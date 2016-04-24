Лучшие проекты японских коттеджей

Сегодня перед вами предстанут 15 коттеджей, которые стали самыми популярными на homify Япония. Частная архитектура и дизайн интерьера в Японии сильно отличаются от европейского, но любители традиционного минимализма и азиатского стиля наверняка найдут в нем решение своих проблем.
Хотите позволить себе роскошь панорамного остекления, мульти-террас и высоких потолков? Тогда вам обязательно стоит обратить внимание на азиатский стиль, который всегда все делает в компактной и бюджетной манере.
В этом удивительном доме есть все для большой семьи и ее счастливой жизни даже на самом маленьком участке. Удивительно, как все уместилось в бюджет и столь маленькую площадь.
Деревянные японские дома с любовью к собственной культуре выглядят еще более особенно – в них чувствуется атмосфера целой эпохи в жизни страны, которая предшествовала глобализации.
Этот японский дом построен в стиле модерн и имеет вполне современную планировку, однако в нем чувствуется влияние национальной культуры в той же мере, что и американской.
В стиле минимализм строятся все более строгие, прямолинейные и к тому же чаще всего более люксовые японские проекты. Обычно они выглядят как шикарные виллы в глубине леса, где вы оторваны от цивилизации, но не от всех благ комфортабельности современного мира.
Японская градостроительная стратегия подразумевает участки под частную застройку площадью всего лишь около 2-3 соток. Такой дом использует имеющуюся у него площадь с удивительной ловкостью.
То, как японские традиции перешли в международные инновации, просто удивительно! Двери-слайдеры, панорамное остекление, угловое остекление, идентичный уровень гостиной и террасы, мульти-террасы, прогулочные террасы и геометричные сады камней – все это взято из японской культуры и сейчас используется по всему миру.
Изначально двери-слайдеры были выполнены из рисовой бумаги на деревянном каркасе и в азиатских домах использовались еще и как мобильные внутренние перегородки.
Японские проекты коттеджей могут предложить вам шикарные планировки для стартового дома современной семьи. Экономя там, где можно, они дают простор и удобство там, где необходимо!
Удивительно, но в Японии даже дома в стилях международного модерна и минимализма всегда имеют национальный привкус – если не в экстерьере, то в дизайне интерьера уж точно. Лаконичность фасадов и ультра-инновационность здесь соседствуют с японской практичностью в быту и культурным аскетизмом.
В Японии основной работой архитектора становится именно планирование дома, а не реализация его внешнего облика, как определенного образа жизни. Здесь все зависит от участка (неровного, маленького, неудобного, рельефного) и расположения комнат. Можно даже сказать, что японская культура еще осталась на уровне «выживания», где главное – просто получить удобный и практичный дом, а не найти место для изысканности и роскоши. С другой стороны, национальная культура подразумевает отсутствие излишеств и намеренно не выходит из данной фазы развития.
Из-за низкоскатной кровли, нависающей по сторонам от дома, террас, похожих на альпийские, и использования древесины в декоре фасадов некоторые японские дома похожи на шале. На самом деле 99% современных японских домов уже давно строятся по каркасной системе с использованием сэндвич-панелей (SIP-панелей).
Еще один интересный вариант японского коттеджа даже слегка похож на славянский – светлые и рыжеватые оттенки древесины способствуют такому впечатлению.
Еще одно отличие японских коттеджей от многих других культурных ветвей в мире – это планировки, которые очень часто напоминают жилые апартаменты. Иногда первый этаж дома и вовсе является нежилым – здесь расположены гараж, кладовая, гостевая туалетная комната, гардеробная и лестница. «Квартира» же со всеми жилыми комнатами располагается на втором этаже.
В современном японском домостроении используется комбинирование материалов для отделки фасадов. Чаще всего это штукатурка, железные декоративные панели (бюджетный вариант), декоративный натуральный камень или кирпич, натуральное дерево. А отличие такого типа дизайна фасадов от европейского видно в пропорциях – здесь основной материал отделки занимает около 80-90% отделки здания и чаще всего комбинируются лишь два типа материалов.
Линейные планировки одноэтажных вилл – тоже не редкость в Японии. Двери-слайдеры и террасы в данном случае реализуются в классической манере, а символизм каждого предмета декора и отделки лишь становится четче при такой форме здания.
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