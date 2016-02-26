Мечтаете ли вы жить в пригороде, который чтит историю, выглядит цветущим садом и напоминает вам о лучших европейских традициях в архитектуре? Тогда посмотрите на этот замечательный проект дома в стиле фахверк, который построен уже по современным технологиям, имеет актуальное панорамное остекление и модный дизайн интерьера.
Этот дом спроектировали специалисты из студии ARCHIPELAG, которые знают, что лучший способ сделать архитектуру коттеджа более эффектной – это возродить традицию, которая напоминает нам один особенно яркий образ. Например, традиционные поселки в стиле фахверк, домики которых стоят на извилистых улочках, а в гостиной полыхает пламя очага – то, что нужно для семейной жизни вне мегаполиса.
Отделка в стиле фахверк ранее была продиктована необходимостью – открытые балки красились в контрастный к фасаду цвет, чтобы преобразить простое, но уютное строение. Со временем стиль фахверк начал ассоциироваться почти со средневековым миром, настолько брутально для современного человека выглядят подобные домики. Развитие же стиля и свое спасение фахверк нашел в современной архитектуре, где декоративная имитация балок выглядит аккуратно и привлекательно.
Интересным образом спланирован и участок – мульти-террасы, соединенные лишь узкой полосой мощения, расположены с трех сторон дома, начиная от крыльца и заканчивая террасой на заднем дворике. Ландшафт представляет собой ровную газонную площадку, которая тут и там украшена кустами под шарообразную стрижку и другими точечными насаждениями.
Главная же терраса в доме тянется по всей длине заднего фасада и вмещает две зоны – патио с низкой мягкой мебелью и местечко для столовой группы. Мощение в данном случае произведено из натуральной древесины, а красиво оформленные ступени ведут в сад.
Со стороны улицы мы видим подъездную площадку для автомобиля с георешеткой, а также хорошо заметную отделку цоколя натуральным камнем. На правом боковом фасаде – деревянные экраны-слайдеры, позволяющие регулировать приватность или поток солнечного света в интерьере.
Открытая планировка первого уровня в этом доме с панорамным освещением позволяет залить все зоны этажа солнечным светом. Любовь к контрастам, например, акцентному уголку из декоративного камня или черному мрамору в светлом интерьере, здесь позволяет простыми приемами создать яркий и запоминающийся интерьер.
В основе планировки лежит простая линейная композиция. Войдя в дом, мы попадаем в прихожую с выходом на лестницу и в туалетную комнату, затем проходим в кухню и столовую, а вид на задний дворик достался просторной гостиной.
Трендовые приемы в дизайне этой светлой и блестящей кухни наверняка понравятся тем, кто следит за модой. Во-первых, вы увидите шикарную барную стойку, столешница которой выполнена из черного мрамора и в виде декоративного акцента заходит на поверхность стены прямо до потолка. Интересным было и решение расположить основные рабочие поверхности вдоль двух окон, при этом не лишая себя удовольствия хранения и в верхних шкафчиках гарнитура, которые расположены над окнами.
Двухцветная раскраска фасадов в молочном и белом цвете позволяет на верхнем уровне создать с помощью подсветки особенно романтичное настроение. Глянцевая отделка в таком случае делает эту кухню еще более роскошной, а открытые полочки справа и боксы для пряных трав слева придают интерьеру особенно современный и модный вид.
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