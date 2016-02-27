Коттедж нового поколения

Стиль проекта: в проекте дома – модерн, в дизайне интерьера – сочетание модерна и индастриала.

Отделка фасадов: натуральное дерево.

Общая площадь дома: 218 квадратных метров, 3 спальни и 2 ванные комнаты, а также гараж на два автомобиля, котельная, кладовая при кухне и небольшой кабинет.

Отопление: система «теплого пола», подключенная к котлу (на выбор – электричество или газ).