Стартовый коттедж для маленькой семьи

Тур по этому замечательному коттеджу мы начнем с того, что поговорим о мечте о жизни в пригороде вообще. В данном случае проект был создан дизайн-студией ARCHIPELAG, которая полностью поддерживает желание городских жителей организовать свою семейную жизнь ближе к природе – с идеальным газоном и в атмосфере благополучия милого пригорода.
Стартовый коттедж как таковой обозначает небольшой дом, построенный по бюджетным технологиям. Здесь данные условия для постройки были соблюдены, но благодаря современному подходу архитекторов и дизайнеров к своей работе мы видим мульти-функциональные пространства и стильные, эффектные интерьеры.
Стильный ландшафтный дизайн в этом проекте подразумевает минималистичные дорожки, клумбы и террасы, а также игру форм в виде зеленых насаждений. Кусты под стрижку и мелкие кустарники, а также неприхотливые хвойники – почти всегда самый оптимальный вариант для дизайна ландшафта при традиционном коттедже!
Так, жизнь в пригороде даже в самом начале вашего пути оказывается уже как минимум в 2 раза более комфортабельной, чем городская жизнь. Как известно, за сумму апартаментов в мегаполисе вы сможете построить гораздо более просторное загородное жилье. Например, вы получите отдельные спальни для всех детей, парадную столовую, для которой практически всегда не хватает места в квартире, а также гардеробные, террасы и сразу несколько ванных комнат.
Стартовый коттедж определяется особым ощущение новизны – обычно он оформлен в простой и современной манере и буквально всем своим видом говорит нам: «Дом вашей мечты готов! Въезжайте!». Он показывает нам, что для красивой и удобной жизни вам не обязательно придумывать нестандартные идеи, реализовывать трендовые идеи в виде, например, интерьеров в стиле лофт или американский винтаж, а достаточно просто построить, заказать или купить светлый и просторный семейный дом!
Внутри этого прекрасного дома нас ожидают залитые солнцем интерьеры – в гостиной, например, мы можем найти сразу три крупноформатных окна и одно небольшое. Все они оформлены минималистичными шторами и реализуют идею окон в пол, тогда как системой отопления служит система электрического подогрева полового покрытия.
Сам дизайн интерьера выполнен в стиле модерн с некоторыми эклектичными дополнениями. Модульный диван и глянцевая мебель – настоящий писк сезона, и они тоже присутствуют в этом проекте! В целом мы видим современные интерьеры с элементами скандинавского дизайна и основные трендовые цвета для коттеджей – пепельный серый, салатовый, белый глянец, золотистый тик с блестящими нюансами.
Особенный формат дизайнерского гарнитура – с барной стойкой, рабочими поверхностями у окна и модулем для встроенной бытовой техники в углу – выглядит в формате открытой планировки особенно стильно. Отделка пола и столешницы натуральным мрамором добавляют современному дизайну основательности и тяжеловесности, а такие модные дополнения, как полка для кулинарных книг у барной стойки, светильники над барной столешницей или небольшой столик для букетов у прохода делают такую кухню просто безупречной!
Кроме всего прочего, этот дом еще и идеален для летнего отдыха. Двухуровневые террасы позволяют создать две развлекательные зоны – возле дверей-слайдеров у гостиной со столовой группой и грилем, а также у бассейна – с шезлонгами и местом для детских игр. Очень удачная планировка террас определяет и формат ландшафтного проекта, подчеркивающего геометричность дизайна и обрамляющего каждую из зон.
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