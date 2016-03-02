Дом, в котором хочется жить!

Этот проект в стиле чистейшего модерна реализован в городе Кёльн, Германия и служит нам прекрасным примером того, что именно олицетворяютвсе традиции данного стиля в архитектуре и дизайне интерьера.

Студия NOESSER PADBERG ARCHITEKTEN GMBH спроектироваладанный дом с учетом пожеланий хозяев, но главным их вдохновением было созданиефункционального, большого и удобного дома для современной семьи.

В целом этот проект показывает нам, что трендовые идеи(например, панорамное остекление, глянцевая кухня и отделка фасадовкамнем) могут гармонично сочетаться между собой в одном проекте. Прежде чемидти к архитектору, мы советуем вам собрать из проектов homify собственныеКниги Идей и поместить в них все ваши мечты, желания и мысли насчет вашегоидеального загородного дома. С помощью них вы сможете точно представить себекартину нового коттеджа, оформленного по вашим правилам. Интересные идеипланировок вы можете взять в другой нашей статье, а идеи дизайнакаждой из комнат дома – в нашей специальной фото-галерее проектов архитекторови дизайнеров homify.

От всего сердца мы хотим вам пожелать не бояться мечтать.Выбирайте только самое лучшее, самое красивое, то, к чему тянется ваша душа, и выполучите не только дом вашей мечты, но и образ жизни, который заслуживаете!