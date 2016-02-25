Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Деревянный коттедж, полный очарования

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
そ～ら～の家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン Балкон и терраса в азиатском стиле
Loading admin actions …

Зайдем внутрь этого волшебного азиатского коттеджа и найдем 1000 и 1 отличие от традиционного европейского дома! Кажется, нам явно есть чему поучиться у восточного минимализма!

Авторы данного проекта – студия архитектуры и дизайна AMI ENVIRONMENT DESIGN, они занимаются современными проектами в восточном стиле. В их портфолио мы найдем дома, которые реализовали мечту десятков семей о доме, который каждым своим элементом решает конкретные проблемы их быта и выглядит максимально стильно.

Современный азиатский дизайн

そ～ら～の家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン Дома в азиатском стиле
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

В целом, в Республике Корея частная архитектура и дизайн интерьера стоит будто на перепутье – очень медленно и постепенно отходя от традиционного азиатского минимализма, она старается приобщиться к международным трендам в дизайне, но действует особенно осторожно. Поэтому в таких проектах мы всегда найдем аутентичные нотки, необычные для европейцев приемы и решения, о которых просто даже и не подумали бы западные дизайнеры.

​Оригинальный взгляд

そ～ら～の家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン Балкон и терраса в азиатском стиле
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

Особенный уклад быта и корейская культура преподносят нам сюрприз за сюрпризом, и если европейские страны, США, Канада и Австралия развиваются примерно в едином ключе – с любовью к минимализму, неоклассике и модерну, то Республика Корея, Япония и другие прогрессивные азиатские страны показывают нам альтернативный вариант развития современного дизайна интерьера.

Так, организация внутренних двориков с деревянным мощением или террас по периметру дома – особенный пункт азиатской культуры строительства домов. В этом проекте мы видим достойное ее продолжение – аккуратный внутренний дворик связан со столовой благодаря двум ступеням и специальным раздвижным дверям, которые делают летом оба пространства единым целым.

​Дизайн интерьера

そ～ら～の家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン Столовая комната в азиатском стиле
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

В дизайне интерьера данный проект больше склоняется к традиционному азиатскому, правда, с добавлением европейской мебели. Кухонный гарнитур стоит прямо посередине между восточными и европейскими традициями, а столовая группа – исключительно европейская. Деревянная отделка стен, пола и потолка в восточном интерьере создается априори, но с современной подсветкой смотрится более актуально.

​Ванная комната с любовью к природе

そ～ら～の家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン Ванная в азиатском стиле
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

Если соединить стили модерн, азиатский и SPA, то мы получим именно такую, казалось бы, скромную, но при этом безумно эффектную ванную комнату. Складные двери в сад летом или в теплую погоду могут быть полностью удалены с пространства центра ванной комнаты и придвинуты в угол, открывая место для релаксации солнечному свету и свежему воздуху. Также в комнате есть система, обеспечивающая оптимальную температуру воды в чаше – вы можете подогреть ванную без долива дополнительной воды. К тому же, краны при ванной чаше здесь вовсе отсутствуют, потому наполнение происходит бесшумно и почти незаметно.

​Отделка древесиной и игровая для детей

そ～ら～の家, AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン
AMI ENVIRONMENT DESIGN／アミ環境デザイン

Как известно, восточный дом обязательно рассчитан на детей – он предельно экологичен, прост в уборке и уделяет особенное внимание солнечному свету в помещениях и проветриванию. Такой дом может изначально считаться эко-домом еще и из-за своей приверженности традиционному методу печного отопления. Если скрестить камины с, например, системой «теплого пола», то вы и в северных широтах получите полноценный эко-дом.

Игровые места для детей – встроенные уголки для интеллектуальной работы, подиумы, мансардные игровые комнаты и различные террасы внутри дома – идеальная основа семейной жизни. Так как до сих пор в восточных семьях мы видим в среднем 3 ребенка, отдельное место для детского досуга получается просто обязательным.

Интересные материалы для вас на homify:

— Дом будущего: 50 квадратных метров на одного;

— Гостиные в стиле рустик: идеи дизайна.

Какое напольное покрытие станет лучшим для меня?
А вам нравится внутренний дворик с деревянным мощением?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо