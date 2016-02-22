Инновационный взгляд на жизнь в городе

То, как сильно архитектура и дизайн интерьера влияют на нашу повседневность, образ жизни и даже характер, невозможно переоценить. Знают это и архитекторы из студии ARCHITEKTEN SPIEKERMANN, которые вдохновились идеей владельцев этого дома сделать его полностью открытым, современным и солнечным пространством, которое помогло бы им создать для себя и своих детей жизнь нового уровня.

Супружеская пара хотела построить дом, который даже когда вырастут их дети, оставался стильным и модным. Новейшие дизайнерские приемы, основа из минимализма и особый подход к остеклению и организации пространства – то, что делает этот дом по-настоящему инновационным.