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10 самых красивых дачных домиков

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Woning te Midlaren, ScanaBouw BV ScanaBouw BV Дома в стиле кантри
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Посмотреть на эти проекты дачных домов нужно всем любителям жизни на природе! Приходите на homify за идеями и вдохновением, а мы обещаем радовать вас наглядными примерами того, как можно доступно воплотить ваши мечты!

​Дача в стиле шале

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Дома в эклектичном стиле
Pavelchik Design

Банный дом

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Популярный стиль шале может стать идеальным выбором для дизайна вашего дачного или летнего домика! Здесь очарование рустика переплетается с комфортабельным люксовым минимализмом и смотрится просто потрясающе! Общая площадь этого домика с баней – 115 кв. метров!

​Голландский шик

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Этот удивительный коттедж, построенный в традиционном голландском стиле – вытянутая форма, камышовая крыша, отделка натуральным деревом и окна с расстекловкой – выглядит очень романтично!

​Домик в лесу

Bird House Lodge in Woods, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Дома в стиле кантри Дерево Красный
Cottage Style / コテージスタイル

Bird House Lodge in Woods, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Этот шикарный дом оформлен в коттеджном стиле и расположен в лесах Японии. Стильный и симпатичный, он смотрится просто потрясающе в окружении зелени и птиц. Удивительно, что внутри мы найдем очаровательные интерьеры в стиле кантри, а сам дом имеет отдельный гараж.

​Тропический шик

homify Веранда и терраса в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Невероятно, как этот домик создает тропическую атмосферу на обычном загородном участке в… Нидерландах! Камышовая крыша выдает голландский стиль, но при этом очень органично вписывается в тропическое настроение. Интерьеры этого нереально красивого коттеджа вы можете посмотреть здесь

​Яркая эклектика

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Балкон и терраса в рустикальном стиле Твердая древесина Белый
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Немного тропического шарма, красивые декоративные ставни на окнах, просторная веранда с гамаком – что еще можно желать от дачи? Этот дом находится в диком местечке возле океана в пригороде Сан-Паулу, Бразилия, на удивительном мысе рядом с тропическим островом. Сюда приезжают туристы из мегаполиса, чтобы отдохнуть месяц-другой, а местные наслаждаются жизнью в окружении ярких красок круглый год!

Скандинавский домик

Woning te Midlaren, ScanaBouw BV ScanaBouw BV Дома в стиле кантри
ScanaBouw BV

ScanaBouw BV
ScanaBouw BV
ScanaBouw BV

Эта дача построена в скандинавском стиле по каркасной технологии, имеет отделку натуральным деревом, декоративные балки «опоры» для крыши и красивое оформление участка россыпью мелких камней.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Минимализм с шиком

Prefabricated House ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Prefabricated House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дача нового поколения класса prefabricated – созданная на заводе и лишь доставленная на ваш участок и собранная за несколько дней – выглядит очень стильно в вариации от архитектора Александра Жидкова. Площадь дома – 112 кв. метров.

​Мобильный дом

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Дома в стиле кантри
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

О мобильной даче мечтают не многие, ведь в основе традиционного стиля жизни на природе лежит сад и огород, цветники и даже домашние любимцы! Но мобильный дом – шикарная возможность пожить в разных уголках страны или даже мира – поставить его под Адлером, в пригороде Анапы или Калининграда или даже… поехать с ним в соседние страны с визой, например, в Болгарию!

​Аристократичная классика

Haus Kleinmachnow, Müllers Büro Müllers Büro Дома в классическом стиле
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Удивительно, но этот домик, построенный в 1930-х годах, и сейчас смотрится очень красиво! Аристократичная классика в голландском стиле никогда не выйдет из моды и более того – отлично подходит для дизайна дачи.

​Домик в лесу

平の家, ATELIER N ATELIER N Дома в эклектичном стиле
ATELIER N

ATELIER N
ATELIER N
ATELIER N

Удивительный японский проект построен в американском стиле Log Cabin, что берет свое начало в таком стиле, как шале, но имеет огромное количество уникальных особенностей.

Данный стиль является уникальным для США и особенно популярен в Северной Америке и Канаде, в горном Колорадо и живописной Монтане. Такие дома являются образом Дома Мечты для американца, мечтающего о жизни на озере, в окружении лесного массива, щебетания птиц и величия гор.

В Японии данный вариант является очень упрощенным, но сохранил необычную планировку и характерный скат крыши. Эта дача построена из SIP-панелей и может считаться прекрасным примером того, как новые технологии и традиционный, очень оригинальный стиль сочетаются в современной архитектуре.

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