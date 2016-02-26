Современный проект частного дома

Как выглядит новый проект традиционного европейского коттеджа? Именно так! Студия архитектуры и дизайна «Архипелаг» создает стильные и современные дома на основе современных технологий и любви к традициям. Что может быть лучше для нового коттеджа?
Стоит также заметить, что планировка и отделка являются достаточно бюджетными, чтобы назвать данный проект стандартным и доступным. Каждый элемент в дизайне интерьера и декоре выбран, прежде всего ориентируясь на качество, долговечность и функциональность, а не на модные бренды. Дизайн интерьера при этом может быть реализован и в другом ключе – по желанию заказчика, ведь данный проект является лишь одним из примеров того, как можно организовать внутреннее пространство этого коттеджа.
Сама форма объема коттеджа, его размер, параметры мансардного этажа, угол наклона ската крыши, все пропорции были взяты из традиционных европейских коттеджей. Исключением является размер окон, наличие шикарной террасы и бассейна, а также комбинированная отделка с использованием и штукатурки, и натуральной древесины.
Стильная комбинация из серой и ванильной отделки штукатуркой парадного фасада выглядит очень современно и будто добавляет приватности зоне заднего дворика – все внимание в данном случае нацелено на серый выступающий объем гаража и котельной.
Слева вы можем найти шикарное угловое окно кухни, столовую с панорамным остеклением в пол и наверху – балкон для спальни и ванной комнаты, удачно разместившийся над столовой. В этом проекте все выглядит аккуратно и стильно, и даже маленькие мансардные окна на крыше смотрятся очаровательно!
Открытая планировка первого этажа позволяет с легкостью организовать жизнь по новым правилам 21-ого века – современная гостиная, мульти-функциональная кухня и столовая выглядят роскошно и очень модно. Решетки системы отопления в данном случае вы видите в полу – вдоль панорамного остекления гостиной, а отделка – декоративный кирпич, керамическая плитка с системой «теплого пола» и простая покраска – является достаточно бюджетным вариантом для загородного дома.
Новейший подход к освещению гостиной – дизайнерский камин со стеклянными экранами, модуль подсветки над центром комнаты и встроенная линия светильников по периметру комнаты на потолке – делает ее особенно очаровательной в вечернее время. Только представьте, сейчас есть возможность сделать современную и ультра-комфортабельную гостиную похожей на настоящую новогоднюю сказку, но с атмосферой праздника на каждый день!
Очень практичный и продуманный проект подразумевает, что каждый квадратный метр участка и каждый сантиметр в доме используется на все 100%. Например, над гаражом мы найдем большую террасу для двух спален, а на самом участке – деревянную и каменную террасы, а также мощеную камнем террасу для принятия солнечных ванн. Практичность и взаимосвязь каждого элемента просто поражает – здесь дом действительно работает на вас.
Дизайн кухни выполнен в современном ключе – часть верхних ящиков отсутствует, а холодильник и другая бытовая техника встроены в гарнитур. В зоне плиты и сервировки – верхние шкафчики с глянцевыми фасадами, а раковина предусмотрительно расположена прямо у солнечного окна! Мраморная столешница здесь является особенно практичным элементов в дизайне, такая кухня может прослужить целое поколение и не потерять внешнего лоска!
В целом дизайн интерьера в этом доме выполнен в стиле модерн, а такие актуальные дополнения, как встроенная в потолок подсветка, окна в пол и невидимое отопление лишь подчеркивают современность этого интерьера
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