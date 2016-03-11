Даже небольшой и скромный забор выполняет множество целей, среди них главными являются функциональные и эстетические цели. Садовые ограждения могут выступать в качестве обозначения между одной границей и следующей или выступать в качестве делителя, чтобы отделить различные области сада. Забор может использоваться для того, чтобы скрыть место, где есть компостная куча или мусорные баки . Он также обеспечивает некоторую приватность и безопасность от внешнего мира и помогает в то же время определить ваш сад и его границы.

Ограждение для сада может быть сделано из самых разных материалов и их видов, к примеру, самыми распространенными считаются деревянные, металлические и виниловые заборы. Вне зависимости от того, из чего сделан забор, он требует периодического обслуживания. В этой статье вы узнаете, как ухаживать за забором в саду, вы получите некоторые полезные советы, как сохранить забор в хорошем виде.