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Проекты домов с отличными планировками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekty domów - House 17/17.1, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
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Проекты домов в стиле модерн – потрясающая база для вдохновения и генерации собственных идей о вашем доме мечты! Вместе с работами архитектурной студии MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA сегодня мы с вами окунемся в мир актуальной загородной архитектуры и ее возможностей!

​Одноэтажный и бюджетный

Projekty domów - House 15, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Проект стартового частного дома – это всегда компромиссы, но в данном проекте мы найдем и особенно изысканные решения в планировке и расстановке мебели. Кажется, что в нем нет никаких минусов, хотя на самом деле проект был рассчитан на весьма скромный бюджет и все идеи в нем продиктованы экономией.

Планировка

Projekty domów - House 15, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Общая площадь: 102 кв.м., 3 спальни и 2 ванные комнаты. В этом проекте вы также найдете мини-кладовую при кухне, котельную, гардеробную при главной спальне и зону кабинета в гостиной.

Площадь кухни-гостиной: 35 кв.м.

Площадь спален: 10, 9 и 9 кв.м.

​Стильный и простой

Projekty domów - House 17/17.1, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Первый проект, который мы рассмотрим в нашей специальной статье-подборке удивительных домов в стиле модерн с планировками, особенно порадует любителей простого и лаконичного дизайна. Дом выглядит практически в 2-3 раза меньше, чем является по размеру на самом деле, и идеально подходит для семьи с 2-4 детьми, так как имеет 3 спальни. Особенного внимания заслуживает шикарное панорамное остекление в гостиной, роскошная терраса и двери-слайдеры в пол в каждой спальне этого дома!

​Планировка

Projekty domów - House 17/17.1, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Общая площадь: 177 кв.м., 3 спальни и 2 ванные комнаты, а также гараж, отдельная котельная и гардеробная.

Площадь кухни-гостиной: 52 кв.м.

Площадь спален: 14, 13 и 12,5 кв.м.

​Увлекательный модерн

Projekty domów - House 20, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Следующий проект гораздо более эффектен, в нем сочетаются строгие и четкие линии с современным подходом к дизайну и выбору акцентных тонов. Здесь тоже присутствует панорамное остекление в пол, но проект является двухэтажным с жилым мансардным этажом.

​Планировка

Projekty domów - House 20, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Общая площадь: 235 кв.м., 4 спальни и 3 ванные комнаты. А также гараж на два автомобиля, котельная, 3 гардеробные и дополнительная семейная гостиная.

Площадь кухни-гостиной: 7,5 + 41 кв.м.

Площадь спален: 14, 18, 16 и 15 кв.м.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Планировка второго уровня

Projekty domów - House 20, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Главные плюсы в этом доме – шикарно расположенная ванная в эркере с панорамным остеклением, четыре просторные спальни и зона семейной гостиной с видом с балкончика на парадную гостиную.

​Шикарный эко-дом в стиле минимализм

Projekty domów - House 10, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Этот потрясающий дом заслуживает вашего особенного внимания, его простые линии в дизайне экстерьера порадуют любого фаната современной эстетики в частной архитектуре. Отделка натуральным деревом и деревянные окна и двери придают проекту особенный шарм эко-пригорода, что также выглядит очень стильно.

Площадь этого дома невелика, но удобная планировка позволяет сделать его комфортабельным и современным. Современный вариант расположения комнат наверняка вас удивит – кухня здесь реализована в открытом формате с огромным кухонным островом по центру, а главная спальня является функциональным мастер-сьютом.

​Планировка

Projekty domów - House 10, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Общая площадь:  164 кв.м., 3 спальни и 2 ванные комнаты. В проекте предусмотрена отдельная котельная, отдельная кладовая на кухне, семейная гостиная и гардеробная.

Площадь кухни-гостиной: 30 + 30 кв.м

Площадь спален: 14, 14 и 17 кв.м.

Планировка второго уровня

Projekty domów - House 10, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Обратите особое внимание на семейную гостиную и просторную гардеробную, а также на распашные двери в спальне и двусветное освещение в гостиной на первом этаже.

​Особняк в стиле модерн

Projekty domów - House 19, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Этот уникальный проект дома выглядит, как настоящее современное поместье. Построенный в стиле модерн он смотрится еще более эффектным.

Данный проект специально рассчитан на семью с одним ребенком, которому был полностью отдан второй уровень дома, где находится его спальня, семейная гостиная и кабинет (21, 37 и 41 кв.м. соответственно). Главная спальня родителей реализована в формате мастер-сьюта на первом этаже в отдельном крыле и также имеет шикарную гардеробную (11 кв.м.) и собственную ванную комнату. Кроме того, в доме вы найдете кабинет, гараж на два автомобиля и удобные хозяйственные помещения (при гараже, при кухне и при парадном холле).

​Планировка

Projekty domów - House 19, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Общая площадь: 311 кв.м., 2 спальни и 3 ванные комнаты.

Площадь кухни-гостиной:  14 + 45 кв.м.

Площадь спален: 19,5 и 21 кв.м.

Планировка второго уровня

Projekty domów - House 19, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Спальня, семейная гостиная и кабинет (21, 37 и 41 кв.м. соответственно) занимают практически всю площадь второго уровня и по сути являются одной большой детской комнатой.

​Одноэтажный и практичный

Projekty domów - House 03, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Еще один проект небольшого одноэтажного дома имеет весьма нескромный размах. На 151 кв.м. разместилось огромное количество функциональных зон, практичности которых позавидовал бы любой коттедж.

​Планировка

Projekty domów - House 03, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Общая площадь: 151 кв.м., 3 спальни и 1,5 ванные комнаты. Также в проекте предусмотрены гараж на два автомобиля, котельная и кладовая при кухне.

Площадь кухни-гостиной: 17 + 21 кв.м.

Площадь спален: 12, 13 и 13 кв.м.

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