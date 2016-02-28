Как удобрить свой сад недорогими методами

Следует сказать, что вопрос о зарождении жизни на Земле до сих пор покрыт тайной, а ни одна из теорий, пытающихся разрешить эту проблему, до сих пор не получила своего подтверждения. С другой стороны, для некоторых людей это вопрос веры, поэтому они считают факт зарождения жизни на земле проявлением высшей Божьей воли.

Так или иначе, многие считают, что двигателем развития биосферы стали микроскопические зеленые и синие водоросли, миллионы лет производящих кислород, позволяя таким образом формироваться защитной атмосфере земли. Когда жизнь переместилась на сушу, ей тоже нужно была питательна среда. В этом помогли растения. Чем же они питались?

Дело в том, на протяжении миллионов, и даже миллиардов лет, представители животного и растительного миров умирали. Их организмы перегнивали, образуя таким образом плодородный слой почвы. Из этого следует, что природа самовосстанавливалась, используя такое органическое удобрения.

Современное садоводство, а также поклонники экологического земледелия, используют указанные принципы в своей повседневной работе на участке. В этом деле важно все сделать просто и неукоснительно согласно разработанным инструкциям.