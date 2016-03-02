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Дом, в котором хочется жить!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Steinhaus über dem Rheintal, Noesser Padberg Architekten GmbH Noesser Padberg Architekten GmbH Ванная комната в стиле модерн
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Этот проект в стиле чистейшего модерна реализован в городе Кёльн, Германия и служит нам прекрасным примером того, что именно олицетворяютвсе традиции данного стиля в архитектуре и дизайне интерьера.

Студия NOESSER PADBERG ARCHITEKTEN GMBH спроектироваладанный дом с учетом пожеланий хозяев, но главным их вдохновением было созданиефункционального, большого и удобного дома для современной семьи.

В целом этот проект показывает нам, что трендовые идеи(например, панорамное остекление, глянцевая кухня и отделка фасадовкамнем) могут гармонично сочетаться между собой в одном проекте. Прежде чемидти к архитектору, мы советуем вам собрать из проектов homify собственныеКниги Идей и поместить в них все ваши мечты, желания и мысли насчет вашегоидеального загородного дома. С помощью них вы сможете точно представить себекартину нового коттеджа, оформленного по вашим правилам. Интересные идеипланировок вы можете взять в другой нашей статье, а идеи дизайнакаждой из комнат дома – в нашей специальной фото-галерее проектов архитекторови дизайнеров homify.

От всего сердца мы хотим вам пожелать не бояться мечтать.Выбирайте только самое лучшее, самое красивое, то, к чему тянется ваша душа, и выполучите не только дом вашей мечты, но и образ жизни, который заслуживаете!

​Парадный фасад

Steinhaus über dem Rheintal, Noesser Padberg Architekten GmbH Noesser Padberg Architekten GmbH Дома в стиле модерн
Noesser Padberg Architekten GmbH

Noesser Padberg Architekten GmbH
Noesser Padberg Architekten GmbH
Noesser Padberg Architekten GmbH

Всего в этом доме три уровня, цокольный этаж занят гаражом на два автомобиля,  хозяйственными помещениями и главным входом в дом. Приватные фасады со стороны улицы позволяют не думать о прохожих, а формат остекления – мансардное и узкая полоска окон на втором этаже – делают фасад стильным и запоминающимся.

​Отделка фасадов

Steinhaus über dem Rheintal, Noesser Padberg Architekten GmbH Noesser Padberg Architekten GmbH Дома в стиле модерн
Noesser Padberg Architekten GmbH

Noesser Padberg Architekten GmbH
Noesser Padberg Architekten GmbH
Noesser Padberg Architekten GmbH

В проекте были использованы разнообразные материалы в отделке фасадов – особенно брутальный натуральный камень, еще один тип серого камня на фотографии выше, штукатурка трендового цвета марсала, белая штукатурка, а также был применен весьма оригинальный и эффектный прием – заход кровли на стену фасадов с двух сторон.

​Интерьер кухни в стиле модерн

Steinhaus über dem Rheintal, Noesser Padberg Architekten GmbH Noesser Padberg Architekten GmbH Кухня в стиле модерн
Noesser Padberg Architekten GmbH

Noesser Padberg Architekten GmbH
Noesser Padberg Architekten GmbH
Noesser Padberg Architekten GmbH

Функциональная кухня использует глубокие цвета для реализации идеального семейного места для кулинарии. Насыщенный томатный оттенок, как никакой другой, шикарно вписывается в стиль модерн на фоне актуальной техники и открытого пространства.

​Столовая и терраса

Steinhaus über dem Rheintal, Noesser Padberg Architekten GmbH Noesser Padberg Architekten GmbH Столовая комната в стиле модерн
Noesser Padberg Architekten GmbH

Noesser Padberg Architekten GmbH
Noesser Padberg Architekten GmbH
Noesser Padberg Architekten GmbH

В зоне столовой мы найдем панорамное остекление с двух сторон и выход на террасу, которая поразит вас прекрасным видом на улицу и даже на долину среди холмов и лес. Здесь – отличное место для семейного досуга, включающее игры детей, обеды и ужины, прием гостей и приятные беседы в компании любимых людей. Мебель выбрана легкая, способная легко переместиться на террасу в теплый солнечный день.

​Ванная комната

Steinhaus über dem Rheintal, Noesser Padberg Architekten GmbH Noesser Padberg Architekten GmbH Ванная комната в стиле модерн
Noesser Padberg Architekten GmbH

Noesser Padberg Architekten GmbH
Noesser Padberg Architekten GmbH
Noesser Padberg Architekten GmbH

Главная ванная комната оборудована ванной чашей с гидромассажем иоформлена в стиле модерн. Из-за наличия панорамного остекления, орхидей идругих тропических растений, а также обилия черного дерева в интерьере такаяванная комната напоминает нам стиль SPA за однимлишь исключением – модерн всегда получается более городским и собранным стилем,тогда как SPA скореепохож на фантастическую реальность вкупе с провинциальностью.

​Задний дворик

Steinhaus über dem Rheintal, Noesser Padberg Architekten GmbH Noesser Padberg Architekten GmbH Дома в стиле модерн
Noesser Padberg Architekten GmbH

Noesser Padberg Architekten GmbH
Noesser Padberg Architekten GmbH
Noesser Padberg Architekten GmbH

На заднем дворике мы найдем уютную террасу с мощением светлым гравием. Здесь стоит столовая группа в стиле рустик, придающая каменным фасадам атмосферу настоящего альпийского шале!

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