочных предметов декора, смотрится невероятно стильно и благородно.