Простой проект летнего домика

Планируете ли вы строительство основательной беседки, летней кухни или любого другого места для отдыха на вашем приусадебном участке, вам будет полезно посмотреть проект от студии HOEB ARCHITECTUUR & INTERIEUR, который позволил частному дому иметь отдельное место для отдыха.

Этот домик используется не только в летний сезон, но и в межсезонье и даже подходит для зимнего проживания с обогревом единственной комнаты дровяной печью. Конечно, данный тип жизни подойдет лишь для гостевого проживания, например, на период зимних каникул, но все равно является прекрасным поводом пригласить к себе друзей или родственников.