Азиатский дом 21-ого века

Если вы любите проекты в стиле восточного минимализма в принципе – то этот дом вас точно удивит смесью традиционного японского дизайна и современных технологий. Он как воплощение гармоничного симбиоза двух эпох и двух культур (азиатской и европейской) и позиционируется как дом 21-ого века, собравший в себя все самое лучшее со всего мира.
Построенный для молодой семьи с маленькими детьми этот проект может порадовать вас и экологичным подходом в строительстве и дизайне интерьера. Основной материал проекта – натуральная древесина, красиво подчеркнутая в сегменте luxury с помощью панорамного остекления, качественной подсветки и шикарной открытой планировки.
Архитекторы особенно стремились создать ощущение покоя и гармонии, полного расслабления в стиле SPA. Им это особенно удалось в зоне террас и в гостиной, которая расположена непосредственно за ними – здесь кажется, что дом похож на тайское бунгало возле океана при 5* resort’е.
Сохраненные принципы традиционного японского дома видны здесь невооруженным глазом – мульти-террасы, расположенные вдоль нескольких комнат дома, а также особенное место главной ванной комнаты (на первом этаже, рядом с гостиной) – выдают в проекте стремление к истоками собственной культуры. Например, расположение ванной продиктовано более ранней традицией, когда эта комната была доступна лишь по террасам и крытым переходам по улице и находилась в другой части участка.
Традиционные балкончики с особо высокими перилами на втором этаже – тоже часть азиатских традиций. Перила доходят почти до высоты 1,4 метра, позволяя тому, кто выходит на балконы, быть в полной приватности.
Удивительная планировка этого дома подразумевает столовую и кухню с двусветным освещением, гостиную с особенным настроением полного спокойствия и отдельный навес для автомобилей – пристройка справа от здания.
Европейская гостиная – это нововведение для азиатской культуры, в которую в самый последний момент добавились мягкая мебель и TV. Тем не менее, сейчас в современных азиатских проектах такая гостиная уже не редкость даже при наличии атмосферы полного минимализма и лаконичности.
Интересно, что в азиатских проектах самым роскошным местом в доме с лучшим расположением является не гостиная, как в европейских, а кухня. В восточной культуре также есть традиция создавать зону рабочего кабинета прямо на кухне – для детей, близко к матери и ее кулинарным делам, чтобы она могла присматривать за детьми во время выполнения домашнего задания, рисования или игр.
Таким образом, именно кухня в данном проекте имеет двусветное освещение и особенно высокие потолки, ведь здесь дети и мама проводят большее количество своего времени.
Еще пара характерных отличий восточного дома от европейского – кухня в формате ниши с высокой стойкой (но не барной), отдельные комнаты для игр детей – открытых балконов, как в этом проекте, или лестничного холла на втором этаже, который также является игровой или библиотекой.
Использование гарнитуров из нержавеющей стали – не менее популярный элемент современного азиатского дома. Чаще всего тогда мебель на кухне получается комбинированной – модули в стиле минимализма со светлыми фасадами и модули из стали.
Приватностью этого проекта в первую очередь занята пристройка для автомобилей, она позволяет скрыть зону заднего дворика с лучшими видами на окрестности от взглядов прохожих. Таким образом, на участке, где в принципе было очень мало места, реализовалась идея маленького оазиса для молодой семьи!
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