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Коттедж нового поколения

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekty domów - House x06, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
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Абсолютно оригинальный и ультра-современный проект этого частного загородного дома порадует всех, кто мечтает о модном коттедже. Студия архитектуры и дизайна MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA из Вроцлава, Польша сделала все, чтобы семье жилось в нем легко и комфортабельно! Посмотрим, как они это сделали?

​Дом нового уровня

Projekty domów - House x06, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Этот удивительный проект поднимает загородную жизнь на новую ступень. И открытая планировка, и интересный формат остекления на втором уровне – лишь пара плюсов в одном большом шикарном проекте. Панорамное остекление на первом этаже (в гостиной и столовой) делает жизнь в пригороде куда более эффектной, чем в традиционном домике с маленькими окнами. Остекление здесь занимает почти всю площадь бокового фасада и смотрится фантастически!

​Характеристики проекта

Projekty domów - House x06, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Стиль проекта: в проекте дома – модерн, в дизайне интерьера – сочетание модерна и индастриала.

Отделка фасадов: натуральное дерево.

Общая площадь дома: 218 квадратных метров, 3 спальни и 2 ванные комнаты, а также гараж на два автомобиля, котельная, кладовая при кухне и небольшой кабинет.

Отопление: система «теплого пола», подключенная к котлу (на выбор – электричество или газ).

​Дизайн интерьера

Projekty domów - House x06, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Гостиная в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Особенно модное сочетание модерна и индастриала в светлых тонах делают этот проект еще более привлекательным для покупки. Он буквально создан для того, чтобы изменить традиционный загородный образ жизни для молодой семьи и вывести его на новый уровень.

​В стиле индастриал

Projekty domów - House x06, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Гостиная в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Открытая планировка, открытая система вентиляции в виде металлических труб, характерный декор и кухонный гарнитур выдают в этом интерьере стремление к стилю индастриал с основой из модерна. Разноцветные стулья в столовой и напольный светильник-прожектор в гостиной являются трендовыми символами в модном дизайне 21-ого века.

​Переходящее остекление

Projekty domów - House x06, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Гостиная в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Если вы посмотрите на фотографию визуализации интерьера сверху, то увидите, как панорамное остекление с небольшими промежутками переходит с одной стены на другую, позволяя сделать первый уровень дома полностью залитым светом со всех сторон.

​Планировка первого уровня

Projekty domów - House x06, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Гараж на два автомобиля традиционно разместился рядом с котельной, которая ведет в кладовую. Данная часть хозяйственного блока в этом проекте выглядит очень комфортабельной и просторной. Кроме того, мы найдем здесь шикарную комбинацию из кухни, столовой и гостиной, примыкающего к ним лестничного холла и прихожей. Посмотрите на особенный формат расположения гарнитура на кухне – он может быть реализован так, как на визуализациях на фотографиях выше, и так, как на плане.

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​Планировка второго уровня

Projekty domów - House x06, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Три спальни на втором этаже, а также дополнительный кабинет и ванная комната обеспечивают организацию приватной зоны на втором этаже дома. Особенно шикарно выглядит данный план с учетом выбранного типа остекления – второй этаж является мансардным, со сплошным остеклением боковых фасадов от пола до потолка, его вы сможете рассмотреть на следующей фотографии.

​Возможность создания приватности

Projekty domów - House x06, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

На этой фотографии вы увидите не только шикарное остекление второго уровня, но и закрытое окно на первом этаже в зоне гостиной. Специальные деревянные рейки могут по желанию быть установлены в любое время за 2 часа и сделать летнее времяпрепровождение в гостиной более комфортабельным, а зоны – затененными. В остальное время года предпочтительнее полностью открытое освещение, позволяющее жить в пригороде со всеми плюсами современной жизни и панорамными видами на сад или окрестности.

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До и После: Чудесное перевоплощение
А вам понравилось панорамное остекление в гостиной и спальнях в этом проекте?

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