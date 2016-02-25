Шикарный проект частного дома

Возможно, мы нашли ваш дом мечты! Архитекторы homify из студии BAUFRITZ (UK) LTD. спроектировали этот удивительный дом, который покорил нас с первого взгляда! Построенный в городе Ньюмаркет, недалеко от Кембриджа, Великобритания, он имеет общую площадь в 350 квадратных метров, а жилую – 260 кв.м. (без учета цокольного этажа с гаражом).
Архитекторы компании имеют огромный опыт в реализации домов в стиле модерн и минимализм и досконально знают каждый элемент такого дома и все способы доведения его до совершенства. Их проекты есть в Великобритании, Германии и других европейских странах и всем своим видом доказывают, что современная архитектура переживает свой расцвет.
Сами архитекторы говорят, что данный проект был своеобразным вызовом. Улица с большим наклоном, узкий участок и желание хозяев сделать небольшой по площади дом максимально комфортабельным и функциональным стали базовыми характеристиками проекта.
В итоге дом представляет собой превосходное место для жизни высокого качества. В данной статье мы публикуем отрывок из интервью Дэвида Уэбба, владельца коттеджа, и его слова о том, как он рад своему новому дому!
«Мы очень довольны решением обратиться именно к архитекторам из фирмы Baufritz. Мы были одними из первых их клиентов в Великобритании, когда у студии еще было совсем маленькое портфолио проектов, они только вышли на рынок. Тем не менее, посмотрев на их работу, профессиональный подход и обсудив детали, мы поняли, что нет лучше специалистов, чтобы воплотить нашу давнюю мечту об идеальном доме.
Услуги, которые мы получили, были превосходны, на каждом этапе работ мы были информированы и могли быть точно уверены в результате. Здорово было работать с местной компанией, которая не только заботится о качестве строительства и стиле в дизайне, но и об экологии и здоровье моей семьи! Планировочные решения тоже порадовали своей оригинальностью, а предложение сделать из одной из спален домашний кинотеатр я до сих пор считаю одним из самых гениальных! Теперь у меня есть собственный мультимедия-зал, и это здорово!»
Дэвид Уэбб и его жена Джейн были одними из первых, кто доверился компании Baufritz на местном британском рынке. Они заказали у них строительство дома в районе Ньюмаркет. Сам Дэвид владеет компанией по перевозке грузов в Кембридже. Его жена Джейн управляет магазином модной одежды в Ньюмаркете, и идея была в том, чтобы построить дом, из которого Джейн могла бы свободно ходить на работу.
В итоге за семь недель архитекторы, консультируясь с будущими владельцами дома, создали проект. Рекордно короткие сроки для столь эффектного объекта объясняются доверием между клиентом и профессионалами, а также полной прозрачностью намерений.
Планировка в доме получилась нестандартной. На цокольном этаже разместился гараж на два автомобиля и хозяйственные помещения. На первом этаже – главный мастер-сьют, медиа-комната и две гостевые спальни с двумя душевыми. На втором этаже – кухня, столовая и гостиная, с самыми завораживающими видами!
Отопление: газовый конденсационный котел.
Вентиляция: профессионалы из Baufritz установили ряд децентрализованных реверсивных вентиляторов (LTMs) с рекуперацией тепла в различных местах по всему дому. LTM извлекает теплый воздух из помещения, пропускает его через теплообменник, тепло извлекается из воздуха и хранится в блоке. Затем вентилятор изменяет направление и свежий воздух, принесенный извне, проходит через прибор и нагревается перед подачей в помещение. Таким образом, тепло в доме сохраняется, а воздух всегда свежий.
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