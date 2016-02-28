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​До и После: детали преображения гаража в квартиру!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиные в эклектичном стиле
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Городские проекты тотального редизайна фабричных зданий или, как в данном случае, старой автомастерской, позволяют надеяться на светлое будущее центров городов в любой стране! Невостребованная недвижимость превращается в шикарные рестораны, офисы или в ультра-дизайнерские лофты.

Этот объект был куплен молодым человеком для себя. Он хотел наконец-то найти место для постоянной жизни в центре, поближе к развлекательным заведениям и культурным местам. В дизайне он предпочитает современное смешение стилей с оригинальными решениями и интерьеры, предназначенные для активной жизни.

Воплощением его мечты в жизнь занялись дизайнеры из студии SPACE MAKER, которые как раз специализируются на нестандартных проектах. Прежде всего они сделали так, что старая мастерская стала комфортабельной для жизни – создали место для кухни и ванной комнаты, отремонтировали все, что только было возможно, и создали второй уровень для увеличения полезной площади.

​Вид гаража до ремонта

homify
homify

homify
homify
homify

Небольшой по площади гараж все-таки был достаточно просторным для организации полноценной квартиры, особенно если учесть, что в процессе ремонта был добавлен второй уровень. Задняя стена была использована для создания панорамного остекления и выхода на новую террасу на заднем дворике, а фронтальные гаражные ворота заменены на остекление.

Вид гаража до ремонта

homify
homify

homify
homify
homify

Данная недвижимость пару лет была вне рынка и не использовалась по назначению, и тем более никто не ожидал, что из нее сделают полноценное современное жилье. Благодаря воротам было создано шикарное остекление для лофта, а выход на дополнительный задник дворик дал шанс на создание современной террасы для отдыха.

​Вид гаража после ремонта

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Второй уровень был реализован с помощью металлоконструкций, а вот перекрытия, связывающие гараж с первым жилым уровнем дома, в котором он расположен, остались прежними. Два куба (голубой на первом этаже и оранжевый – на втором) являются ванной комнатой внизу и спальней наверху. Остальное помещение осталось полностью открытым – здесь особенно удобно жить по правилам жизни 21-ого века!

Также на втором этаже вы можете заметить зону открытой гардеробной и кабинета, а на первом – стильную гостиную, столовую и кухню в дальнем конце апартаментов. Легкий  беспорядок – кредо данного проекта, который благодаря наличию множества дизайнерских элементов создает ощущение насыщенной творческой жизни.

​Дизайн кухни

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Просторная кухня расположилась в дальнем конце квартиры, а новое остекление и двери-слайдеры с выходом на террасу сделали эту зону солнечной и светлой. Рядом мы можем заметить специальную клумбу для тропических растений – особое пожелание хозяина и миски для его любимой собаки.

​Дизайн спальни

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Спальное место в доме – особенный оранжевый куб, который отделен от открытой зоны второго уровня лишь занавеской. Рядом мы можем найти радиатор отопления, позволяющий даже зимой чувствовать себя в этом помещении комфортно.

Данный куб – не просто дизайнерский прием, а также возможность без дополнительного утепления стен избежать сквозняка, ведь гуляющий в лофте ветер – почти обязательное условие.

​Место для отдыха

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Интересный элемент этого лофта – натянутая на высоте 3 метров сетка между первым и вторым уровнем. Здесь можно отдохнуть, развлечь данной зоной гостей и просто почитать книгу. Такая сетка может выдержать троих взрослых человек, либо одного, но даже прыгающего, и потому абсолютно безопасна в использовании даже маленькими детьми. И да, организация такой сетки – модный тренд в дизайне интерьеров последнего сезона.

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