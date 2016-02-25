Стартовый коттедж для маленькой семьи

Тур по этому замечательному коттеджу мы начнем с того, что поговорим о мечте о жизни в пригороде вообще. В данном случае проект был создан дизайн-студией ARCHIPELAG, которая полностью поддерживает желание городских жителей организовать свою семейную жизнь ближе к природе – с идеальным газоном и в атмосфере благополучия милого пригорода.

Стартовый коттедж как таковой обозначает небольшой дом, построенный по бюджетным технологиям. Здесь данные условия для постройки были соблюдены, но благодаря современному подходу архитекторов и дизайнеров к своей работе мы видим мульти-функциональные пространства и стильные, эффектные интерьеры.