Шикарный проект частного дома

Архитекторы компании имеют огромный опыт в реализации домов в стиле модерн и минимализм и досконально знают каждый элемент такого дома и все способы доведения его до совершенства. Их проекты есть в Великобритании, Германии и других европейских странах и всем своим видом доказывают, что современная архитектура переживает свой расцвет.

Сами архитекторы говорят, что данный проект был своеобразным вызовом. Улица с большим наклоном, узкий участок и желание хозяев сделать небольшой по площади дом максимально комфортабельным и функциональным стали базовыми характеристиками проекта.