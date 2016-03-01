​Дом мечты посреди леса

Данный проект стал явным вызовом для архитекторов, потому что владельцы участка с большим перепадов высот сказали, что не хотят выравнивать местность, а предлагают использовать рельеф для создания оригинального дома на склоне. В архитектуре и дизайне они предпочли модерн с традиционными нотками, поэтому дом получился похожим на коттедж в стиле модерн, мечтающий стать настоящим шале.

Кроме архитектурного проекта и дизайна интерьера специалисты из студии Виолеты Станиславска создали потрясающий ландшафтный проект, включающий альпийские горки, мини-садики, столовую под навесом и другие приятные мелочи. Вам наверняка понравится и то, как темное дерево в интерьере делает лесные пейзажи из окон еще более аутентичными, а комнаты – уютными.