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Проект дома в стиле фахверк

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu EX 15 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
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Мечтаете ли вы жить в пригороде, который чтит историю, выглядит цветущим садом и напоминает вам о лучших европейских традициях в архитектуре? Тогда посмотрите на этот замечательный проект дома в стиле фахверк, который построен уже по современным технологиям, имеет актуальное панорамное остекление и модный дизайн интерьера.

Этот дом спроектировали специалисты из студии ARCHIPELAG, которые знают, что лучший способ сделать архитектуру коттеджа более эффектной – это возродить традицию, которая напоминает нам один особенно яркий образ. Например, традиционные поселки в стиле фахверк, домики которых стоят на извилистых улочках, а в гостиной полыхает пламя очага – то, что нужно для семейной жизни вне мегаполиса.

Дизайн экстерьера

Projekt domu EX 15 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Отделка в стиле фахверк ранее была продиктована необходимостью – открытые балки красились в контрастный к фасаду цвет, чтобы преобразить простое, но уютное строение. Со временем стиль фахверк начал ассоциироваться почти со средневековым миром, настолько брутально для современного человека выглядят подобные домики. Развитие же стиля и свое спасение фахверк нашел в современной архитектуре, где декоративная имитация балок выглядит аккуратно и привлекательно.

​Планировка участка

Projekt domu EX 15 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Интересным образом спланирован и участок – мульти-террасы, соединенные лишь узкой полосой мощения, расположены с трех сторон дома, начиная от крыльца и заканчивая террасой на заднем дворике. Ландшафт представляет собой ровную газонную площадку, которая тут и там украшена кустами под шарообразную стрижку и другими точечными насаждениями.

Главная же терраса в доме тянется по всей длине заднего фасада и вмещает две зоны – патио с низкой мягкой мебелью и местечко для столовой группы. Мощение в данном случае произведено из натуральной древесины, а красиво оформленные ступени ведут в сад.

​Парадный фасад

Projekt domu EX 15 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Со стороны улицы мы видим подъездную площадку для автомобиля с георешеткой, а также хорошо заметную отделку цоколя натуральным камнем. На правом боковом фасаде – деревянные экраны-слайдеры, позволяющие регулировать приватность или поток солнечного света в интерьере.

​Открытая планировка

Projekt domu EX 15 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Гостиная в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Открытая планировка первого уровня в этом доме с панорамным освещением позволяет залить все зоны этажа солнечным светом. Любовь к контрастам, например, акцентному уголку из декоративного камня или черному мрамору в светлом интерьере, здесь позволяет простыми приемами создать яркий и запоминающийся интерьер.

​Легкость и простор

Projekt domu EX 15 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Столовая комната в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

В основе планировки лежит простая линейная композиция. Войдя в дом, мы попадаем в прихожую с выходом на лестницу и в туалетную комнату, затем проходим в кухню и столовую, а вид на задний дворик достался просторной гостиной.

​Дизайн кухни

Projekt domu EX 15 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Кухня в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Трендовые приемы в дизайне этой светлой и блестящей кухни наверняка понравятся тем, кто следит за модой. Во-первых, вы увидите шикарную барную стойку, столешница которой выполнена из черного мрамора и в виде декоративного акцента заходит на поверхность стены прямо до потолка. Интересным было и решение расположить основные рабочие поверхности вдоль двух окон, при этом не лишая себя удовольствия хранения и в верхних шкафчиках гарнитура, которые расположены над окнами.

Двухцветная раскраска фасадов в молочном и белом цвете позволяет на верхнем уровне создать с помощью подсветки особенно романтичное настроение. Глянцевая отделка в таком случае делает эту кухню еще более роскошной, а открытые полочки справа и боксы для пряных трав слева придают интерьеру особенно современный и модный вид.

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