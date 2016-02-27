Проекты домов с отличными планировками

Этот потрясающий дом заслуживает вашего особенного внимания, его простые линии в дизайне экстерьера порадуют любого фаната современной эстетики в частной архитектуре. Отделка натуральным деревом и деревянные окна и двери придают проекту особенный шарм эко-пригорода, что также выглядит очень стильно.

Площадь этого дома невелика, но удобная планировка позволяет сделать его комфортабельным и современным. Современный вариант расположения комнат наверняка вас удивит – кухня здесь реализована в открытом формате с огромным кухонным островом по центру, а главная спальня является функциональным мастер-сьютом.