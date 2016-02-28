Деревянный и современный японский дом

Японская традиция деревянных домов в стиле минимализм за последние 10 лет претерпела огромные изменения. Все чаще в гостиных мы видим европейские диваны, в столовой – традиционные группы, в спальнях – кровати. Но эволюция стиля происходит далеко не во всех областях, и есть элементы, которые еще надолго останутся характерными признаками азиатского деревянного дома.

Архитекторы из студии AMI ENVIRONMENT DESIGN в данном проекте постарались объединить традиции и современность. Для любого японца дом – это особенное место, потому при разработке прежде всего учитывались пожелания владельца и его семьи.

В статье мы рассмотрим как традиционные, так и элементы нового дизайна в этом доме, а также увидим, что японский минимализм – прекрасный аналог европейского эко-дома.