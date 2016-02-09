​Легкий проект пригородного коттеджа

Наши архитекторы из homify Корея подарили нам уже огромное количество проектов, которые поражают тем, как самые бюджетные решения остаются стильными, эффектными и очень комфортабельными. На этот раз мы предлагаем вам посмотреть на дом, созданный для семейного проживания и имеющий множество интересных решений в архитектуре и дизайне.
Авторы проекта – архитекторы из студии AD MOBE Architectur – совмещают умение удивлять с практичным аспектом работы и предоставляют клиентам стильные и функциональные проекты в стиле модерн.
А сейчас мы приглашаем вас на фото-экскурсию по этому удивительному проекту, который понравится всем любителям актуального азиатского дизайна. Кроме дополнительной игровой, солнечной кухни с островом и сауны мы найдем здесь стильный дизайн интерьера и бюджетные идеи для отделки и декора.
Первое, что бросается в глаза – это отсутствие панорамного остекления в гостиной и столовой и замена таких окон на стандартные окна в пол. Кроме того, специальные деревянные экраны могут закрыть еще половину остекления от солнца и являются аналогом традиционных ставней.
Изогнутые контуры террасы и дерево в окружении мощения – тоже достаточно инновационные решения в дизайне участка, который вскоре будет засажен газонной травой.
В главной части дома мы найдем уникальный проект кухни-столовой, с высотой потолков более 6-ти метров, открытыми потолочными балками и видом на балконы и комнаты второго уровня. Там, наверху, организован кабинет в лестничном холле и окна для коридора, а внизу комната залита светом многочисленных окон и дверей, выходящих на террасу.
Большой кухонный остров взял на себя достаточно много функций – раковина, встроенная посудомоечная машина и дополнительные места для сервировки находятся именно здесь. Остров продолжается столовой группой, которая получается расположенной в центре комнаты – там, где приятнее всего проводить семейное время.
В дальнем углу комнаты мы найдем зону гостиной, на азиатский манер реализованную без европейской мягкой мебели. В данном случае используются пуфы и подушки, а TV доступен также из кухни и столовой.
Кроме того, что в доме установлено отопление по системе «теплого пола», мы также найдем здесь удивительную отделку акцентной стены декоративным кирпичом песочного цвета, а также линии LCD-подсветки над кухонным гарнитуром. Красивым элементом отделки является и тонкая линия натуральной древесины, обрамляющая окна и переходящая внизу в плинтус.
В холле второго этажа мы найдем библиотеку, аккуратно вписанную в пространство коридора, а декоративные конструкции из гипсокартона позволяют зонировать пространство наилучшим и весьма оригинальным образом.
Одна из просторных комнат второго этажа – детская игровая, что имеет шикарную антресоль для игр под мансардным окном, много места для хранения под ней и открытое пространство для активностей.
Если вы присмотритесь к плану первого этажа, то увидите, что у кухни за декоративной кирпичной стеной есть хозяйственное помещение по типу летней кухни – с отдельной раковиной и модулями для хранения, как в кладовой. Еще один важный момент – обозначенная цифрой 9 сауна, которая является частью гостевой туалетной комнаты с душевой на первом этаже.
Под цифрой 5 и 4 мы найдем главные спальню и гардеробную для родителей. 6 и 7 – детская спальня и игровая, обеспечивающие ребенку отдельные пространства для отдыха и интеллектуальной работы и активных игр.
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