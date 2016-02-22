Инновационный взгляд на жизнь в городе

То, как сильно архитектура и дизайн интерьера влияют на нашу повседневность, образ жизни и даже характер, невозможно переоценить. Знают это и архитекторы из студии ARCHITEKTEN SPIEKERMANN, которые вдохновились идеей владельцев этого дома сделать его полностью открытым, современным и солнечным пространством, которое помогло бы им создать для себя и своих детей жизнь нового уровня.
Супружеская пара хотела построить дом, который даже когда вырастут их дети, оставался стильным и модным. Новейшие дизайнерские приемы, основа из минимализма и особый подход к остеклению и организации пространства – то, что делает этот дом по-настоящему инновационным.
Без сомнения, этот дом стал настоящей звездой на собственной улице – нестандартные объемы, поставленные друг на друга в оригинальной манере, сразу выделяют его на фоне других домов.
Среди шикарных идей, реализованных в данном проекте, числится также панорамное остекление в пол со стороны улицы с частичным матовым затенением от посторонних глаз, организация гаража в отдельном строении с продуманной системой принудительной вентиляции и лестничные пролеты с шикарным остеклением. Последнее вы можете увидеть на фотографии ниже, сбоку от основного модуля второго этажа.
Модуль остекления делает этот дом оригинальным и особенно современным. В принципе, актуальные варианты освещения лестниц сейчас часто становятся изюминкой всего проекта.
Залитый солнцем парадный холл, который имеет доступ как к остеклению на кухне и в гостиной, так и к выше упомянутому на лестнице, встречает гостей позитивным отблеском белого глянца. На фотографии выше особенно хорошо заметна концепция всего проекта – светлый, залитый солнцем и открытый навстречу природе дом идеально подходит для современной семьи с маленькими детьми.
В гостиной же мы можем заметить эклектичный подход к дизайну интерьера – творческий, открытый и достаточно интересный.
Оформленная в лучших традициях современной вариации японского стиля столовая радует нас характерным орнаментом на спинках стульев, стильным сочетанием черного и красного и японской интерпретацией буфета.
На заднем плане вы можете видеть кухню, созданную на подиуме – разница в уровнях позволила сделать ее более укромным местом для сосредоточенной работы в сфере кулинарии.
На фотографии сверху вы можете видеть выступающий вправо блок кухни, оформленный черными декоративными панелями. Наверху, в объеме, расположенном перпендикулярно по отношению к первому уровню, вы найдете две просторные жилые комнаты и ванную.
Сочетание геометричных декоративных панелей и панорамного остекления с минимальными рамами всегда выглядит стильно и современно. Здесь же благодаря выбору цветовой гаммы (черных панелей и рам) проект и вовсе становится слегка футуристичным на вид.
Просторный задний дворик с террасой для отдыха отлично подходит под формат семейного коттеджа. Если вы присмотритесь, то за зданием вы также увидите шикарный памятник местной архитектуры, ради близости к которому и был куплен участок именно в этом месте.
Как вы могли заметить, остекление в этом проекте реализовано не просто панорамное и в пол, а в формате от пола до потолка – в гостиной, столовой и спальнях наверху вы не найдете ни одного места без благотворного влияния солнечных лучей.
Так, светлый дизайн интерьера, практичная отделка и остекление делают современный коттедж особенно привлекательным для жизни. И хочется ему соответствовать – жить так, как давно хотелось и быть лучше.
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