Деревянный коттедж, полный очарования

Зайдем внутрь этого волшебного азиатского коттеджа и найдем 1000 и 1 отличие от традиционного европейского дома! Кажется, нам явно есть чему поучиться у восточного минимализма!
Авторы данного проекта – студия архитектуры и дизайна AMI ENVIRONMENT DESIGN, они занимаются современными проектами в восточном стиле. В их портфолио мы найдем дома, которые реализовали мечту десятков семей о доме, который каждым своим элементом решает конкретные проблемы их быта и выглядит максимально стильно.
В целом, в Республике Корея частная архитектура и дизайн интерьера стоит будто на перепутье – очень медленно и постепенно отходя от традиционного азиатского минимализма, она старается приобщиться к международным трендам в дизайне, но действует особенно осторожно. Поэтому в таких проектах мы всегда найдем аутентичные нотки, необычные для европейцев приемы и решения, о которых просто даже и не подумали бы западные дизайнеры.
Особенный уклад быта и корейская культура преподносят нам сюрприз за сюрпризом, и если европейские страны, США, Канада и Австралия развиваются примерно в едином ключе – с любовью к минимализму, неоклассике и модерну, то Республика Корея, Япония и другие прогрессивные азиатские страны показывают нам альтернативный вариант развития современного дизайна интерьера.
Так, организация внутренних двориков с деревянным мощением или террас по периметру дома – особенный пункт азиатской культуры строительства домов. В этом проекте мы видим достойное ее продолжение – аккуратный внутренний дворик связан со столовой благодаря двум ступеням и специальным раздвижным дверям, которые делают летом оба пространства единым целым.
В дизайне интерьера данный проект больше склоняется к традиционному азиатскому, правда, с добавлением европейской мебели. Кухонный гарнитур стоит прямо посередине между восточными и европейскими традициями, а столовая группа – исключительно европейская. Деревянная отделка стен, пола и потолка в восточном интерьере создается априори, но с современной подсветкой смотрится более актуально.
Если соединить стили модерн, азиатский и SPA, то мы получим именно такую, казалось бы, скромную, но при этом безумно эффектную ванную комнату. Складные двери в сад летом или в теплую погоду могут быть полностью удалены с пространства центра ванной комнаты и придвинуты в угол, открывая место для релаксации солнечному свету и свежему воздуху. Также в комнате есть система, обеспечивающая оптимальную температуру воды в чаше – вы можете подогреть ванную без долива дополнительной воды. К тому же, краны при ванной чаше здесь вовсе отсутствуют, потому наполнение происходит бесшумно и почти незаметно.
Как известно, восточный дом обязательно рассчитан на детей – он предельно экологичен, прост в уборке и уделяет особенное внимание солнечному свету в помещениях и проветриванию. Такой дом может изначально считаться эко-домом еще и из-за своей приверженности традиционному методу печного отопления. Если скрестить камины с, например, системой «теплого пола», то вы и в северных широтах получите полноценный эко-дом.
Игровые места для детей – встроенные уголки для интеллектуальной работы, подиумы, мансардные игровые комнаты и различные террасы внутри дома – идеальная основа семейной жизни. Так как до сих пор в восточных семьях мы видим в среднем 3 ребенка, отдельное место для детского досуга получается просто обязательным.
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