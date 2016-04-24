Лучшие проекты японских коттеджей

То, как японские традиции перешли в международные инновации, просто удивительно! Двери-слайдеры, панорамное остекление, угловое остекление, идентичный уровень гостиной и террасы, мульти-террасы, прогулочные террасы и геометричные сады камней – все это взято из японской культуры и сейчас используется по всему миру.

Изначально двери-слайдеры были выполнены из рисовой бумаги на деревянном каркасе и в азиатских домах использовались еще и как мобильные внутренние перегородки.