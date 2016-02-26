Мечтаете ли вы жить в пригороде, который чтит историю, выглядит цветущим садом и напоминает вам о лучших европейских традициях в архитектуре? Тогда посмотрите на этот замечательный проект дома в стиле фахверк, который построен уже по современным технологиям, имеет актуальное панорамное остекление и модный дизайн интерьера.

Этот дом спроектировали специалисты из студии ARCHIPELAG, которые знают, что лучший способ сделать архитектуру коттеджа более эффектной – это возродить традицию, которая напоминает нам один особенно яркий образ. Например, традиционные поселки в стиле фахверк, домики которых стоят на извилистых улочках, а в гостиной полыхает пламя очага – то, что нужно для семейной жизни вне мегаполиса.