Как удобрить свой сад недорогими методами

Следует сказать, что вопрос о зарождении жизни на Земле до сих пор покрыт тайной, а ни одна из теорий, пытающихся разрешить эту проблему, до сих пор не получила своего подтверждения. С другой стороны, для некоторых людей это вопрос веры, поэтому они считают факт зарождения жизни на земле проявлением высшей Божьей воли.
Так или иначе, многие считают, что двигателем развития биосферы стали микроскопические зеленые и синие водоросли, миллионы лет производящих кислород, позволяя таким образом формироваться защитной атмосфере земли. Когда жизнь переместилась на сушу, ей тоже нужно была питательна среда. В этом помогли растения. Чем же они питались?
Дело в том, на протяжении миллионов, и даже миллиардов лет, представители животного и растительного миров умирали. Их организмы перегнивали, образуя таким образом плодородный слой почвы. Из этого следует, что природа самовосстанавливалась, используя такое органическое удобрения.
Современное садоводство, а также поклонники экологического земледелия, используют указанные принципы в своей повседневной работе на участке. В этом деле важно все сделать просто и неукоснительно согласно разработанным инструкциям.
Любое серьезное мероприятие требует соблюдения строгой последовательности действий, которые должны привести к положительным результатам.
Процесс удобрения рассматривается садоводством как одно из самых важных действий, от которого зависит жизнеспособность и плодородие сада.
Существуют два вида удобрения почвы — химический и органический.
Первый еще целесообразно было бы назвать искусственным. Он предполагает внесение в грунт химических препаратов, насыщенных макро- и микроэлементами, которые питают почву. Недостатком этого вида удобрений является высокий риск нарушить хрупкий баланс веществ и элементов, содержащихся в почве. Кроме того, возможны повреждения растений («химические ожоги»), а также заражение плодов химическими веществами, которые вредны для здоровья.
Органическое удобрение предполагает использование естественных отходов сельскохозяйственного производства: навоза животных, перегнивших остатков пищи, перегнившей травы, компоста. Так как это естественный способ удобрить землю, он не нарушает баланса микроэлементов в почве, улучшает структуру грунта, а также легко усваивается. Помимо всего прочего, это экологически чистое удобрение, которое исключает заражение продуктов.
Шаги по удобрению грунта предполагают:
- Обработка участка.
- Приготовление компоста из крапивы и окопника.
- Внесение конского навоза.
- Использование кроличьего помета.
- Разброс древесной золы.
- Применение в качестве компоста скошенной травы.
Основные принципы садоводства гласят, что невозможно получить эффективный урожай культурных растений, если предварительно не обрабатывать почву. Скорее всего семена культурных растений просто пропадут, так и не дав всходов.
Обрабатывать почву следует еще осенью. Такая обработка подразумевает борьбу с сорняками и рыхление земли.
Рыхлить почву можно различными методами. Если участок большой и много открытой территории, то его вспахивают трактором. После пашни образуются большие глыбы, которые перевернуты корнями сорняков вверх. За счет этого сорняки вымерзают на протяжении зимы.
Можно использовать механический культиватор либо перекопать землю вручную.
Принципы перекопки те же — взрыхлить землю и перевернуть корни сорняков вверх для их вымораживания. Если позволяет время, то одновременно эти корни можно вручную выбирать.
Несмотря на свою противную жгучесть, крапива в садоводстве считается крайне полезным растением. Культуры, растущие рядом с ней, улучшают свои вкусовые качества, а также становятся более стойкими к поражениям болезней и различных вредителей.
Кроме того, можно приготовить жидкий компост из крапивы и окопника, который является прекрасным удобрением. Для приготовления жидкого компоста следует использовать деревянную или пластиковую тару. Металлическая для этих целей не подойдет. Тара на одну треть заполняется свежескошенной крапивой, в которую можно добавить окопник и другие сорные травы. После этого она заливается отстоянной и прогретой на солнце водой. Эту смесь оставляют бродить на неделю — две, лишь изредка помешивая.
Готовность компоста определяется по его темному цвету, а также прекращению высвобождения углекислого газа. Готовый компост можно лить под корень или удобрять растения путем опрыскивания. В первом случае его разводят с водой в соотношении один к десяти, а во втором — один к двадцати.
Такое удобрение, как конский навоз, ныне редко можно найти. Если в старину кони широко использовались в качестве транспорта и тягловой силы в сельскохозяйственных работах, то сейчас коней содержат разве что для занятий спортом и т.д.
Многие садоводы, конский навоз рассматривают как один из самых лучших. Чем же он выгодно отличается?
Во-первых, он менее влажный и более рыхлый, что позволяет с легкостью его перекапывать.
Во-вторых, он разогревается до 60-80 градусов по Цельсию, что делает его незаменимым для холодной почвы. Помимо этого, конский навоз можно вносить и в качестве жидкого удобрения, разводя 1 л конского навоза на 10 л воды.
Кролики — это не только ценный мех, но и три — четыре килограмма диетического, ценного… для почвы помета. В процессе своей жизнедеятельности кролики выдают помет, содержащий такие ценные макроэлементы почвы, как азот, фосфор и калий. При этом, в кроличьем помете отсутствуют активные семена сорняков, что позволяет использовать его без предварительного компостирования. В зеленом садоводстве этот помет считается одним из самых эффективных. Применять его довольно просто — нужно просто разбросать помет на поверхность почвы вместо мульчи. При этом, такое применение следует проводить умеренно, ведь он довольно ощутимо разогревает почву, что может негативно сказаться на созревании урожая. Кроличий помет можно добавлять в травяные жидкие настои, подобно тому, о котором описано выше. Это сделает из него прекрасное жидкое удобрение. Возможно и производство гумуса из такого компоста, но в этом случае нужно достать компостных червей.
Еще в садоводстве древности считали древесную золу одним из лучших удобрений. Это уникальное вещество содержит ряд полезных макро- и микроэлементов, которые необходимы растению на всех стадиях роста.
Следует отметить, что точный химический состав золы определить невозможно, так как он зависит от того, какое растение было сожжено. В то же время, еще Д. И. Менделеев установил, что любая зола имеет общую для всех формулу.
Вносить древесную золу можно непосредственно путем ее раскидывания под растениями, либо разведения в воде (100 гр. на 20 литров).
Девизом зеленого садоводства является тотальная утилизация любого органического материала, который образовался в хозяйстве. Не исключение представляет и скошенная трава, которая прекрасно может подойти как в качестве мульчи, так и в качестве компоста.
Для приготовления компоста из скошенной травы важно слоями сложить ее вместе с другой органикой. Например, слой навоза — слой травы. Далее снова слой навоза и т.д. Через несколько недель трава перегниет и ее можно смело использовать для удобрения.
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