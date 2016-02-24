​До и После: бюджетный ремонт по-скандинавски

В спальне мы найдем стильный формат гардеробной, которая составлена из модульной мебели и выглядит очень стильно! Часть фасадов имеет зеркальное оформление с тонировкой, другая – выдвижные ящики, третья – распашные двери.

Рядом – зона туалетного столика. Интересно, что мебель была куплена весьма скромная, но скомбинирована дизайнером так, что кажется, будто перед нами роскошная спальня, а не составленная из небольших элементов бюджетная картина.

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