Современный проект частного дома

Как выглядит новый проект традиционного европейского коттеджа? Именно так! Студия архитектуры и дизайна «Архипелаг» создает стильные и современные дома на основе современных технологий и любви к традициям. Что может быть лучше для нового коттеджа?

Стоит также заметить, что планировка и отделка являются достаточно бюджетными, чтобы назвать данный проект стандартным и доступным. Каждый элемент в дизайне интерьера и декоре выбран, прежде всего ориентируясь на качество, долговечность и функциональность, а не на модные бренды. Дизайн интерьера при этом может быть реализован и в другом ключе – по желанию заказчика, ведь данный проект является лишь одним из примеров того, как можно организовать внутреннее пространство этого коттеджа.