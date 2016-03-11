Даже небольшой и скромный забор выполняет множество целей, среди них главными являются функциональные и эстетические цели. Садовые ограждения могут выступать в качестве обозначения между одной границей и следующей или выступать в качестве делителя, чтобы отделить различные области сада. Забор может использоваться для того, чтобы скрыть место, где есть компостная куча или мусорные баки . Он также обеспечивает некоторую приватность и безопасность от внешнего мира и помогает в то же время определить ваш сад и его границы.
Ограждение для сада может быть сделано из самых разных материалов и их видов, к примеру, самыми распространенными считаются деревянные, металлические и виниловые заборы. Вне зависимости от того, из чего сделан забор, он требует периодического обслуживания. В этой статье вы узнаете, как ухаживать за забором в саду, вы получите некоторые полезные советы, как сохранить забор в хорошем виде.
Самый простой способ, чтобы сохранить свой забор, это чистить его регулярно. Регулярная уборка обеспечит его более долгую службу. При помощи садового шланга вымойте забор, используйте для этого насадку-распылитель. Мыть нужно снизу вверх, двигаясь небольшими участками. Очищая забор таким способом, вы удалите большую часть грязи, но могут остаться стойкие пятна, которые нужно отдельно почистить. Для их удаления возьмите чистящий раствор на основе теплой воды и мыла, кусок ткани. Для более стойких пятен может понадобиться отбеливатель, возьмите тогда резиновые перчатки и не абразивный материал для чистки. Пропорции – 1 часть отбеливателя на 3-5 частей воды.
Время от времени забор будет нуждаться в ремонте. Самыми распространенными проблемами являются падение забора или его наклон в какую-либо сторону. Также если забор не надежно стоит, немного расшатался, могут начать скрипеть петли, перестанет работать защелка, ворота не будут правильно открываться. Из-за насекомых и ряда других причин забор может стоять нестойко. Деревянный забор может начать гнить, что потребует его устранения и замены. Шаткий забор укрепляют при помощи щебня, насыпаемого у основания.
Если ваш забор стоит неровно, то причина может быть в том, что корни и кусты, растущие вокруг забора, смещают его с места. Таким образом, время от времени нужно проверять, как дерево, растение или сорняки растут возле ограждения и при необходимости ненужное устранять. Вы должны удалить большие растения или большие корни, чтобы они не портили забор, так как другого способа, как с ними справиться, нет.
Установка новой садовой оградки может быть дорогой, особенно если делать это при помощи профессионалов. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы защитить забор или продлить срок его службы. Лучше вложить инвестиции в уже существующее ограждение, чем строить новое. При наличии деревянного забора важно его обработать специальным защитным средством, чтобы предотвратить быстрое гниение и появление термитов. Такое средство хорошо защитит от любых негативных факторов, плесени, насекомых. Для защиты забора из дерева подойдет и палубное масло. Оно проникает в древесину, делая его устойчивым к воде, к образованию плесени, грибков. Выпускаются разные виды палубного масла и защитного средства для дерева, например, чистое масло и защитное вещество улучшат текстуру дерева, что придаст вашему саду невероятно естественный и приятный вид. Если вы хотите достичь разных интересных эффектов, то выбирайте цветные, полупрозрачные защитные средства и масла.
Перед применением новой краски для вашего садового забора очень важно его хорошо подготовить. Для подготовки нужно при помощи распыления очистить забор водой под большим напором. Это удалит неплотный слой краски, смоет грязь с поверхности. После того как забор полностью высохнет, при помощи наждачной бумаги снимайте всю оставшуюся краску. Затем убедитесь, что ваша краска подходит именно для наружного применения, так как такие краски специально обрабатываются для устойчивости перед негативными погодными условиями.
Как указывалось выше, провисший и наклоненный забор может стать причиной возникновения проблем с петлями. Поэтому перед тем как работать с петлями, убедитесь, что забор прочно и ровно стоит. Как только вы исключите возможные проблемы, проверяйте петли на наличие ржавчины, погнутости, испорченности и ненадежной закрепленности. Если вы что-то подобное обнаружили, то лучше их удалите и замените на новые. Если петли расшатаны, то просто поменяйте винты.
Таким образом, вы узнали, как ухаживать за забором в саду, каких рекомендаций нужно придерживаться. Надеемся, что вы нашли полезную для себя информацию, которая вдохновит вас ухаживать за садовыми ограждениями и может даже их обновить.