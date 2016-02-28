​До и После: детали преображения гаража в квартиру!

Городские проекты тотального редизайна фабричных зданий или, как в данном случае, старой автомастерской, позволяют надеяться на светлое будущее центров городов в любой стране! Невостребованная недвижимость превращается в шикарные рестораны, офисы или в ультра-дизайнерские лофты.

Этот объект был куплен молодым человеком для себя. Он хотел наконец-то найти место для постоянной жизни в центре, поближе к развлекательным заведениям и культурным местам. В дизайне он предпочитает современное смешение стилей с оригинальными решениями и интерьеры, предназначенные для активной жизни.

Воплощением его мечты в жизнь занялись дизайнеры из студии SPACE MAKER, которые как раз специализируются на нестандартных проектах. Прежде всего они сделали так, что старая мастерская стала комфортабельной для жизни – создали место для кухни и ванной комнаты, отремонтировали все, что только было возможно, и создали второй уровень для увеличения полезной площади.