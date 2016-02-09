​Легкий проект пригородного коттеджа

Наши архитекторы из homify Корея подарили нам уже огромное количество проектов, которые поражают тем, как самые бюджетные решения остаются стильными, эффектными и очень комфортабельными. На этот раз мы предлагаем вам посмотреть на дом, созданный для семейного проживания и имеющий множество интересных решений в архитектуре и дизайне.

Авторы проекта – архитекторы из студии AD MOBE Architectur – совмещают умение удивлять с практичным аспектом работы и предоставляют клиентам стильные и функциональные проекты в стиле модерн.

А сейчас мы приглашаем вас на фото-экскурсию по этому удивительному проекту, который понравится всем любителям актуального азиатского дизайна. Кроме дополнительной игровой, солнечной кухни с островом и сауны мы найдем здесь стильный дизайн интерьера и бюджетные идеи для отделки и декора.