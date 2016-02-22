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Простой проект летнего домика

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Планируете ли вы строительство основательной беседки, летней кухни или любого другого места для отдыха на вашем приусадебном участке, вам будет полезно посмотреть проект от студии HOEB ARCHITECTUUR & INTERIEUR, который позволил частному дому иметь отдельное место для отдыха.

Этот домик используется не только в летний сезон, но и в межсезонье и даже подходит для зимнего проживания с обогревом единственной комнаты дровяной печью. Конечно, данный тип жизни подойдет лишь для гостевого проживания, например, на период зимних каникул, но все равно является прекрасным поводом пригласить к себе друзей или родственников.

Общий вид домика

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Основной же причиной строительства такого летнего домика является желание создать особенное место для отдыха, где можно было бы собрать гостей с завидным удобством. Кроме того, что домик имеет главную жилую комнату, он также может похвастаться мини-кухней и туалетной комнатой, а также террасой под навесом.

​Мульти-терраса

homify Сад в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Термин мульти-терраса обозначает террасы, расположенные с нескольких сторон дома и, как правило, соединенные лишь тонкой полосой мощения вдоль одной из стен. Такие мульти-террасы позволяют с особенным комфортом использовать приусадебный участок и сейчас становятся все более популярны.

На фотографии сверху вы видите вторую часть мульти-террасы (меньшую), которая опоясывает главную комнату с трех сторон и доступна из двух дверей.

​Остекление в доме

homify Сад в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Панорамное остекление в летнем домике и окна в пол – мечта многих хозяев загородного дома или дачи. Образ современного европейского модерна, позволяющего с комфортом отдыхать летом, даже не выезжая за границу, всегда был особенно заманчивым.

​Двери-слайдеры

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

В формате остекления так же важны и двери-слайдеры или раздвижные двери в некоторых случаях, делающие домик особенно удобным в использовании в летнее время. Выход на террасу в данном случае сильно упрощается, что очень важно при большом количестве гостей и более удобно при сервировке стола для хозяйки.

​Мини-кухня

homify Кухня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Летний домик – еще и прекрасная возможность организовать вторую, летнюю кухню. Здесь удобно заниматься дачными заготовками да и тем, кто остался у вас пожить недельку-другую, он тоже очень понравится.

В основе такой летней кухни чаще всего лежит гарнитур в стиле модерн или кантри, а в данном случае мы видим мебель в стиле модерн и аксессуары в стиле кантри. Раковина, плита и духовка, а также маленький холодильник – главная бытовая техника, наравне с микроволновкой и, возможно, новым модным трендом – раклетницей.

​Отделка и планировка

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Главная комната в летнем домике может быть единственной, но это не значит, что она не будет производить шикарное впечатление на гостей. Здесь мы видим просторную комнату со светлой и простой отделкой, но, что не менее важно, с высокими потолками и шикарным форматом остекления.

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​Туалетная комната

homify Ванная комната в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Компактная и удобная туалетная комната идеальна для небольшого летнего домика – чаще всего она идет в комплекте с миниатюрной душевой кабиной.

​Террасы после постройки

homify Окна и двери в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Данная фотография террасы сделана сразу после окончания работ – вдохновляющий вид нового летнего домика и идеальной новой террасы смотрится просто здорово!

​Остекление и комната после постройки

homify Окна и двери в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

На этой фотографии мы видим остекление в доме и интерьеры, еще не оформленные мебелью. На заднем плане – ниша для кухни, а на переднем – часть гостевой комнаты.

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