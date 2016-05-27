10 самых красивых дачных домиков

Удивительный японский проект построен в американском стиле Log Cabin, что берет свое начало в таком стиле, как шале, но имеет огромное количество уникальных особенностей.

Данный стиль является уникальным для США и особенно популярен в Северной Америке и Канаде, в горном Колорадо и живописной Монтане. Такие дома являются образом Дома Мечты для американца, мечтающего о жизни на озере, в окружении лесного массива, щебетания птиц и величия гор.

В Японии данный вариант является очень упрощенным, но сохранил необычную планировку и характерный скат крыши. Эта дача построена из SIP-панелей и может считаться прекрасным примером того, как новые технологии и традиционный, очень оригинальный стиль сочетаются в современной архитектуре.

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