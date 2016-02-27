Коттедж нового поколения

Абсолютно оригинальный и ультра-современный проект этого частного загородного дома порадует всех, кто мечтает о модном коттедже. Студия архитектуры и дизайна MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA из Вроцлава, Польша сделала все, чтобы семье жилось в нем легко и комфортабельно! Посмотрим, как они это сделали?
Этот удивительный проект поднимает загородную жизнь на новую ступень. И открытая планировка, и интересный формат остекления на втором уровне – лишь пара плюсов в одном большом шикарном проекте. Панорамное остекление на первом этаже (в гостиной и столовой) делает жизнь в пригороде куда более эффектной, чем в традиционном домике с маленькими окнами. Остекление здесь занимает почти всю площадь бокового фасада и смотрится фантастически!
Стиль проекта: в проекте дома – модерн, в дизайне интерьера – сочетание модерна и индастриала.
Отделка фасадов: натуральное дерево.
Общая площадь дома: 218 квадратных метров, 3 спальни и 2 ванные комнаты, а также гараж на два автомобиля, котельная, кладовая при кухне и небольшой кабинет.
Отопление: система «теплого пола», подключенная к котлу (на выбор – электричество или газ).
Особенно модное сочетание модерна и индастриала в светлых тонах делают этот проект еще более привлекательным для покупки. Он буквально создан для того, чтобы изменить традиционный загородный образ жизни для молодой семьи и вывести его на новый уровень.
Открытая планировка, открытая система вентиляции в виде металлических труб, характерный декор и кухонный гарнитур выдают в этом интерьере стремление к стилю индастриал с основой из модерна. Разноцветные стулья в столовой и напольный светильник-прожектор в гостиной являются трендовыми символами в модном дизайне 21-ого века.
Если вы посмотрите на фотографию визуализации интерьера сверху, то увидите, как панорамное остекление с небольшими промежутками переходит с одной стены на другую, позволяя сделать первый уровень дома полностью залитым светом со всех сторон.
Гараж на два автомобиля традиционно разместился рядом с котельной, которая ведет в кладовую. Данная часть хозяйственного блока в этом проекте выглядит очень комфортабельной и просторной. Кроме того, мы найдем здесь шикарную комбинацию из кухни, столовой и гостиной, примыкающего к ним лестничного холла и прихожей. Посмотрите на особенный формат расположения гарнитура на кухне – он может быть реализован так, как на визуализациях на фотографиях выше, и так, как на плане.
Три спальни на втором этаже, а также дополнительный кабинет и ванная комната обеспечивают организацию приватной зоны на втором этаже дома. Особенно шикарно выглядит данный план с учетом выбранного типа остекления – второй этаж является мансардным, со сплошным остеклением боковых фасадов от пола до потолка, его вы сможете рассмотреть на следующей фотографии.
На этой фотографии вы увидите не только шикарное остекление второго уровня, но и закрытое окно на первом этаже в зоне гостиной. Специальные деревянные рейки могут по желанию быть установлены в любое время за 2 часа и сделать летнее времяпрепровождение в гостиной более комфортабельным, а зоны – затененными. В остальное время года предпочтительнее полностью открытое освещение, позволяющее жить в пригороде со всеми плюсами современной жизни и панорамными видами на сад или окрестности.
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