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​До и После: бюджетный ремонт по-скандинавски

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
신혼집 20평대 self interior, toki toki Столовая комната в скандинавском стиле
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Купленная квартира не всегда отвечает всем нужным требованием новой семьи – всегда есть то, что хочется добавить к имеющимся функциям и сделать интерьеры персонализированными. В данном случае молодая супружеская пара обратилась за помощью к дизайнерами из студии TOKI. Специалисты нашли главные недостатки этой сеульской квартиры и заставили их работать на себя. Теперь интерьер выглядит современно и свежо, как и хотели новые владельцы.

​Гостиная до ремонта

신혼집 20평대 self interior, toki toki
toki

toki
toki
toki

Небольшой бюджет пары позволил им купить лишь самое недорогое жилье – кроме кухни-гостиной и спальни здесь есть только ванная комната, и даже отсутствует полноценная прихожая. Такая стандартная квартира обычно не превышает по площади 55 кв.м. и может быть удобной  и красивой лишь с особенным, дизайнерским подходом к обустройству интерьера.

​Кухня до ремонта

신혼집 20평대 self interior, toki toki
toki

toki
toki
toki

В той же комнате, что и гостиная, находится кухня с зоной столовой. До ремонта здесь было очень неорганизованное пространство, которое мешало жить полноценной жизнью. Комфортабельности этой комнате добавила новая современная планировка и шикарный функциональный гарнитур, который вы увидите на фотографиях ниже.

​Гостиная после ремонта

신혼집 20평대 self interior, toki toki Гостиная в скандинавском стиле
toki

toki
toki
toki

За основу атмосферы этого прекрасного интерьера были взяты португальские улочки, запечатленные на постерах за диваном. Капелька солнца на фоне современных нейтральных тонов выглядит очень современно и при этом уютно.

​Техника имеет значение

신혼집 20평대 self interior, toki toki Спальня в скандинавском стиле
toki

toki
toki
toki

Дизайнерская техника в стиле ретро – главная изюминка этой гостиной. Плюс к ней мы нашли удивительный вариант озеленения – миниатюрную декоративную тую, которая своим стильным видом добавляет интерьеру еще большей геометричности.

​Перепланировка

신혼집 20평대 self interior, toki toki Столовая комната в скандинавском стиле
toki

toki
toki
toki

Новая современная планировка для кухни позволила по-другому расположить мебель, избавиться от огромного старого буфета и организовать зону столовой в самом солнечном месте комнаты. Кроме того, в спальню теперь ведут красивые раздвижные двери с расстекловкой, которые смотрятся в формате малогабаритной квартиры как декоративный разделитель.

​Дизайн кухни

신혼집 20평대 self interior, toki toki Столовая комната в скандинавском стиле
toki

toki
toki
toki

Стильный и при этом бюджетный гарнитур был куплен в стилистике минимализма – он имеет дополнительные рейлинги, специальные боксы для хранения внутри и вообще очень современен. В целом квартира, как и кухня, оформлены в стиле скандинавского минимализма, что отлично подходит для маленьких апартаментов.

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​Традиционная прихожая

신혼집 20평대 self interior, toki toki Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
toki

toki
toki
toki

Корейский тип прихожей (углубленная зона для обуви прямо возле двери) уместен для интерьера в скандинавском стиле. Такой подход делает миниатюрную площадь максимально полезной, а из-за разницы в высоте пола позволяет избавиться от возможного распространение бактерий с подошв обуви.

​Дизайн спальни

신혼집 20평대 self interior, toki toki Спальня в скандинавском стиле
toki

toki
toki
toki

Рассчитанная на богемный отдых после тяжелых будней, это спальня выглядит оазисом спокойствия и безмятежности! Белый цвет – основа всех скандинавских интерьеров, в данном случае он подкрепляется особым ощущением от нежного тонкого текстиля, который придает интерьеру легкости и воздушности. Дизайн спальни в белых тонах отлично подходит для современной пары перфекционистов, которые хотят отойти от традиционных идей в оформлении интерьеров.

​Хранение в спальне

신혼집 20평대 self interior, toki toki Спальня в скандинавском стиле
toki

toki
toki
toki

В спальне мы найдем стильный формат гардеробной, которая составлена из модульной мебели и выглядит очень стильно! Часть фасадов имеет зеркальное оформление с тонировкой, другая – выдвижные ящики, третья – распашные двери.

Рядом – зона туалетного столика. Интересно, что мебель была куплена весьма скромная, но скомбинирована дизайнером так, что кажется, будто перед нами роскошная спальня, а не составленная из небольших элементов бюджетная картина.

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