​До и После: бюджетный ремонт по-скандинавски

Купленная квартира не всегда отвечает всем нужным требованием новой семьи – всегда есть то, что хочется добавить к имеющимся функциям и сделать интерьеры персонализированными. В данном случае молодая супружеская пара обратилась за помощью к дизайнерами из студии TOKI. Специалисты нашли главные недостатки этой сеульской квартиры и заставили их работать на себя. Теперь интерьер выглядит современно и свежо, как и хотели новые владельцы.
Небольшой бюджет пары позволил им купить лишь самое недорогое жилье – кроме кухни-гостиной и спальни здесь есть только ванная комната, и даже отсутствует полноценная прихожая. Такая стандартная квартира обычно не превышает по площади 55 кв.м. и может быть удобной и красивой лишь с особенным, дизайнерским подходом к обустройству интерьера.
В той же комнате, что и гостиная, находится кухня с зоной столовой. До ремонта здесь было очень неорганизованное пространство, которое мешало жить полноценной жизнью. Комфортабельности этой комнате добавила новая современная планировка и шикарный функциональный гарнитур, который вы увидите на фотографиях ниже.
За основу атмосферы этого прекрасного интерьера были взяты португальские улочки, запечатленные на постерах за диваном. Капелька солнца на фоне современных нейтральных тонов выглядит очень современно и при этом уютно.
Дизайнерская техника в стиле ретро – главная изюминка этой гостиной. Плюс к ней мы нашли удивительный вариант озеленения – миниатюрную декоративную тую, которая своим стильным видом добавляет интерьеру еще большей геометричности.
Новая современная планировка для кухни позволила по-другому расположить мебель, избавиться от огромного старого буфета и организовать зону столовой в самом солнечном месте комнаты. Кроме того, в спальню теперь ведут красивые раздвижные двери с расстекловкой, которые смотрятся в формате малогабаритной квартиры как декоративный разделитель.
Стильный и при этом бюджетный гарнитур был куплен в стилистике минимализма – он имеет дополнительные рейлинги, специальные боксы для хранения внутри и вообще очень современен. В целом квартира, как и кухня, оформлены в стиле скандинавского минимализма, что отлично подходит для маленьких апартаментов.
Корейский тип прихожей (углубленная зона для обуви прямо возле двери) уместен для интерьера в скандинавском стиле. Такой подход делает миниатюрную площадь максимально полезной, а из-за разницы в высоте пола позволяет избавиться от возможного распространение бактерий с подошв обуви.
Рассчитанная на богемный отдых после тяжелых будней, это спальня выглядит оазисом спокойствия и безмятежности! Белый цвет – основа всех скандинавских интерьеров, в данном случае он подкрепляется особым ощущением от нежного тонкого текстиля, который придает интерьеру легкости и воздушности. Дизайн спальни в белых тонах отлично подходит для современной пары перфекционистов, которые хотят отойти от традиционных идей в оформлении интерьеров.
В спальне мы найдем стильный формат гардеробной, которая составлена из модульной мебели и выглядит очень стильно! Часть фасадов имеет зеркальное оформление с тонировкой, другая – выдвижные ящики, третья – распашные двери.
Рядом – зона туалетного столика. Интересно, что мебель была куплена весьма скромная, но скомбинирована дизайнером так, что кажется, будто перед нами роскошная спальня, а не составленная из небольших элементов бюджетная картина.
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