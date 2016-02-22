Простой проект летнего домика

Планируете ли вы строительство основательной беседки, летней кухни или любого другого места для отдыха на вашем приусадебном участке, вам будет полезно посмотреть проект от студии HOEB ARCHITECTUUR & INTERIEUR, который позволил частному дому иметь отдельное место для отдыха.
Этот домик используется не только в летний сезон, но и в межсезонье и даже подходит для зимнего проживания с обогревом единственной комнаты дровяной печью. Конечно, данный тип жизни подойдет лишь для гостевого проживания, например, на период зимних каникул, но все равно является прекрасным поводом пригласить к себе друзей или родственников.
Основной же причиной строительства такого летнего домика является желание создать особенное место для отдыха, где можно было бы собрать гостей с завидным удобством. Кроме того, что домик имеет главную жилую комнату, он также может похвастаться мини-кухней и туалетной комнатой, а также террасой под навесом.
Термин мульти-терраса обозначает террасы, расположенные с нескольких сторон дома и, как правило, соединенные лишь тонкой полосой мощения вдоль одной из стен. Такие мульти-террасы позволяют с особенным комфортом использовать приусадебный участок и сейчас становятся все более популярны.
На фотографии сверху вы видите вторую часть мульти-террасы (меньшую), которая опоясывает главную комнату с трех сторон и доступна из двух дверей.
Панорамное остекление в летнем домике и окна в пол – мечта многих хозяев загородного дома или дачи. Образ современного европейского модерна, позволяющего с комфортом отдыхать летом, даже не выезжая за границу, всегда был особенно заманчивым.
В формате остекления так же важны и двери-слайдеры или раздвижные двери в некоторых случаях, делающие домик особенно удобным в использовании в летнее время. Выход на террасу в данном случае сильно упрощается, что очень важно при большом количестве гостей и более удобно при сервировке стола для хозяйки.
Летний домик – еще и прекрасная возможность организовать вторую, летнюю кухню. Здесь удобно заниматься дачными заготовками да и тем, кто остался у вас пожить недельку-другую, он тоже очень понравится.
В основе такой летней кухни чаще всего лежит гарнитур в стиле модерн или кантри, а в данном случае мы видим мебель в стиле модерн и аксессуары в стиле кантри. Раковина, плита и духовка, а также маленький холодильник – главная бытовая техника, наравне с микроволновкой и, возможно, новым модным трендом – раклетницей.
Главная комната в летнем домике может быть единственной, но это не значит, что она не будет производить шикарное впечатление на гостей. Здесь мы видим просторную комнату со светлой и простой отделкой, но, что не менее важно, с высокими потолками и шикарным форматом остекления.
Компактная и удобная туалетная комната идеальна для небольшого летнего домика – чаще всего она идет в комплекте с миниатюрной душевой кабиной.
Данная фотография террасы сделана сразу после окончания работ – вдохновляющий вид нового летнего домика и идеальной новой террасы смотрится просто здорово!
На этой фотографии мы видим остекление в доме и интерьеры, еще не оформленные мебелью. На заднем плане – ниша для кухни, а на переднем – часть гостевой комнаты.
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