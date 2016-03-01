Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​Дом мечты посреди леса

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Dom Babidół, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Данный проект стал явным вызовом для архитекторов, потому что владельцы участка с большим перепадов высот сказали, что не хотят выравнивать местность, а предлагают использовать рельеф для создания оригинального дома на склоне. В архитектуре и дизайне они предпочли модерн с традиционными нотками, поэтому дом получился похожим на коттедж в стиле модерн, мечтающий стать настоящим шале.

Кроме архитектурного проекта и дизайна интерьера специалисты из студии Виолеты Станиславска создали потрясающий ландшафтный проект, включающий альпийские горки, мини-садики, столовую под навесом и другие приятные мелочи. Вам наверняка понравится и то, как темное дерево в интерьере делает лесные пейзажи из окон еще более аутентичными, а комнаты – уютными.

​Дизайн фасадов

Dom Babidół, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Три уровня этого дома оформлены по-разному на каждом из фасадов. Например, парадный фасад имеет отделку камнем на три уровня, а фасад со стороны заднего дворика – лишь на один, первый, как в стиле шале. Остальная часть дома оштукатурена в белый, что отлично подчеркивает формат окон в пол и дверей-слайдеров и правильно связывает этот проект с концепциями модерна.

​Планировка и разница уровней

Dom Babidół, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

На этом снимке вы видим, что разница в уровне грунта на участке очень сильно влияет на планировку в доме. Гостевая спальня, например, разместилась на самом первом этаже, который в зоне парадного въезда вообще отсутствует.

Для окон второго и третьего уровней предусмотрены экраны, позволяющие открыть окна и любоваться природой, будто стоя на террасе. Но настоящая терраса здесь тоже есть и используется для барбекю и дружеских встреч, она расположена на уровне второго этажа и имеет лестницу, по которой можно спуститься в сад.

​Дизайн интерьера

Dom Babidół, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Кухня в стиле модерн
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Использование темного дерева – шикарный дизайнерский ход, дополняющий атмосферу леса в любое время года. Панорамное остекление сделало так, что зеленый пейзаж – неотъемлемая часть самого интерьера, поэтому его подчеркивание декоративными элементами и мебелью здесь смотрится столь эффектно.

Главная общественная зона находится на втором этаже, на уровне террасы, выход на которую доступен из кухни. Столовая и гостиная расположены в этом же помещении и скомбинированы вокруг центра – камина.

​Гостиная

Dom Babidół, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Гостиная в стиле модерн
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

В гостиной вечером можно насладиться неоновой подсветкой для зоны TV с различными оттенками, позволяющей смотреть видео-клипы, яркие шоу и выступления в особой атмосфере. Для обычных тв-шоу предусмотрено отключение подсветки и возможность включения лишь легких акцентных светильников на потолке.

​Туалетная комната для гостей

Dom Babidół, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Ванная комната в стиле модерн
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Здесь же, неподалеку от гостиной, расположена туалетная комната для гостей. Оформленная с помощью имитации мозаики и декоративной плитки под камень в шоколадном оттенке она выглядит роскошной даже при своих маленьких размерах.

Отделка

Dom Babidół, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

В целом же отделка помещений представлена покраской стен в белый и легкие акцентные цвета, а также современный паркет и керамическую плитку в качестве напольного покрытия. Особого внимания заслуживают оригинальные светильники в виде металлических капель – шикарное связующее звено для каждой комнаты в доме.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Ванная комната

Dom Babidół, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Ванная комната в стиле модерн
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Шикарная ванная комната в стиле luxury отлично подходит по цветовой гамме и роскошному антуражу для дома, который стоит в лесу. В ней есть и очарование древесины, и люксовые нотки, которые придают интерьеру особенной атмосферы и уюта.

​Дорожка в сад

Dom Babidół, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Весь участок был спроектирован ландшафтным архитектором, дополнен основными и акцентными посадками, а также газонными площадками и клумбами. С этой стороны здания мы видим, что с улицы можно пройти прямиком в сад – к беседке и зоне барбекю на террасе.

Интересные материалы для вас на homify:

— Красивый проект маленького дома;

— Гостиные в стиле минимализм.

Как обустроить комнату для новорожденного малыша?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо