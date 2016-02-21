Маленький дом в стиле модерн

Компактный и комфортабельный домик для молодой семьи – настоящий идиллический образ начала идеальной жизни в пригороде! Светлый, солнечный и очень удобный в быту такой коттедж для многих является пределом мечтаний!
Архитектурная студия HAUPTVOGEL & SCHÜTT PLANUNGSGRUPPE спроектировала этот дом для семьи из Донауэшингена в Германии. Главными их пожеланиями было наличие комфортабельной и современной кухни, гаража на цокольном этаже, открытых деревянных балок, оформленных в современном стиле, панорамного остекления в гостиной и трех спален.
В итоге получился интересный и позитивный проект, которым авторы очень гордятся. Он будто сошел с рекламного буклета риэлтера по недвижимости и воплощает множество современных решений для легкой жизни!
Оштукатуренные фасады – главная часть дизайна экстерьера, плюс частично дом еще и декорирован натуральной древесиной. Панорамное остекление имеет черные рамы, что выгодно подчеркивает контрастные оттенки, а деревянные террасы добавляют дому комфортабельности и более идиллического внешнего вида.
На фотографии вы также можете заметить подготовленное место для шланга – полива газона и кустарников, удобные перила для окон в пол на втором этаже в спальнях и ванной комнате, а также сразу две террасы для отдыха, соединенные небольшой зоной мощения. Таким образом, в летнее время здесь может отдыхать целая компания, здесь хватит места для обеда или ужина на 16 персон или для активного барбекю с числом гостей до 40-ка.
В целях экономии лишь в гостиной и столовой, а также главной спальне есть панорамное остекление от пола до потолка в широкоформатном размере. Именно здесь находится и главная терраса с летней мебелью, которая также служит местом для игр детей.
Стильная кухня расположилась в нише рядом со столовой и является открытой зоной со стороны гостиной. Окна здесь очень удобные, расположенные над гарнитуром, а верхние шкафы, на современный манер, почти отсутствуют.
Особенно роскошным элементом кухни стала подсветка нижней части тумб и стильная бытовая техника, например, плита из стеклокерамики. Важной частью проекта – открытые потолочные балки на первом и мансардном этажах, они добавляют коттеджу особенного кантри-колорита.
Этот интерьер, оформленный на стыке модерна и кантри, выглядит очень по-немецки! Черно-белая палитра, строгая и нейтральная, выдержана здесь практически идеально. Лишь открытые потолочные балки и основа для крыши выделяются на фоне черно-белого интерьера. Подсветка, как и на кухне, реализована у зоны с ванной чашей для пола, а дополнительная светодиодная лента установлена между керамической отделкой стены и началом деревянной отделки кровли, вечером она смотрится просто волшебно!
В целом сам проект дома проработан весьма бюджетно – лишь его полноценный размер, шикарный цокольный этаж плюс к двум основным жилым для гаража и котельной, а также панорамное остекление в гостиной выдают в нем некоторые нотки современного дизайна.
Максимально эффективное расходование средств – важная часть любого проекта для среднего класса, и поэтому здесь мы уделяем особое внимание тому, что большинство материалов отделки, мебель и другие решения были вовсе не дорогостоящими, а приемлемыми по ценовой категории.
Возвращаясь на террасу, мы видим, как удачно был выбран участок под застройку – рядом нет соседей, а лишь прекрасные виды на дикие сады и начало леса. Террасу в этом месте подкрепляют блоки, которые держат ее на нужной высоте, она идеально соответствует полу первого уровня.
Пройдя вниз по лестнице, мы попадем на подъездную площадку, с которой виден и цокольный этаж для гаража и хозяйственных помещений. Со стороны заднего дворика он скрыт, оттого проект выглядит более аккуратным.
Таким образом, архитекторами homify были использованы недостатки неровного участка с резким склоном для организации удобного жилого пространства.
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