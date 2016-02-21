Реконструкция дома: из 17 в 21 век

Мало кто может поверить, что амбар, построенный еще в 17-ом веке, действительно может стать потрясающим местом для жизни современной семьи. Но в данном проекте на самом деле нет компромиссов – пристроек, созданных недавно, полумер, каких-либо недоговоренностей. Этот амбар действительно был построен в конце 17-ого века и архитекторы лишь заменили ему кровлю, добавили панорамное остекление и утеплили. Невероятно, но факт!

Специалисты из фирмы LEE EVANS PARTNERSHIP занимаются серьезными проектами, в которых нужна полная самоотдача. Их самоотверженность в деле поражает – все требования клиента были учтены до мельчайших деталей, а атмосфера этого проекта полностью соответствует их ожиданиям. Посмотрим, что владельцы этого дома так хотели получить, реконструируя этот амбар?