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Реконструкция дома: из 17 в 21 век

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Denne Manor Barn , Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership Столовая комната в стиле модерн
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Мало кто может поверить, что амбар, построенный еще в 17-ом веке, действительно может стать потрясающим местом для жизни современной семьи. Но в данном проекте на самом деле нет компромиссов – пристроек, созданных недавно, полумер, каких-либо недоговоренностей. Этот амбар действительно был построен в конце 17-ого века и архитекторы лишь заменили ему кровлю, добавили панорамное остекление и утеплили. Невероятно, но факт!

Специалисты из фирмы LEE EVANS PARTNERSHIP занимаются серьезными проектами, в которых нужна полная самоотдача. Их самоотверженность в деле поражает – все требования клиента были учтены до мельчайших деталей, а атмосфера этого проекта полностью соответствует их ожиданиям. Посмотрим, что владельцы этого дома так хотели получить, реконструируя этот амбар?

​Сельская идиллия и футуристика

Denne Manor Barn , Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership Дома в стиле модерн
Lee Evans Partnership

Denne Manor Barn

Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership

Кажется совершенно фантастичным, что амбар 17-ого века вообще дожил до наших дней в изначальном состоянии. Наверняка, его не раз ремонтировали, чтобы поддерживать в форме, но все главные стены и деревянные балки остались нетронутыми еще с тех времен. Сказываются ли на качестве старые методы строительства или просто за амбаром хорошо присматривали все это время, остается тайной. Новый владелец лишь недавно приобрел эту недвижимость, соблазнившись достаточно крепкими стенами и прекрасной ценой, которая для здания такого размера была весьма приемлемой.

​Реконструкция

Denne Manor Barn , Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership Дома в стиле модерн
Lee Evans Partnership

Denne Manor Barn

Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership

В плане реконструкции в топе стояли самые важные вещи – утепление стен, полная замена кровли, дополнительное остекление и новая обшивка фасадов натуральным сайдингом. А все коммуникации, которых в амбаре ранее просто не существовало, были проведены еще на первоначальном этапе – электричество, водоснабжение и канализация стали главными нововведениями в этом доме.

​Планировка

Denne Manor Barn , Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership Столовая комната в стиле модерн
Lee Evans Partnership

Denne Manor Barn

Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership

Удивительная планировка открытого типа вместе с отделкой в стиле рустик с использованием эклектичных глянцевых и зеркальных элементов поражает каждого гостя! И даже на второй или третий визит дом остается шкатулкой с драгоценностями, поражающей своей эстетикой до глубины души!

Планировка при этом была выбрана очень интересная – основное пространство здания осталось открытым и не имеет межэтажных перекрытий, а примерно треть объема в левой и правой части здания разделена на первый и второй уровни.

​Приватные комнаты

Denne Manor Barn , Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Lee Evans Partnership

Denne Manor Barn

Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership

Прихожая, гардеробная и гостевая туалетная комната, а также кабинет и мастер-сьют в левой части здания стали приватными комнатами, закрытыми от общественной зоны. Глядя на них с противоположного балкона, поверх удивительной осветительной конструкции с зеркальной отделкой, можно понять, что данный проект был реализован на чистом вдохновении и с помощью невероятного таланта!

​Отделка нового времени

Denne Manor Barn , Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Lee Evans Partnership

Denne Manor Barn

Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership

Стеклянные перила, встроенные в пол и стены светильники, стены с изгибами и винтовые стеклянные лестницы – элементы отделки нового времени в этом проекте. Кроме них остались еще и оригинальные потолочные балки и стены, просто оштукатуренные заново. Интересно, что именно контраст этих двух направлений в дизайне и сделал этот проект столь эффектным.

​Подсветка

Denne Manor Barn , Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership Столовая комната в стиле модерн
Lee Evans Partnership

Denne Manor Barn

Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership

Удивительная цветная подсветка для зоны студии на втором этаже выглядит просто поразительно. Она имеет много режимов работы – разные оттенки и их комбинации могут быть включены в нескольких десятках вариаций, как новогодняя гирлянда.

​Кухня

Denne Manor Barn , Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership Кухня в стиле модерн
Lee Evans Partnership

Denne Manor Barn

Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership

Еще одна приватная комната в этом доме – кухня с оригинальным дизайном на стыке минимализма и стиля рустик. Часть стены была создана заново – для организации идеальных условий для вытяжки над плитой с учетом противопожарной безопасности, но остальные стены остались нетронутыми и оригинальными, лишь слегка отремонтированы и утеплены новым слоем штукатурки.

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