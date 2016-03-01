​Дом мечты посреди леса

Данный проект стал явным вызовом для архитекторов, потому что владельцы участка с большим перепадов высот сказали, что не хотят выравнивать местность, а предлагают использовать рельеф для создания оригинального дома на склоне. В архитектуре и дизайне они предпочли модерн с традиционными нотками, поэтому дом получился похожим на коттедж в стиле модерн, мечтающий стать настоящим шале.
Кроме архитектурного проекта и дизайна интерьера специалисты из студии Виолеты Станиславска создали потрясающий ландшафтный проект, включающий альпийские горки, мини-садики, столовую под навесом и другие приятные мелочи. Вам наверняка понравится и то, как темное дерево в интерьере делает лесные пейзажи из окон еще более аутентичными, а комнаты – уютными.
Три уровня этого дома оформлены по-разному на каждом из фасадов. Например, парадный фасад имеет отделку камнем на три уровня, а фасад со стороны заднего дворика – лишь на один, первый, как в стиле шале. Остальная часть дома оштукатурена в белый, что отлично подчеркивает формат окон в пол и дверей-слайдеров и правильно связывает этот проект с концепциями модерна.
На этом снимке вы видим, что разница в уровне грунта на участке очень сильно влияет на планировку в доме. Гостевая спальня, например, разместилась на самом первом этаже, который в зоне парадного въезда вообще отсутствует.
Для окон второго и третьего уровней предусмотрены экраны, позволяющие открыть окна и любоваться природой, будто стоя на террасе. Но настоящая терраса здесь тоже есть и используется для барбекю и дружеских встреч, она расположена на уровне второго этажа и имеет лестницу, по которой можно спуститься в сад.
Использование темного дерева – шикарный дизайнерский ход, дополняющий атмосферу леса в любое время года. Панорамное остекление сделало так, что зеленый пейзаж – неотъемлемая часть самого интерьера, поэтому его подчеркивание декоративными элементами и мебелью здесь смотрится столь эффектно.
Главная общественная зона находится на втором этаже, на уровне террасы, выход на которую доступен из кухни. Столовая и гостиная расположены в этом же помещении и скомбинированы вокруг центра – камина.
В гостиной вечером можно насладиться неоновой подсветкой для зоны TV с различными оттенками, позволяющей смотреть видео-клипы, яркие шоу и выступления в особой атмосфере. Для обычных тв-шоу предусмотрено отключение подсветки и возможность включения лишь легких акцентных светильников на потолке.
Здесь же, неподалеку от гостиной, расположена туалетная комната для гостей. Оформленная с помощью имитации мозаики и декоративной плитки под камень в шоколадном оттенке она выглядит роскошной даже при своих маленьких размерах.
В целом же отделка помещений представлена покраской стен в белый и легкие акцентные цвета, а также современный паркет и керамическую плитку в качестве напольного покрытия. Особого внимания заслуживают оригинальные светильники в виде металлических капель – шикарное связующее звено для каждой комнаты в доме.
Шикарная ванная комната в стиле luxury отлично подходит по цветовой гамме и роскошному антуражу для дома, который стоит в лесу. В ней есть и очарование древесины, и люксовые нотки, которые придают интерьеру особенной атмосферы и уюта.
Весь участок был спроектирован ландшафтным архитектором, дополнен основными и акцентными посадками, а также газонными площадками и клумбами. С этой стороны здания мы видим, что с улицы можно пройти прямиком в сад – к беседке и зоне барбекю на террасе.
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