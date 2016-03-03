Азиатский дом 21-ого века

Если вы любите проекты в стиле восточного минимализма в принципе – то этот дом вас точно удивит смесью традиционного японского дизайна и современных технологий. Он как воплощение гармоничного симбиоза двух эпох и двух культур (азиатской и европейской) и позиционируется как дом 21-ого века, собравший в себя все самое лучшее со всего мира.

Построенный для молодой семьи с маленькими детьми этот проект может порадовать вас и экологичным подходом в строительстве и дизайне интерьера. Основной материал проекта – натуральная древесина, красиво подчеркнутая в сегменте luxury с помощью панорамного остекления, качественной подсветки и шикарной открытой планировки.

Архитекторы особенно стремились создать ощущение покоя и гармонии, полного расслабления в стиле SPA. Им это особенно удалось в зоне террас и в гостиной, которая расположена непосредственно за ними – здесь кажется, что дом похож на тайское бунгало возле океана при 5* resort’е.