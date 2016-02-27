Проекты домов с отличными планировками

Проекты домов в стиле модерн – потрясающая база для вдохновения и генерации собственных идей о вашем доме мечты! Вместе с работами архитектурной студии MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA сегодня мы с вами окунемся в мир актуальной загородной архитектуры и ее возможностей!
Проект стартового частного дома – это всегда компромиссы, но в данном проекте мы найдем и особенно изысканные решения в планировке и расстановке мебели. Кажется, что в нем нет никаких минусов, хотя на самом деле проект был рассчитан на весьма скромный бюджет и все идеи в нем продиктованы экономией.
Общая площадь: 102 кв.м., 3 спальни и 2 ванные комнаты. В этом проекте вы также найдете мини-кладовую при кухне, котельную, гардеробную при главной спальне и зону кабинета в гостиной.
Площадь кухни-гостиной: 35 кв.м.
Площадь спален: 10, 9 и 9 кв.м.
Первый проект, который мы рассмотрим в нашей специальной статье-подборке удивительных домов в стиле модерн с планировками, особенно порадует любителей простого и лаконичного дизайна. Дом выглядит практически в 2-3 раза меньше, чем является по размеру на самом деле, и идеально подходит для семьи с 2-4 детьми, так как имеет 3 спальни. Особенного внимания заслуживает шикарное панорамное остекление в гостиной, роскошная терраса и двери-слайдеры в пол в каждой спальне этого дома!
Общая площадь: 177 кв.м., 3 спальни и 2 ванные комнаты, а также гараж, отдельная котельная и гардеробная.
Площадь кухни-гостиной: 52 кв.м.
Площадь спален: 14, 13 и 12,5 кв.м.
Следующий проект гораздо более эффектен, в нем сочетаются строгие и четкие линии с современным подходом к дизайну и выбору акцентных тонов. Здесь тоже присутствует панорамное остекление в пол, но проект является двухэтажным с жилым мансардным этажом.
Общая площадь: 235 кв.м., 4 спальни и 3 ванные комнаты. А также гараж на два автомобиля, котельная, 3 гардеробные и дополнительная семейная гостиная.
Площадь кухни-гостиной: 7,5 + 41 кв.м.
Площадь спален: 14, 18, 16 и 15 кв.м.
Главные плюсы в этом доме – шикарно расположенная ванная в эркере с панорамным остеклением, четыре просторные спальни и зона семейной гостиной с видом с балкончика на парадную гостиную.
Этот потрясающий дом заслуживает вашего особенного внимания, его простые линии в дизайне экстерьера порадуют любого фаната современной эстетики в частной архитектуре. Отделка натуральным деревом и деревянные окна и двери придают проекту особенный шарм эко-пригорода, что также выглядит очень стильно.
Площадь этого дома невелика, но удобная планировка позволяет сделать его комфортабельным и современным. Современный вариант расположения комнат наверняка вас удивит – кухня здесь реализована в открытом формате с огромным кухонным островом по центру, а главная спальня является функциональным мастер-сьютом.
Общая площадь: 164 кв.м., 3 спальни и 2 ванные комнаты. В проекте предусмотрена отдельная котельная, отдельная кладовая на кухне, семейная гостиная и гардеробная.
Площадь кухни-гостиной: 30 + 30 кв.м
Площадь спален: 14, 14 и 17 кв.м.
Обратите особое внимание на семейную гостиную и просторную гардеробную, а также на распашные двери в спальне и двусветное освещение в гостиной на первом этаже.
Этот уникальный проект дома выглядит, как настоящее современное поместье. Построенный в стиле модерн он смотрится еще более эффектным.
Данный проект специально рассчитан на семью с одним ребенком, которому был полностью отдан второй уровень дома, где находится его спальня, семейная гостиная и кабинет (21, 37 и 41 кв.м. соответственно). Главная спальня родителей реализована в формате мастер-сьюта на первом этаже в отдельном крыле и также имеет шикарную гардеробную (11 кв.м.) и собственную ванную комнату. Кроме того, в доме вы найдете кабинет, гараж на два автомобиля и удобные хозяйственные помещения (при гараже, при кухне и при парадном холле).
Общая площадь: 311 кв.м., 2 спальни и 3 ванные комнаты.
Площадь кухни-гостиной: 14 + 45 кв.м.
Площадь спален: 19,5 и 21 кв.м.
Спальня, семейная гостиная и кабинет (21, 37 и 41 кв.м. соответственно) занимают практически всю площадь второго уровня и по сути являются одной большой детской комнатой.
Еще один проект небольшого одноэтажного дома имеет весьма нескромный размах. На 151 кв.м. разместилось огромное количество функциональных зон, практичности которых позавидовал бы любой коттедж.
Общая площадь: 151 кв.м., 3 спальни и 1,5 ванные комнаты. Также в проекте предусмотрены гараж на два автомобиля, котельная и кладовая при кухне.
Площадь кухни-гостиной: 17 + 21 кв.м.
Площадь спален: 12, 13 и 13 кв.м.
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