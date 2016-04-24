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Лучшие проекты японских коттеджей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
道後のコートハウス, 株式会社細川建築デザイン 株式会社細川建築デザイン Дома в стиле модерн
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Сегодня перед вами предстанут 15 коттеджей, которые стали самыми популярными на homify Япония. Частная архитектура и дизайн интерьера в Японии сильно отличаются от европейского, но любители традиционного минимализма и азиатского стиля наверняка найдут в нем решение своих проблем.

​Компактная современность

Qilin, 松島潤平建築設計事務所 / JP architects 松島潤平建築設計事務所 / JP architects Дома в эклектичном стиле
松島潤平建築設計事務所 / JP architects

松島潤平建築設計事務所 / JP architects
松島潤平建築設計事務所 / JP architects
松島潤平建築設計事務所 / JP architects

Хотите позволить себе роскошь панорамного остекления, мульти-террас и высоких потолков? Тогда вам обязательно стоит обратить внимание на азиатский стиль, который всегда все делает в компактной и бюджетной манере.

​Семейный модернизм

ふたつの芽, murase mitsuru atelier murase mitsuru atelier Дома в стиле лофт
murase mitsuru atelier

murase mitsuru atelier
murase mitsuru atelier
murase mitsuru atelier

В этом удивительном доме есть все для большой семьи и ее счастливой жизни даже на самом маленьком участке. Удивительно, как все уместилось в бюджет и столь маленькую площадь.

​Японская традиция

K邸 Renovation, 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 Дома в эклектичном стиле Дерево
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

Деревянные японские дома с любовью к собственной культуре выглядят еще более особенно – в них чувствуется атмосфера целой эпохи в жизни страны, которая предшествовала глобализации.

​Азиатский модерн

こがねの家, 株式会社山口工務店 株式会社山口工務店 Дома в стиле модерн
株式会社山口工務店

株式会社山口工務店
株式会社山口工務店
株式会社山口工務店

Этот японский дом построен в стиле модерн и имеет вполне современную планировку, однако в нем чувствуется влияние национальной культуры в той же мере, что и американской.

​Японский минимализм

8匹の猫と姉妹の暮らす家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン Дома в азиатском стиле
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

В стиле минимализм строятся все более строгие, прямолинейные и к тому же чаще всего более люксовые японские проекты. Обычно они выглядят как шикарные виллы в глубине леса, где вы оторваны от цивилизации, но не от всех благ комфортабельности современного мира.

​Удачные маневры

S･M-home, 一級建築士事務所 想建築工房 一級建築士事務所 想建築工房 Дома в стиле модерн
一級建築士事務所　想建築工房

一級建築士事務所　想建築工房
一級建築士事務所　想建築工房
一級建築士事務所　想建築工房

Японская градостроительная стратегия подразумевает участки под частную застройку площадью всего лишь около 2-3 соток. Такой дом использует имеющуюся у него площадь с удивительной ловкостью.

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​Традиции в инновации

藤井下組の家, 空間設計室/kukanarchi 空間設計室/kukanarchi Балконы и веранды в эклектичном стиле
空間設計室/kukanarchi

空間設計室/kukanarchi
空間設計室/kukanarchi
空間設計室/kukanarchi

То, как японские традиции перешли в международные инновации, просто удивительно! Двери-слайдеры, панорамное остекление, угловое остекление, идентичный уровень гостиной и террасы, мульти-террасы, прогулочные террасы и геометричные сады камней – все это взято из японской культуры и сейчас используется по всему миру.

Изначально двери-слайдеры были выполнены из рисовой бумаги на деревянном каркасе и в азиатских домах использовались еще и как мобильные внутренние перегородки.

​Стартовый дом для семьи

つなぐ家, エヌ スケッチ エヌ スケッチ Дома в эклектичном стиле Дерево
エヌ スケッチ

エヌ スケッチ
エヌ スケッチ
エヌ スケッチ

Японские проекты коттеджей могут предложить вам шикарные планировки для стартового дома современной семьи. Экономя там, где можно, они дают простор и удобство там, где необходимо!

​Лаконизм в действии

石井の家, 小野里信建築アトリエ 小野里信建築アトリエ Дома в стиле модерн
小野里信建築アトリエ

小野里信建築アトリエ
小野里信建築アトリエ
小野里信建築アトリエ

Удивительно, но в Японии даже дома в стилях международного модерна и минимализма всегда имеют национальный привкус – если не в экстерьере, то в дизайне интерьера уж точно. Лаконичность фасадов и ультра-инновационность здесь соседствуют с японской практичностью в быту и культурным аскетизмом.

​Миссия невыполнима

​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Дома в стиле модерн
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

В Японии основной работой архитектора становится именно планирование дома, а не реализация его внешнего облика, как определенного образа жизни. Здесь все зависит от участка (неровного, маленького, неудобного, рельефного) и расположения комнат. Можно даже сказать, что японская культура еще осталась на уровне «выживания», где главное – просто получить удобный и практичный дом, а не найти место для изысканности и роскоши. С другой стороны, национальная культура подразумевает отсутствие излишеств и намеренно не выходит из данной фазы развития.

​Японское шале

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier Дома в стиле модерн Дерево Черный
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

Из-за низкоскатной кровли, нависающей по сторонам от дома, террас, похожих на альпийские, и использования древесины в декоре фасадов некоторые японские дома похожи на шале. На самом деле 99% современных японских домов уже давно строятся по каркасной системе с использованием сэндвич-панелей (SIP-панелей).

​Японский рустик

home sweet home, ATELIER TAMA ATELIER TAMA Дома в стиле кантри
ATELIER TAMA

ATELIER TAMA
ATELIER TAMA
ATELIER TAMA

Еще один интересный вариант японского коттеджа даже слегка похож на славянский – светлые и рыжеватые оттенки древесины способствуют такому впечатлению.

​Городской формат

LINK HOUSE, 松岡健治一級建築士事務所 松岡健治一級建築士事務所 Дома в стиле минимализм
松岡健治一級建築士事務所

松岡健治一級建築士事務所
松岡健治一級建築士事務所
松岡健治一級建築士事務所

Еще одно отличие японских коттеджей от многих других культурных ветвей в мире – это планировки, которые очень часто напоминают жилые апартаменты. Иногда первый этаж дома и вовсе является нежилым – здесь расположены гараж, кладовая, гостевая туалетная комната, гардеробная и лестница. «Квартира» же со всеми жилыми комнатами располагается на втором этаже.

​Комбинированные материалы

道後のコートハウス, 株式会社細川建築デザイン 株式会社細川建築デザイン Дома в стиле модерн
株式会社細川建築デザイン

株式会社細川建築デザイン
株式会社細川建築デザイン
株式会社細川建築デザイン

В современном японском домостроении используется комбинирование материалов для отделки фасадов. Чаще всего это штукатурка, железные декоративные панели (бюджетный вариант), декоративный натуральный камень или кирпич, натуральное дерево. А отличие такого типа дизайна фасадов от европейского видно в пропорциях – здесь основной материал отделки занимает около 80-90% отделки здания и чаще всего комбинируются лишь два типа материалов.

​Стильные виллы

庭の家, プラソ建築設計事務所 プラソ建築設計事務所 Дома в стиле модерн
プラソ建築設計事務所

プラソ建築設計事務所
プラソ建築設計事務所
プラソ建築設計事務所

Линейные планировки одноэтажных вилл – тоже не редкость в Японии. Двери-слайдеры и террасы в данном случае реализуются в классической манере, а символизм каждого предмета декора и отделки лишь становится четче при такой форме здания.

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