Деревянный и современный японский дом

Японская традиция деревянных домов в стиле минимализм за последние 10 лет претерпела огромные изменения. Все чаще в гостиных мы видим европейские диваны, в столовой – традиционные группы, в спальнях – кровати. Но эволюция стиля происходит далеко не во всех областях, и есть элементы, которые еще надолго останутся характерными признаками азиатского деревянного дома.
Архитекторы из студии AMI ENVIRONMENT DESIGN в данном проекте постарались объединить традиции и современность. Для любого японца дом – это особенное место, потому при разработке прежде всего учитывались пожелания владельца и его семьи.
В статье мы рассмотрим как традиционные, так и элементы нового дизайна в этом доме, а также увидим, что японский минимализм – прекрасный аналог европейского эко-дома.
В дизайне экстерьера японский дом чаще всего остается деревянным, но в данном случае присутствуют оштукатуренные фасады модного цвета ледяной кофе. Традиционный угол наклона ската крыши остался обычным, а вот современные мансардные окна являются инновационным решением.
Традиционную просторную японскую террасу, опоясывающую несколько комнат дома и ведущую в ванную комнату, заменила небольшая декоративная терраса в восточном стиле. Также стоит отметить наличие трех дровяных печей для отопления дома – единственного способа обогрева в зимний период. Одна из них находится в гостиной, а вторая и третья – обогревают пространство спален.
В дизайне интерьера мы найдем традиционный подход к отделке. Деревянная доска на полу, открытые потолочные балки, раздвижные двери из рисовой бумаги и оштукатуренные в некоторых местах стены выдают классический японский дизайн. При этом остекление здесь реализовано нового формата, раньше на его месте были бы легкие перегородки без стекол. Современным также являются в этом доме светильники, новые окна и все коммуникации.
В некоторых комнатах дома была реализована идея высоких потолков, другое же пространство под крышей было использовано для создания открытых и приватных комнат. Здесь, в свете вечерней подсветки, находясь в зоне столовой, особенно хорошо виден качественный подход в строительстве дома и его предельная экологичность.
Оформленная древесиной и гранитом ванная комната на втором этаже представляет собой шикарную вариацию традиционной восточной купели. Сама ванная чаша здесь, на европейский манер, имеет продолговатую форму, но, например, деревянный настил на полу для маленькой зоны у ванной осталось из японской культуры.
Специальный пандус позволяет маме с коляской легко заходить в дом без посторонней помощи, что очень важно, особенно если в вашем доме несколько детей, а значит – очень много хлопот. Часть крыльца находится под навесом, что позволяет поставить здесь коляску, велосипеды и садовые принадлежности. Также важной частью проекта является максимальная отделка древесиной, которая заметна даже на крыльце – здесь натуральным деревом обшит потолок.
Весь участок в целом засыпан мелким гравием, что дает возможность избавиться от хлопот по садоводству. Со временем такой участок может быть очень легко дополнен посадками (особенно кустарниками и деревьями), а пока он очень практичен и удобен для прогулок.
Посмотреть другие проекты азиатских коттеджей вы можете здесь, здесь и здесь. А прочитать о том, что современный дом является также и определяющим фактором вашего образа жизни, вы можете в нашей статье о шикарной вилле в стиле модерн.
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