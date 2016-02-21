Маленький дом в стиле модерн

Компактный и комфортабельный домик для молодой семьи – настоящий идиллический образ начала идеальной жизни в пригороде! Светлый, солнечный и очень удобный в быту такой коттедж для многих является пределом мечтаний!

Архитектурная студия HAUPTVOGEL & SCHÜTT PLANUNGSGRUPPE спроектировала этот дом для семьи из Донауэшингена в Германии. Главными их пожеланиями было наличие комфортабельной и современной кухни, гаража на цокольном этаже, открытых деревянных балок, оформленных в современном стиле, панорамного остекления в гостиной и трех спален.

В итоге получился интересный и позитивный проект, которым авторы очень гордятся. Он будто сошел с рекламного буклета риэлтера по недвижимости и воплощает множество современных решений для легкой жизни!