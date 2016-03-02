Дом, в котором хочется жить!

Этот проект в стиле чистейшего модерна реализован в городе Кёльн, Германия и служит нам прекрасным примером того, что именно олицетворяютвсе традиции данного стиля в архитектуре и дизайне интерьера.
Студия NOESSER PADBERG ARCHITEKTEN GMBH спроектироваладанный дом с учетом пожеланий хозяев, но главным их вдохновением было созданиефункционального, большого и удобного дома для современной семьи.
В целом этот проект показывает нам, что трендовые идеи(например, панорамное остекление, глянцевая кухня и отделка фасадовкамнем) могут гармонично сочетаться между собой в одном проекте. Прежде чемидти к архитектору, мы советуем вам собрать из проектов homify собственныеКниги Идей и поместить в них все ваши мечты, желания и мысли насчет вашегоидеального загородного дома. С помощью них вы сможете точно представить себекартину нового коттеджа, оформленного по вашим правилам. Интересные идеипланировок вы можете взять в другой нашей статье, а идеи дизайнакаждой из комнат дома – в нашей специальной фото-галерее проектов архитекторови дизайнеров homify.
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Всего в этом доме три уровня, цокольный этаж занят гаражом на два автомобиля, хозяйственными помещениями и главным входом в дом. Приватные фасады со стороны улицы позволяют не думать о прохожих, а формат остекления – мансардное и узкая полоска окон на втором этаже – делают фасад стильным и запоминающимся.
В проекте были использованы разнообразные материалы в отделке фасадов – особенно брутальный натуральный камень, еще один тип серого камня на фотографии выше, штукатурка трендового цвета марсала, белая штукатурка, а также был применен весьма оригинальный и эффектный прием – заход кровли на стену фасадов с двух сторон.
Функциональная кухня использует глубокие цвета для реализации идеального семейного места для кулинарии. Насыщенный томатный оттенок, как никакой другой, шикарно вписывается в стиль модерн на фоне актуальной техники и открытого пространства.
В зоне столовой мы найдем панорамное остекление с двух сторон и выход на террасу, которая поразит вас прекрасным видом на улицу и даже на долину среди холмов и лес. Здесь – отличное место для семейного досуга, включающее игры детей, обеды и ужины, прием гостей и приятные беседы в компании любимых людей. Мебель выбрана легкая, способная легко переместиться на террасу в теплый солнечный день.
Главная ванная комната оборудована ванной чашей с гидромассажем иоформлена в стиле модерн. Из-за наличия панорамного остекления, орхидей идругих тропических растений, а также обилия черного дерева в интерьере такаяванная комната напоминает нам стиль SPA за однимлишь исключением – модерн всегда получается более городским и собранным стилем,тогда как SPA скореепохож на фантастическую реальность вкупе с провинциальностью.
На заднем дворике мы найдем уютную террасу с мощением светлым гравием. Здесь стоит столовая группа в стиле рустик, придающая каменным фасадам атмосферу настоящего альпийского шале!
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