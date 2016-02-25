Деревянный коттедж, полный очарования

Зайдем внутрь этого волшебного азиатского коттеджа и найдем 1000 и 1 отличие от традиционного европейского дома! Кажется, нам явно есть чему поучиться у восточного минимализма!

Авторы данного проекта – студия архитектуры и дизайна AMI ENVIRONMENT DESIGN, они занимаются современными проектами в восточном стиле. В их портфолио мы найдем дома, которые реализовали мечту десятков семей о доме, который каждым своим элементом решает конкретные проблемы их быта и выглядит максимально стильно.